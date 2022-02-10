https://ria.ru/20220210/ucheniya-1771984297.html

Россия и Белоруссия начали совместные учения "Союзная решимость"

Россия и Белоруссия начали совместные учения "Союзная решимость" - РИА Новости, 10.02.2022

Россия и Белоруссия начали совместные учения "Союзная решимость"

Москва и Минск начали совместные военные учения "Союзная решимость — 2022", сообщили в российском Минобороны. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T05:01

2022-02-10T05:01

2022-02-10T09:31

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Москва и Минск начали совместные военные учения "Союзная решимость — 2022", сообщили в российском Минобороны.Маневры проводятся для отработки задач "по пресечению и отражению внешней агрессии".По сценарию, военные усилят охрану госграницы, воспрепятствуют проникновению вооруженных групп боевиков, перекроют каналы доставки оружия и боеприпасов. Также им предстоит найти и уничтожить незаконные формирования и диверсионно-разведывательные группы условного противника.Учения пройдут на белорусских полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках территории Белоруссии. Авиации предоставили аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.Во время первого этапа проверки сил реагирования Союзного государства войска осуществили передислокацию и создали группировки на угрожаемых направлениях, организовали охрану важных государственных и военных объектов, усилили охрану госграницы в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России. Органы управления и воинские части Восточного военного округа совершили перегруппировку на расстояние около десяти тысяч километров.Также с подразделениями и воинскими частями Восточного военного округа и белорусских Вооруженных сил провели контрольные занятия по огневой подготовке и другим предметам обучения.

https://ria.ru/20220209/ucheniya-1771853855.html

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белоруссия, россия, безопасность