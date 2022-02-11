https://ria.ru/20220211/metavselennye-1772188527.html

Глава "ВКонтакте" рассказала, когда появятся полноценные метавселенные

Глава "ВКонтакте" рассказала, когда появятся полноценные метавселенные - РИА Новости, 11.02.2022

Глава "ВКонтакте" рассказала, когда появятся полноценные метавселенные

Появлению метавселенных должен предшествовать не только технологический прогресс, но и изменение привычек пользователей гаджетов, в ближайшее время ожидать... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T05:34

2022-02-11T05:34

2022-02-11T05:34

технологии

общество

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Появлению метавселенных должен предшествовать не только технологический прогресс, но и изменение привычек пользователей гаджетов, в ближайшее время ожидать этого не стоит, - такое мнение высказала РИА Новости генеральный директор "ВКонтакте" Марина Краснова.По ее словам, одна из главных задач метавселенных — убедить человека, что общение в VR станет хорошей альтернативой привычному общению в онлайне или офлайне. Но доступность и удобство VR-технологий для повседневной жизни пока крайне низки, и в ближайшие годы это не изменится."Взаимодействие в VR-среде требует габаритных и дорогостоящих девайсов, повсеместного развития сетей связи нового поколения (5G), радикального изменения не просто так устоявшихся привычек людей, ведь user experience в VR пока что далек от интуитивно понятного — в отличие от привычного взаимодействия через смартфоны и более нового опыта с голосовыми помощниками", - говорит Краснова.По ее словам, появляющиеся новые интерфейсы взаимодействия человека с цифровым миром пока не стали неотъемлемой частью нашей жизни, но уже становятся дополнением к ней. "Когда мы за рулем, то, скорее, воспользуемся голосовым помощником", - отметила глава "ВКонтакте".

https://ria.ru/20211030/metavselennaya-1756989041.html

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технологии, общество