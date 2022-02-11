"От миллиона рублей": Калашникова рассказала о минимальных расходах
Калашникова назвала миллион рублей минимальными расходами на свою команду
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМодель, актриса Анна Калашникова на презентации двух новых клипов группы "Земляне"
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Анна Калашникова рассказала о своих расходах. Она отметила, что минимальная сумма начинается "от миллиона рублей".
"Сейчас меня просто возненавидит вся страна, но можно сказать, что от миллиона рублей. Но это расходы на всю мою команду. Нет, это не покупка каких-то вещей и так далее, это на содержание всей недвижимости, персонала, на ребенка, на все, что нужно оплачивать, всякие коммунальные платежи и так далее. Бензины, штрафы, страховки, кредитные дела", – сказала Анна.
В интервью порталу Teleprogramma.pro она перечислила свою недвижимость. По словам звезды, в ее распоряжении "несколько квартир в Москве, свой дом и загородная квартира в Испании". Правда из-за пандемии в жилье в теплой стране артистка не может попасть уже два года, и все это время квартира "стоит закрытая".
Также Калашникова – обладательница загородного дома в столице и двух машин.
Анна воспитывает сына Даниила от отношений с бизнесменом, имя которого она не хочет раскрывать общественности. Также звезда встречалась с Прохором Шаляпиным.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса и модель, телеведущая Анна Калашникова на церемонии вручения X русской музыкальной премии телеканала "RU.TV" в зале "Крокус Сити Холл" в Москве
Калашникова подтвердила, что рассталась с Иваном Семеновым.
"Скажем так, виноваты оба, но в нашем расставании виноват он. Пусть я до последнего стремилась к тому, чтобы сохранить отношения, давала своему возлюбленному очень мало шансов, не шла на какие-то уступки своей гордости, много прощала. Но однажды наступает предел, и ты понимаешь, что, наверное, все это уже ни к чему", – сказала Анна.
Летом Калашникова признавалась, что ее ограбили на 10 миллионов рублей: из поезда у нее украли дорогие украшения.
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