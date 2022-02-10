Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220210/voyna-1772050876.html
Лукашенко выразил уверенность, что горячей войны не будет
Лукашенко выразил уверенность, что горячей войны не будет - РИА Новости, 10.02.2022
Лукашенко выразил уверенность, что горячей войны не будет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что никакой горячей войны не будет. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T12:47
2022-02-10T12:47
в мире
белоруссия
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765872942_0:93:3071:1820_1920x0_80_0_0_c337cc42f6032958a1fe96a81fc8b4dc.jpg
МИНСК, 10 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что никакой горячей войны не будет."Я даже, анализируя свои шаги и поступки, часто думаю: может быть, мы излишне людям об этом говорим? А как не говорить, если вокруг такая ситуация складывается? Я просто убежден, что никакой горячей войны не будет. Уж слишком мы привыкли к комфорту", - приводятся слова Лукашенко на сайте президента Белоруссии.Лукашенко заявил в декабре 2021 года в интервью РИА Новости, что Белоруссия предложит разместить РФ ядерное оружие на своей территории, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что высказывание Лукашенко стоит воспринимать как предостережение Западу.
https://ria.ru/20220210/demonizatsiya-1771943618.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765872942_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_a3005bb4cac1a14e969ec6930a5769ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, александр лукашенко
12:47 10.02.2022
 
Лукашенко выразил уверенность, что горячей войны не будет

Президент Белоруссии Лукашенко: никакой горячей войны не будет

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на неформальном саммите руководителей государств - участников СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на неформальном саммите руководителей государств - участников СНГ - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на неформальном саммите руководителей государств - участников СНГ
Читать ria.ru в
МИНСК, 10 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что никакой горячей войны не будет.
"Я даже, анализируя свои шаги и поступки, часто думаю: может быть, мы излишне людям об этом говорим? А как не говорить, если вокруг такая ситуация складывается? Я просто убежден, что никакой горячей войны не будет. Уж слишком мы привыкли к комфорту", - приводятся слова Лукашенко на сайте президента Белоруссии.
Лукашенко заявил в декабре 2021 года в интервью РИА Новости, что Белоруссия предложит разместить РФ ядерное оружие на своей территории, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что высказывание Лукашенко стоит воспринимать как предостережение Западу.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
08:00
Демонизация Путина обернулась против Запада
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала