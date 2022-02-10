https://ria.ru/20220210/velikobritaniya-1772088845.html

Трасс ответила на вопрос о британских военных кораблях в Черном море

Трасс ответила на вопрос о британских военных кораблях в Черном море - РИА Новости, 10.02.2022

Трасс ответила на вопрос о британских военных кораблях в Черном море

Глава МИД Британии Лиз Трасс сослалась на интересы обороны, комментируя присутствие военных кораблей Соединенного королевства в Черном море. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T14:57

2022-02-10T14:57

2022-02-10T14:57

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс сослалась на интересы обороны, комментируя присутствие военных кораблей Соединенного королевства в Черном море.Отвечая на вопрос, как можно охарактеризовать попытку вторжения британского военного корабля в российские территориальные воды в Чёрном море, можно ли назвать эти действия агрессией, Трасс заявила, что такие действия "обусловлены поведением" Москвы."В качестве ответа на угрожающее поведение России на украинской границе Великобритания работает с партнёрами по НАТО, чтобы усилить нашу оборону. Это шаги, полностью продиктованные интересами защиты. НАТО - это оборонительный союз, и это абсолютно обоснованный подход",- сказала она."Но было бы лучше если бы Россия предприняла шаги по деэскалации и, таким образом, такая наша реакция не потребовалась", - отметила глава МИД Британии.Трасс также заявила, что "никто не подрывает безопасность РФ".В конце июня прошлого года Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждали, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.

https://ria.ru/20220210/korabli-1772082684.html

https://ria.ru/20220210/nato-1772064529.html

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