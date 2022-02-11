https://ria.ru/20220211/kalashnikova-1772249858.html

"От миллиона рублей": Калашникова рассказала о минимальных расходах

"От миллиона рублей": Калашникова рассказала о минимальных расходах - РИА Новости, 11.02.2022

"От миллиона рублей": Калашникова рассказала о минимальных расходах

Анна Калашникова рассказала о своих расходах. Она отметила, что минимальная сумма начинается "от миллиона рублей". РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T12:23

2022-02-11T12:23

2022-02-11T12:23

шоубиз

шоу-бизнес

анна калашникова

знаменитости

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Анна Калашникова рассказала о своих расходах. Она отметила, что минимальная сумма начинается "от миллиона рублей".В интервью порталу Teleprogramma.pro она перечислила свою недвижимость. По словам звезды, в ее распоряжении "несколько квартир в Москве, свой дом и загородная квартира в Испании". Правда из-за пандемии в жилье в теплой стране артистка не может попасть уже два года, и все это время квартира "стоит закрытая".Также Калашникова – обладательница загородного дома в столице и двух машин.Анна воспитывает сына Даниила от отношений с бизнесменом, имя которого она не хочет раскрывать общественности. Также звезда встречалась с Прохором Шаляпиным.Калашникова подтвердила, что рассталась с Иваном Семеновым.Летом Калашникова признавалась, что ее ограбили на 10 миллионов рублей: из поезда у нее украли дорогие украшения.

https://ria.ru/20220208/shalyapin-1771757892.html

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шоу-бизнес, анна калашникова, знаменитости