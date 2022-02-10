https://ria.ru/20220210/voyna-1772050876.html

Лукашенко выразил уверенность, что горячей войны не будет

Лукашенко выразил уверенность, что горячей войны не будет - РИА Новости, 10.02.2022

Лукашенко выразил уверенность, что горячей войны не будет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что никакой горячей войны не будет. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T12:47

2022-02-10T12:47

2022-02-10T12:47

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 10 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что никакой горячей войны не будет."Я даже, анализируя свои шаги и поступки, часто думаю: может быть, мы излишне людям об этом говорим? А как не говорить, если вокруг такая ситуация складывается? Я просто убежден, что никакой горячей войны не будет. Уж слишком мы привыкли к комфорту", - приводятся слова Лукашенко на сайте президента Белоруссии.Лукашенко заявил в декабре 2021 года в интервью РИА Новости, что Белоруссия предложит разместить РФ ядерное оружие на своей территории, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что высказывание Лукашенко стоит воспринимать как предостережение Западу.

https://ria.ru/20220210/demonizatsiya-1771943618.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко