05:01 10.02.2022 (обновлено: 09:31 10.02.2022)
Россия и Белоруссия начали совместные учения "Союзная решимость"
Россия и Белоруссия начали совместные учения "Союзная решимость — 2022"
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевые машины пехоты во время совместных российско-белорусских учений "Союзная решимость"
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Москва и Минск начали совместные военные учения "Союзная решимость — 2022", сообщили в российском Минобороны.
"Десятого февраля на общевойсковых полигонах Вооруженных сил Республики Беларусь в рамках второго этапа проверки сил реагирования Союзного государства началось совместное учение "Союзная решимость — 2022", — сказали в военном ведомстве.
Маневры проводятся для отработки задач "по пресечению и отражению внешней агрессии".
По сценарию, военные усилят охрану госграницы, воспрепятствуют проникновению вооруженных групп боевиков, перекроют каналы доставки оружия и боеприпасов. Также им предстоит найти и уничтожить незаконные формирования и диверсионно-разведывательные группы условного противника.
Учения пройдут на белорусских полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках территории Белоруссии. Авиации предоставили аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.
Во время первого этапа проверки сил реагирования Союзного государства войска осуществили передислокацию и создали группировки на угрожаемых направлениях, организовали охрану важных государственных и военных объектов, усилили охрану госграницы в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России. Органы управления и воинские части Восточного военного округа совершили перегруппировку на расстояние около десяти тысяч километров.
Также с подразделениями и воинскими частями Восточного военного округа и белорусских Вооруженных сил провели контрольные занятия по огневой подготовке и другим предметам обучения.