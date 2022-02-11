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Глава "ВКонтакте" рассказала, когда появятся полноценные метавселенные
Глава "ВКонтакте" рассказала, когда появятся полноценные метавселенные - РИА Новости, 11.02.2022
Глава "ВКонтакте" рассказала, когда появятся полноценные метавселенные
Появлению метавселенных должен предшествовать не только технологический прогресс, но и изменение привычек пользователей гаджетов, в ближайшее время ожидать... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T05:34
2022-02-11T05:34
технологии
общество
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Появлению метавселенных должен предшествовать не только технологический прогресс, но и изменение привычек пользователей гаджетов, в ближайшее время ожидать этого не стоит, - такое мнение высказала РИА Новости генеральный директор "ВКонтакте" Марина Краснова.По ее словам, одна из главных задач метавселенных — убедить человека, что общение в VR станет хорошей альтернативой привычному общению в онлайне или офлайне. Но доступность и удобство VR-технологий для повседневной жизни пока крайне низки, и в ближайшие годы это не изменится."Взаимодействие в VR-среде требует габаритных и дорогостоящих девайсов, повсеместного развития сетей связи нового поколения (5G), радикального изменения не просто так устоявшихся привычек людей, ведь user experience в VR пока что далек от интуитивно понятного — в отличие от привычного взаимодействия через смартфоны и более нового опыта с голосовыми помощниками", - говорит Краснова.По ее словам, появляющиеся новые интерфейсы взаимодействия человека с цифровым миром пока не стали неотъемлемой частью нашей жизни, но уже становятся дополнением к ней. "Когда мы за рулем, то, скорее, воспользуемся голосовым помощником", - отметила глава "ВКонтакте".
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технологии, общество
05:34 11.02.2022
 
Глава "ВКонтакте" рассказала, когда появятся полноценные метавселенные

Глава "ВКонтакте" Краснова: полноценные VR-вселенные появятся с изменением привычек

© Depositphotos / WavebreakmediДевушка в очках дополненной реальности
Девушка в очках дополненной реальности - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© Depositphotos / Wavebreakmedi
Девушка в очках дополненной реальности
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Появлению метавселенных должен предшествовать не только технологический прогресс, но и изменение привычек пользователей гаджетов, в ближайшее время ожидать этого не стоит, - такое мнение высказала РИА Новости генеральный директор "ВКонтакте" Марина Краснова.
"Не думаю, что в ближайшие годы сформируются полноценные VR-вселенные, в которых люди будут жить. Есть некоторая иерархия технологий: экран, голосовое управление, дополненная реальность и уже затем полноценная виртуальная реальность. И до последней еще нужно сломать несколько как технологических барьеров, так и привычек пользователей", - сказала Краснова.
По ее словам, одна из главных задач метавселенных — убедить человека, что общение в VR станет хорошей альтернативой привычному общению в онлайне или офлайне. Но доступность и удобство VR-технологий для повседневной жизни пока крайне низки, и в ближайшие годы это не изменится.
"Взаимодействие в VR-среде требует габаритных и дорогостоящих девайсов, повсеместного развития сетей связи нового поколения (5G), радикального изменения не просто так устоявшихся привычек людей, ведь user experience в VR пока что далек от интуитивно понятного — в отличие от привычного взаимодействия через смартфоны и более нового опыта с голосовыми помощниками", - говорит Краснова.
По ее словам, появляющиеся новые интерфейсы взаимодействия человека с цифровым миром пока не стали неотъемлемой частью нашей жизни, но уже становятся дополнением к ней. "Когда мы за рулем, то, скорее, воспользуемся голосовым помощником", - отметила глава "ВКонтакте".
Метавселенная Цукерберга: что рассказали на конференции Facebook Connect? - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
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