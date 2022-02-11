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В Минске допустили приезд наблюдателей из ЕС на референдум по конституции
В Минске допустили приезд наблюдателей из ЕС на референдум по конституции - РИА Новости, 11.02.2022
В Минске допустили приезд наблюдателей из ЕС на референдум по конституции
Глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко сообщил, что представители от СНГ и ШОС приглашены наблюдать за конституционным референдумом,... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T15:49
2022-02-11T15:49
в мире
белоруссия
евросоюз
снг
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МИНСК, 11 фев – РИА Новости. Глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко сообщил, что представители от СНГ и ШОС приглашены наблюдать за конституционным референдумом, прорабатывается приезд еще порядка 30 наблюдателей из стран ЕС."В качестве международных наблюдателей на референдум приглашены представители от СНГ и ШОС", - приводит слова Сергеенко агентство Sputnik в пятницу. Он отметил, что уже аккредитованы для работы на референдуме 77 международных наблюдателей, "прорабатывается вопрос приглашения еще порядка 30 наблюдателей из стран Европейского союза, которые изъявили желание приехать".Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом назначил референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию страны на 27 февраля. Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики Белоруссии, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.
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в мире, белоруссия, евросоюз, снг, шос
15:49 11.02.2022
 
В Минске допустили приезд наблюдателей из ЕС на референдум по конституции

Глава АП Белоруссии Сергеенко допустил приезд европейских наблюдателей на референдум

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкКафедральный собор Сошествия Святого Духа в Минске
Кафедральный собор Сошествия Святого Духа в Минске - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Кафедральный собор Сошествия Святого Духа в Минске
Читать ria.ru в
МИНСК, 11 фев – РИА Новости. Глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко сообщил, что представители от СНГ и ШОС приглашены наблюдать за конституционным референдумом, прорабатывается приезд еще порядка 30 наблюдателей из стран ЕС.
"В качестве международных наблюдателей на референдум приглашены представители от СНГ и ШОС", - приводит слова Сергеенко агентство Sputnik в пятницу. Он отметил, что уже аккредитованы для работы на референдуме 77 международных наблюдателей, "прорабатывается вопрос приглашения еще порядка 30 наблюдателей из стран Европейского союза, которые изъявили желание приехать".
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом назначил референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию страны на 27 февраля. Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики Белоруссии, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.
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