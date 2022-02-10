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Россия и Белоруссия начали совместные учения "Союзная решимость"
Россия и Белоруссия начали совместные учения "Союзная решимость" - РИА Новости, 10.02.2022
Россия и Белоруссия начали совместные учения "Союзная решимость"
Москва и Минск начали совместные военные учения "Союзная решимость — 2022", сообщили в российском Минобороны. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T05:01
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белоруссия
россия
безопасность
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Москва и Минск начали совместные военные учения "Союзная решимость — 2022", сообщили в российском Минобороны.Маневры проводятся для отработки задач "по пресечению и отражению внешней агрессии".По сценарию, военные усилят охрану госграницы, воспрепятствуют проникновению вооруженных групп боевиков, перекроют каналы доставки оружия и боеприпасов. Также им предстоит найти и уничтожить незаконные формирования и диверсионно-разведывательные группы условного противника.Учения пройдут на белорусских полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках территории Белоруссии. Авиации предоставили аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.Во время первого этапа проверки сил реагирования Союзного государства войска осуществили передислокацию и создали группировки на угрожаемых направлениях, организовали охрану важных государственных и военных объектов, усилили охрану госграницы в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России. Органы управления и воинские части Восточного военного округа совершили перегруппировку на расстояние около десяти тысяч километров.Также с подразделениями и воинскими частями Восточного военного округа и белорусских Вооруженных сил провели контрольные занятия по огневой подготовке и другим предметам обучения.
https://ria.ru/20220209/ucheniya-1771853855.html
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белоруссия, россия, безопасность
05:01 10.02.2022 (обновлено: 09:31 10.02.2022)
 
Россия и Белоруссия начали совместные учения "Союзная решимость"

Россия и Белоруссия начали совместные учения "Союзная решимость — 2022"

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевые машины пехоты во время совместных российско-белорусских учений "Союзная решимость"
Боевые машины пехоты во время совместных российско-белорусских учений Союзная решимость - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Москва и Минск начали совместные военные учения "Союзная решимость — 2022", сообщили в российском Минобороны.

"Десятого февраля на общевойсковых полигонах Вооруженных сил Республики Беларусь в рамках второго этапа проверки сил реагирования Союзного государства началось совместное учение "Союзная решимость — 2022", — сказали в военном ведомстве.

Маневры проводятся для отработки задач "по пресечению и отражению внешней агрессии".
По сценарию, военные усилят охрану госграницы, воспрепятствуют проникновению вооруженных групп боевиков, перекроют каналы доставки оружия и боеприпасов. Также им предстоит найти и уничтожить незаконные формирования и диверсионно-разведывательные группы условного противника.
Учения пройдут на белорусских полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках территории Белоруссии. Авиации предоставили аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.
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Также с подразделениями и воинскими частями Восточного военного округа и белорусских Вооруженных сил провели контрольные занятия по огневой подготовке и другим предметам обучения.
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