Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220210/ubiystvo-1772096277.html
В центре Махачкалы полицейский задержал подозреваемого в убийстве человека
В центре Махачкалы полицейский задержал подозреваемого в убийстве человека - РИА Новости, 10.02.2022
В центре Махачкалы полицейский задержал подозреваемого в убийстве человека
Мужчина зарезал человека в центре Махачкалы, полицейский задержал подозреваемого, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Дагестана. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T15:25
2022-02-10T15:25
происшествия
махачкала
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МАХАЧКАЛА, 10 фев – РИА Новости. Мужчина зарезал человека в центре Махачкалы, полицейский задержал подозреваемого, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Дагестана.По информации правоохранителей, в полицию поступило сообщение о том, что в четверг примерно в 11:00 во дворе дома по улице Ирчи Казака в Махачкале произошло убийство."Предварительно установлено, что 46-летний житель пригородного посёлка в ходе возникшего скандала нанес множественные ножевые ранения 34-летнему жителю Махачкалы. Полицейский, проезжавший мимо и ставший свидетелем произошедшего, незамедлительно задержал подозреваемого", – говорится в сообщении.В МВД сообщили, что пострадавший скончался по пути в медучреждение.Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
https://ria.ru/20220204/ubiystvo-1771131511.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220128/svet-1769992317.html
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала
15:25 10.02.2022
 
В центре Махачкалы полицейский задержал подозреваемого в убийстве человека

В центре Махачкалы мужчина зарезал человека, полицейский задержал подозреваемого

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 10 фев – РИА Новости. Мужчина зарезал человека в центре Махачкалы, полицейский задержал подозреваемого, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Дагестана.
По информации правоохранителей, в полицию поступило сообщение о том, что в четверг примерно в 11:00 во дворе дома по улице Ирчи Казака в Махачкале произошло убийство.
Полиция - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 17:56
Житель Севастополя зарезал знакомую и пытался выдать случившееся за суицид
"Предварительно установлено, что 46-летний житель пригородного посёлка в ходе возникшего скандала нанес множественные ножевые ранения 34-летнему жителю Махачкалы. Полицейский, проезжавший мимо и ставший свидетелем произошедшего, незамедлительно задержал подозреваемого", – говорится в сообщении.
В МВД сообщили, что пострадавший скончался по пути в медучреждение.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Лампочка - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 14:43В России
Житель Подмосковья зарезал соседа в момент отключения электричества
 
ПроисшествияМахачкала
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала