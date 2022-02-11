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Полянский: США пора смириться, что они уже не единственный мировой полюс

Полянский: США пора смириться, что они уже не единственный мировой полюс - РИА Новости, 11.02.2022

Полянский: США пора смириться, что они уже не единственный мировой полюс

США пора смириться с тем, что мир изменился и они в нем "не единственный полюс", заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T06:12

2022-02-11T06:12

2022-02-11T10:11

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ООН, 11 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. США пора смириться с тем, что мир изменился и они в нем "не единственный полюс", заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя ситуацию с огульными обвинениями Вашингтона в адрес России.Не так давно ряд официальных представителей США заявили, что российские спецслужбы якобы планируют снять видео, которое бы запечатлело инсценированное нападение украинских военных на российскую территорию или собственных русскоязычных сограждан – с кадрами "убитых", разрушенных зданий, скорбящих людей, украинского оружия и беспилотников турецкого производства. По утверждению Вашингтона, такой "фейк" мог бы стать предлогом для начала Россией боевых действий против соседней страны. В ходе брифинга пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс предложил журналистам, попросившим его предъявить доказательства утверждений США о якобы планах России снять "фейковое" видео украинского нападения, верить на слово американскому правительству, а если не нравится - искать "утешения" в российской информации. Сам он никаких доказательств своим утверждениям привести не смог.По его словам, это стало своего рода характерной особенностью их внешней политики, которая использует огульные обвинения и "мегафонную дипломатию" для продавливания своих подходов."Все уже привыкли, что у американцев никаких доказательств нет, они самоуверенно полагают, что все должны верить им на слово. В то же время любые наши публичные утверждения, которые не совпадают с американской позицией, представляются в виде российской пропаганды", - отметил первый зампостпреда.Как пояснил Полянский, такой подход американской стороны проистекает из "осознания своей собственной исключительности, которая пока еще, во многом по инерции, сохраняется" у американских коллег. "Соответственно, они считают, что утруждаться поиском каких-либо доказательств и их предъявлением им не нужно. Однако подобные ситуации все чаще ставят их в очень неприглядное положение, как с упомянутым… ответом господина Прайса. Мир изменился, и США в нем уже не единственный полюс, и с этим Вашингтону давно пора смириться", - заявил Полянский.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.Читайте полный текст интервью Дмитрия Полянского >>

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