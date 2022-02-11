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Прокуратура проверит данные о директоре школы, скрывавшей избиения детей
Прокуратура проверит данные о директоре школы, скрывавшей избиения детей - РИА Новости, 11.02.2022
Прокуратура проверит данные о директоре школы, скрывавшей избиения детей
Прокуратура Ростовской области организовала проверку информации о том, что директор одной из местных школ знала об избиениях детей в семье подруги, но скрывала... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T19:02
2022-02-11T22:55
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев – РИА Новости. Прокуратура Ростовской области организовала проверку информации о том, что директор одной из местных школ знала об избиениях детей в семье подруги, но скрывала это, сообщил журналистам представитель прокуратуры региона.Ранее в местном Telegram-канале Don Mash появилось сообщение о том, что в хуторе Зайцевка Ростовской области женщина била и унижала старшую дочь. При этом директор местной школы – подруга этой женщины – знала об этом, но скрывала.Он добавил, что в ходе проверки будет дана оценка действиям или бездействию родителей несовершеннолетних, а также должностных лиц органов системы профилактики.
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происшествия, ростовская область
19:02 11.02.2022 (обновлено: 22:55 11.02.2022)
 
Прокуратура проверит данные о директоре школы, скрывавшей избиения детей

Прокуратура проверит данные о директоре ростовской школы, скрывавшей избиения детей

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев – РИА Новости. Прокуратура Ростовской области организовала проверку информации о том, что директор одной из местных школ знала об избиениях детей в семье подруги, но скрывала это, сообщил журналистам представитель прокуратуры региона.
Ранее в местном Telegram-канале Don Mash появилось сообщение о том, что в хуторе Зайцевка Ростовской области женщина била и унижала старшую дочь. При этом директор местной школы – подруга этой женщины – знала об этом, но скрывала.
"В СМИ распространяется информация о том, что в одном из районов области директор школы скрывала факты избиений детей, совершаемых ее подругой. Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований законодательства в сфере защиты прав и законных интересов детей", - сказал представитель прокуратуры области.
Он добавил, что в ходе проверки будет дана оценка действиям или бездействию родителей несовершеннолетних, а также должностных лиц органов системы профилактики.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
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