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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20220211/bolnichnye-1772276921.html
Дистанционная выдача больничных разгрузит поликлиники, заявил Орлов
Дистанционная выдача больничных разгрузит поликлиники, заявил Орлов - РИА Новости, 11.02.2022
Дистанционная выдача больничных разгрузит поликлиники, заявил Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что выдача больничных листов дистанционно позволит разгрузить поликлиники и облегчить работу врачей в... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T13:56
2022-02-11T13:56
амурская область
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
амурская область
благовещенск
коронавирус в россии
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 фев – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что выдача больничных листов дистанционно позволит разгрузить поликлиники и облегчить работу врачей в условиях пандемии COVID-19."Главная проблема в Амурской области и в целом по стране – это открытие больничных листов, из-за этого и очереди появились в поликлиниках. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко акцентировал на этом внимание. В соответствии с приказом Минздрава РФ можно и нужно открывать дистанционные больничные. Это позволит разгрузить медицинские организации и облегчит жизнь самим пациентам", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.На стационарном лечении в медорганизациях, подведомственных минздраву Амурской области, находится 12% от общего количества заболевших, на амбулаторном – 88%, количество заболевших детей увеличилось в 2,5 раза. Об этом на заседании оперативного штаба рассказала министр здравоохранения Светлана Леонтьева.Число инфекционных бригад в поликлиниках города Благовещенска увеличено до 106 (в том числе 24 педиатрических) для оказания помощи на дому и в "красной зоне" поликлиник. Также к работе привлекли 125 студентов Амурской медакадемии.Как отметила глава амурского минздрава Светлана Леонтьева, больничные листы в области уже начали выдавать дистанционно."Медицинскими работниками активно начата работа по оформлению, продлению и закрытию больничных листов дистанционным способом, в том числе с использованием телемедицины. Лист нетрудоспособности выписывается в электронном виде. Но, к сожалению, многие работодатели требуют от работников подтверждения на бумажном носителе, что способствует формированию очередей в поликлиниках. Поэтому хочу обратить внимание работодателей на данную ситуацию", - отметила Леонтьева, ее также цитирует правительство Амурской области.В регионе продолжают работать 8 инфекционных и 7 провизорных госпиталей на 1210 коек для госпитализации больных COVID-19 и пневмониями. Свободный коечный фонд составляет 20,4 %.Медики отмечают, что число тяжёлых больных становится меньше. На кислородной поддержке, по данным властей, находятся 249 человек. Детей на кислородной поддержке нет. На аппарате ИВЛ находятся 9 пациентов (детей, беременных и послеродовых женщин нет), в реанимации 31 человек. Запас кислорода в инфекционных госпиталях имеется.
https://ria.ru/20220209/fasady-1771816949.html
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, амурская область, благовещенск, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы
13:56 11.02.2022
 
Дистанционная выдача больничных разгрузит поликлиники, заявил Орлов

Глава Амурской области Орлов: дистанционная выдача больничных разгрузит поликлиники

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Амурской области Василий Орлов
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 фев – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что выдача больничных листов дистанционно позволит разгрузить поликлиники и облегчить работу врачей в условиях пандемии COVID-19.
"Главная проблема в Амурской области и в целом по стране – это открытие больничных листов, из-за этого и очереди появились в поликлиниках. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко акцентировал на этом внимание. В соответствии с приказом Минздрава РФ можно и нужно открывать дистанционные больничные. Это позволит разгрузить медицинские организации и облегчит жизнь самим пациентам", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
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На стационарном лечении в медорганизациях, подведомственных минздраву Амурской области, находится 12% от общего количества заболевших, на амбулаторном – 88%, количество заболевших детей увеличилось в 2,5 раза. Об этом на заседании оперативного штаба рассказала министр здравоохранения Светлана Леонтьева.
Число инфекционных бригад в поликлиниках города Благовещенска увеличено до 106 (в том числе 24 педиатрических) для оказания помощи на дому и в "красной зоне" поликлиник. Также к работе привлекли 125 студентов Амурской медакадемии.
Как отметила глава амурского минздрава Светлана Леонтьева, больничные листы в области уже начали выдавать дистанционно.
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"Медицинскими работниками активно начата работа по оформлению, продлению и закрытию больничных листов дистанционным способом, в том числе с использованием телемедицины. Лист нетрудоспособности выписывается в электронном виде. Но, к сожалению, многие работодатели требуют от работников подтверждения на бумажном носителе, что способствует формированию очередей в поликлиниках. Поэтому хочу обратить внимание работодателей на данную ситуацию", - отметила Леонтьева, ее также цитирует правительство Амурской области.
В регионе продолжают работать 8 инфекционных и 7 провизорных госпиталей на 1210 коек для госпитализации больных COVID-19 и пневмониями. Свободный коечный фонд составляет 20,4 %.
Медики отмечают, что число тяжёлых больных становится меньше. На кислородной поддержке, по данным властей, находятся 249 человек. Детей на кислородной поддержке нет. На аппарате ИВЛ находятся 9 пациентов (детей, беременных и послеродовых женщин нет), в реанимации 31 человек. Запас кислорода в инфекционных госпиталях имеется.
Тында - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
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