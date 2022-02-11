https://ria.ru/20220211/bolnichnye-1772276921.html

Дистанционная выдача больничных разгрузит поликлиники, заявил Орлов

Дистанционная выдача больничных разгрузит поликлиники, заявил Орлов - РИА Новости, 11.02.2022

Дистанционная выдача больничных разгрузит поликлиники, заявил Орлов

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что выдача больничных листов дистанционно позволит разгрузить поликлиники и облегчить работу врачей в... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T13:56

2022-02-11T13:56

2022-02-11T13:56

амурская область

общество

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

амурская область

благовещенск

коронавирус в россии

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 фев – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что выдача больничных листов дистанционно позволит разгрузить поликлиники и облегчить работу врачей в условиях пандемии COVID-19."Главная проблема в Амурской области и в целом по стране – это открытие больничных листов, из-за этого и очереди появились в поликлиниках. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко акцентировал на этом внимание. В соответствии с приказом Минздрава РФ можно и нужно открывать дистанционные больничные. Это позволит разгрузить медицинские организации и облегчит жизнь самим пациентам", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.На стационарном лечении в медорганизациях, подведомственных минздраву Амурской области, находится 12% от общего количества заболевших, на амбулаторном – 88%, количество заболевших детей увеличилось в 2,5 раза. Об этом на заседании оперативного штаба рассказала министр здравоохранения Светлана Леонтьева.Число инфекционных бригад в поликлиниках города Благовещенска увеличено до 106 (в том числе 24 педиатрических) для оказания помощи на дому и в "красной зоне" поликлиник. Также к работе привлекли 125 студентов Амурской медакадемии.Как отметила глава амурского минздрава Светлана Леонтьева, больничные листы в области уже начали выдавать дистанционно."Медицинскими работниками активно начата работа по оформлению, продлению и закрытию больничных листов дистанционным способом, в том числе с использованием телемедицины. Лист нетрудоспособности выписывается в электронном виде. Но, к сожалению, многие работодатели требуют от работников подтверждения на бумажном носителе, что способствует формированию очередей в поликлиниках. Поэтому хочу обратить внимание работодателей на данную ситуацию", - отметила Леонтьева, ее также цитирует правительство Амурской области.В регионе продолжают работать 8 инфекционных и 7 провизорных госпиталей на 1210 коек для госпитализации больных COVID-19 и пневмониями. Свободный коечный фонд составляет 20,4 %.Медики отмечают, что число тяжёлых больных становится меньше. На кислородной поддержке, по данным властей, находятся 249 человек. Детей на кислородной поддержке нет. На аппарате ИВЛ находятся 9 пациентов (детей, беременных и послеродовых женщин нет), в реанимации 31 человек. Запас кислорода в инфекционных госпиталях имеется.

https://ria.ru/20220209/fasady-1771816949.html

https://ria.ru/20220204/vaktsinatsiya-1771072138.html

https://ria.ru/20220203/remont-1770813561.html

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