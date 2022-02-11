06:12 11.02.2022 (обновлено: 10:11 11.02.2022)
Полянский: США пора смириться, что они уже не единственный мировой полюс
Дипломат Полянский: США пора смириться, что они уже не единственный мировой полюс
© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
ООН, 11 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. США пора смириться с тем, что мир изменился и они в нем "не единственный полюс", заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя ситуацию с огульными обвинениями Вашингтона в адрес России.
Не так давно ряд официальных представителей США заявили, что российские спецслужбы якобы планируют снять видео, которое бы запечатлело инсценированное нападение украинских военных на российскую территорию или собственных русскоязычных сограждан – с кадрами "убитых", разрушенных зданий, скорбящих людей, украинского оружия и беспилотников турецкого производства. По утверждению Вашингтона, такой "фейк" мог бы стать предлогом для начала Россией боевых действий против соседней страны. В ходе брифинга пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс предложил журналистам, попросившим его предъявить доказательства утверждений США о якобы планах России снять "фейковое" видео украинского нападения, верить на слово американскому правительству, а если не нравится - искать "утешения" в российской информации. Сам он никаких доказательств своим утверждениям привести не смог.
"Да… Действительно, это очень показательная ситуация, характерная для наших американских коллег. Они выдвигают все новые обвинения, не приводя никаких доказательств. Мы обращаем на это их внимание, однако американцев это не смущает", - сказал Полянский.
По его словам, это стало своего рода характерной особенностью их внешней политики, которая использует огульные обвинения и "мегафонную дипломатию" для продавливания своих подходов.
"Все уже привыкли, что у американцев никаких доказательств нет, они самоуверенно полагают, что все должны верить им на слово. В то же время любые наши публичные утверждения, которые не совпадают с американской позицией, представляются в виде российской пропаганды", - отметил первый зампостпреда.
Как пояснил Полянский, такой подход американской стороны проистекает из "осознания своей собственной исключительности, которая пока еще, во многом по инерции, сохраняется" у американских коллег. "Соответственно, они считают, что утруждаться поиском каких-либо доказательств и их предъявлением им не нужно. Однако подобные ситуации все чаще ставят их в очень неприглядное положение, как с упомянутым… ответом господина Прайса. Мир изменился, и США в нем уже не единственный полюс, и с этим Вашингтону давно пора смириться", - заявил Полянский.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
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