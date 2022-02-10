https://ria.ru/20220210/ubiystvo-1772096277.html

В центре Махачкалы полицейский задержал подозреваемого в убийстве человека

В центре Махачкалы полицейский задержал подозреваемого в убийстве человека - РИА Новости, 10.02.2022

В центре Махачкалы полицейский задержал подозреваемого в убийстве человека

Мужчина зарезал человека в центре Махачкалы, полицейский задержал подозреваемого, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Дагестана. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T15:25

2022-02-10T15:25

2022-02-10T15:25

происшествия

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 10 фев – РИА Новости. Мужчина зарезал человека в центре Махачкалы, полицейский задержал подозреваемого, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Дагестана.По информации правоохранителей, в полицию поступило сообщение о том, что в четверг примерно в 11:00 во дворе дома по улице Ирчи Казака в Махачкале произошло убийство."Предварительно установлено, что 46-летний житель пригородного посёлка в ходе возникшего скандала нанес множественные ножевые ранения 34-летнему жителю Махачкалы. Полицейский, проезжавший мимо и ставший свидетелем произошедшего, незамедлительно задержал подозреваемого", – говорится в сообщении.В МВД сообщили, что пострадавший скончался по пути в медучреждение.Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

https://ria.ru/20220204/ubiystvo-1771131511.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220128/svet-1769992317.html

махачкала

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происшествия, махачкала