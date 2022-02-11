https://ria.ru/20220211/granitsa-1772153473.html

"Цель — российская граница". На Западе ссорятся из-за Москвы и Киева

"Цель — российская граница". На Западе ссорятся из-за Москвы и Киева - РИА Новости, 11.02.2022

"Цель — российская граница". На Западе ссорятся из-за Москвы и Киева

В словацком парламенте произошла стычка между оппозицией и радикалами. Депутаты выступают против военных договоренностей с Вашингтоном и винят американцев в... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T08:00

2022-02-11T08:00

2022-02-11T08:11

в мире

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франция

восточная европа

эммануэль макрон

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Ксения Мельникова. В словацком парламенте произошла стычка между оппозицией и радикалами. Депутаты выступают против военных договоренностей с Вашингтоном и винят американцев в обострении ситуации вокруг Украины. Но альтернативные точки зрения в Европе сейчас непопулярны. Из-за критики в адрес США и Киева политики лишаются постов."Немного включить мозг"Депутаты от ультраправой "Нашей Словакии" Андрей Медвецки и Петер Крупа подходят к трибуне спикера и разворачивают словацкий флаг. Их оппоненты из партии "За свободу и солидарность" Яна Битто Циганикова и Мирослав Жяк выносят украинское полотнище. Начинается потасовка, желто-голубую ткань обливают водой, вырывают из рук.Так в местном парламенте закончилось обсуждение спорного соглашения с США, подписанного 3 февраля министром обороны Ярославом Надем в Вашингтоне. Теперь к услугам американцев на десять лет — ключевые военные объекты страны. В том числе две авиабазы: на западе Малацки-Кухиня и в центре — Слиач.За это Братислава получит сто миллионов долларов на модернизацию оборонной инфраструктуры. О постоянном размещении американских войск речь не идет, хотя в целом договор предусматривает и такую возможность.Оппозиция пыталась помешать, у стен парламента пять тысяч человек устроили шумный митинг. Но документ все же одобрили: 79 депутатов — за, 60 — против.За инцидент с украинском флагом пришлось извиняться главе словацкого МИД Ивану Корчоку. "Мне очень жаль и еще больше стыдно", — отреагировал он в фейсбуке. Посольство Украины в Словакии обрушилось с критикой на Братиславу. "Если соседской поддержки и элементарной морали уже нет, то хотя бы инстинкт самосохранения мог позволить им немного включить мозг", — заявили в дипмиссии."Измена Словацкой Республике"Словакия — одна из немногих стран Евросоюза, не прекративших активные контакты с Москвой после 2014-го. За хорошие отношения с Россией выступает министр экономики Рихард Сулик. Он категорически против санкций. Его поддерживают правоконсервативные националисты "Народной партии — Наша Словакия" и популисты бывшего премьера Роберта Фицо из партии "Курс — социальная демократия".Сам Фицо уверен, что Россия не представляет угрозы для Европы. По его словам, Вашингтон стремится получить контроль над воздушным пространством страны, а сама договоренность невыгодна Братиславе, в том числе по вопросу укрепления обороны."Соглашение с американцами не имеет ничего общего с членством Словакии в НАТО. Это односторонние выгоды США", — считает он. Ранее политик говорил, что единственная цель документа — приближение американских ВС к российским границам.Глава "Народной партии" Мариан Котлеба и вовсе назвал поддержку договора с США "изменой Словацкой Республике, одобренной парламентом".Против выступил и генпрокурор Марош Жилинка, известный пророссийскими взглядами. По его словам, договоренность, позволяющая Вашингтону размещать на территории страны войска, не соответствует национальному законодательству. Но и это не помешает вступлению соглашения в силу. Подписать документ осталось президенту Зузане Чапутовой. Но она уже заявила, что полностью его поддерживает.Общество на стороне оппозиции. По результатам опроса MEDIA, против размещения американских солдат выступают 64 процента словаков. Они опасаются, что Вашингтон использует территорию страны для подготовки украинских военных на фоне угрозы "вторжения" России, о которой он говорит с осени.Треть респондентов поддерживают действия властей. При этом 44 процента опрошенных считают, что в украинском кризисе виноваты Североатлантический альянс и США. Тридцать четыре процента уверены, что ответственность на Москве."Этот шаг можно расценить не просто как готовность к обострению украинского конфликта, но и участие в нем. Это в целом повышает ставки и риски в регионе, а также создает непосредственную угрозу всем государствам, выполняющим договоренности с США. В Словакии не понимают, почему страна должна жертвовать собственной безопасностью ради позиций Вашингтона в украинском конфликте. Словаки против усугубления конфликта и втягиваться в него не хотят", — отмечает Наталья Еремина, доктор политических наук, профессор СПбГУ.Единства нетУчаствовать в возможной конфронтации на территории Украины не планируют и другие страны Североатлантического альянса. Так, президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что отзовет военных из контингента НАТО в Восточной Европе, если между Москвой и Киевом начнется вооруженный конфликт."Я, главнокомандующий хорватской армией, слушаю заявления, согласно которым НАТО — не отдельное государство, не США — увеличивает свое присутствие и отправляет какие-то разведывательные корабли. Мы не имеем и не будем иметь к этому никакого отношения, гарантирую", — пообещал он. И обвинил американцев в кризисе на востоке Европы, указав, что Вашингтон ведет себя "непоследовательно и опасно".В Киеве ожидаемо возмутились, и Миланович попал в базу "Миротворца" как "антиукраинский пропагандист". А премьер Хорватии Андрей Пленкович назвал слова Милановича "чушью" и извинился перед Украиной.Франция заявила, что "какое-либо военное присутствие на восточном направлении, даже инициированное НАТО, не будет принято к исполнению немедленно". Германия не раз поясняла, что слышать не хочет ни о какой военной операции не только на Украине, но и в любой другой восточноевропейской стране. "Мы не будем отправлять летальное вооружение или обеспечивать его поставки в кризисные регионы. Потому что мы не хотим еще больше разжигать конфликты", — подчеркнула глава Минобороны Кристин Ламбрехт.Ее болгарский коллега Стефан Янев сообщил, что "ни один болгарский солдат не примет участие в каком бы то ни было конфликте или операции на Украине или в другом государстве без решения Народного собрания или правительства".Директор Центра комплексных европейских исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев в интервью RT объяснил, что все ведут собственную игру: "Политики в ЕС прекрасно понимают, что Вашингтон хочет втянуть Европу в конфликт. Германия и Франция пытаются держаться в стороне, ну а президент Хорватии просто открыто высказал то, о чем сейчас думают многие". По словам политолога, в Киеве отдают отчет, что в случае действий против России "европейские страны постараются дистанцироваться от конфронтации по примеру Хорватии".Впрочем, такая точка зрения на Западе непопулярна. Главе комитета финского парламента по внешним делам пришлось уйти в отставку из-за твита об Украине. Он написал в микроблоге: "Теперь (встретившемуся в Москве с президентом России Владимиром Путиным президенту Франции) Эммануэлю Макрону или кому-то другому стоит выйти и публично сказать, что Украина не присоединится к НАТО. Иначе, с точки зрения России, переговоры не увенчаются успехом и последствия будут ужасными. Неужели на Западе нет ни одного мудрого руководителя, который знает Россию?"За эти слова политика жестко раскритиковали, в том числе внутри собственной партии "Истинные финны". За простую мысль, высказанную публично, он уже поплатился карьерой.

https://ria.ru/20220201/chezchrepublic-1770364600.html

https://ria.ru/20220125/germansfight-1769301190.html

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франция

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в мире, россия, франция, восточная европа, эммануэль макрон