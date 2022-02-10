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Трасс ответила на вопрос о британских военных кораблях в Черном море
Трасс ответила на вопрос о британских военных кораблях в Черном море - РИА Новости, 10.02.2022
Трасс ответила на вопрос о британских военных кораблях в Черном море
Глава МИД Британии Лиз Трасс сослалась на интересы обороны, комментируя присутствие военных кораблей Соединенного королевства в Черном море. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T14:57
2022-02-10T14:57
в мире
москва
россия
черное море
нато
су-24м
великобритания
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс сослалась на интересы обороны, комментируя присутствие военных кораблей Соединенного королевства в Черном море.Отвечая на вопрос, как можно охарактеризовать попытку вторжения британского военного корабля в российские территориальные воды в Чёрном море, можно ли назвать эти действия агрессией, Трасс заявила, что такие действия "обусловлены поведением" Москвы."В качестве ответа на угрожающее поведение России на украинской границе Великобритания работает с партнёрами по НАТО, чтобы усилить нашу оборону. Это шаги, полностью продиктованные интересами защиты. НАТО - это оборонительный союз, и это абсолютно обоснованный подход",- сказала она."Но было бы лучше если бы Россия предприняла шаги по деэскалации и, таким образом, такая наша реакция не потребовалась", - отметила глава МИД Британии.Трасс также заявила, что "никто не подрывает безопасность РФ".В конце июня прошлого года Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждали, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.
https://ria.ru/20220210/korabli-1772082684.html
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в мире, москва, россия, черное море, нато, су-24м, великобритания
14:57 10.02.2022
 
Трасс ответила на вопрос о британских военных кораблях в Черном море

Глава МИД Британии Трасс о британских кораблях в Черном море: это в интересах обороны

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс сослалась на интересы обороны, комментируя присутствие военных кораблей Соединенного королевства в Черном море.
Отвечая на вопрос, как можно охарактеризовать попытку вторжения британского военного корабля в российские территориальные воды в Чёрном море, можно ли назвать эти действия агрессией, Трасс заявила, что такие действия "обусловлены поведением" Москвы.
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"В качестве ответа на угрожающее поведение России на украинской границе Великобритания работает с партнёрами по НАТО, чтобы усилить нашу оборону. Это шаги, полностью продиктованные интересами защиты. НАТО - это оборонительный союз, и это абсолютно обоснованный подход",- сказала она.
"Но было бы лучше если бы Россия предприняла шаги по деэскалации и, таким образом, такая наша реакция не потребовалась", - отметила глава МИД Британии.
Трасс также заявила, что "никто не подрывает безопасность РФ".
В конце июня прошлого года Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждали, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.
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В миреМоскваРоссияЧерное мореНАТОСу-24МВеликобритания
 
 
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