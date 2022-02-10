https://ria.ru/20220210/voyna-1772050876.html
Лукашенко выразил уверенность, что горячей войны не будет
Лукашенко выразил уверенность, что горячей войны не будет - РИА Новости, 10.02.2022
Лукашенко выразил уверенность, что горячей войны не будет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что никакой горячей войны не будет. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T12:47
2022-02-10T12:47
2022-02-10T12:47
в мире
белоруссия
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765872942_0:93:3071:1820_1920x0_80_0_0_c337cc42f6032958a1fe96a81fc8b4dc.jpg
МИНСК, 10 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что никакой горячей войны не будет."Я даже, анализируя свои шаги и поступки, часто думаю: может быть, мы излишне людям об этом говорим? А как не говорить, если вокруг такая ситуация складывается? Я просто убежден, что никакой горячей войны не будет. Уж слишком мы привыкли к комфорту", - приводятся слова Лукашенко на сайте президента Белоруссии.Лукашенко заявил в декабре 2021 года в интервью РИА Новости, что Белоруссия предложит разместить РФ ядерное оружие на своей территории, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что высказывание Лукашенко стоит воспринимать как предостережение Западу.
https://ria.ru/20220210/demonizatsiya-1771943618.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765872942_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_a3005bb4cac1a14e969ec6930a5769ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
Лукашенко выразил уверенность, что горячей войны не будет
Президент Белоруссии Лукашенко: никакой горячей войны не будет