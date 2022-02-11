https://ria.ru/20220211/izbieniya-1772360589.html

Прокуратура проверит данные о директоре школы, скрывавшей избиения детей

Прокуратура проверит данные о директоре школы, скрывавшей избиения детей - РИА Новости, 11.02.2022

Прокуратура проверит данные о директоре школы, скрывавшей избиения детей

Прокуратура Ростовской области организовала проверку информации о том, что директор одной из местных школ знала об избиениях детей в семье подруги, но скрывала... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T19:02

2022-02-11T19:02

2022-02-11T22:55

происшествия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев – РИА Новости. Прокуратура Ростовской области организовала проверку информации о том, что директор одной из местных школ знала об избиениях детей в семье подруги, но скрывала это, сообщил журналистам представитель прокуратуры региона.Ранее в местном Telegram-канале Don Mash появилось сообщение о том, что в хуторе Зайцевка Ростовской области женщина била и унижала старшую дочь. При этом директор местной школы – подруга этой женщины – знала об этом, но скрывала.Он добавил, что в ходе проверки будет дана оценка действиям или бездействию родителей несовершеннолетних, а также должностных лиц органов системы профилактики.

https://ria.ru/20220211/shkolnik-1772233476.html

ростовская область

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2022

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происшествия, ростовская область