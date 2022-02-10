https://ria.ru/20220210/turtsiya-1772015337.html

Турция показала себя надежным партнером НАТО, заявил глава МИД

Турция показала себя надежным партнером НАТО, заявил глава МИД - РИА Новости, 10.02.2022

Турция показала себя надежным партнером НАТО, заявил глава МИД

Анкара показала себя надежным партнером НАТО, но для нее важны хорошие отношения и с Россией, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T10:33

2022-02-10T10:33

2022-02-10T10:33

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россия

дмитрий песков

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мевлют чавушоглу

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АНКАРА, 10 фев – РИА Новости. Анкара показала себя надежным партнером НАТО, но для нее важны хорошие отношения и с Россией, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Позиция Анкары по российско-украинскому кризису состоит в том, чтобы не было боестолкновений, предпринимаются шаги по снижению напряженности. Есть открытые контакты, есть и закулисные переговоры. Главное снизить напряженность и достичь продолжительной стабильности", - заявил Чавушоглу в интервью телеканалу TRT Haber.По его словам, "некоторые западные страны слишком демонизировали напряженность между РФ и Украиной, но напряженность существует"."Некоторые старания по снижению напряженности между Москвой и Киевом неискренни, направлены на то, чтобы указать, что "мы тут есть". На данный момент, как известно, господин президент (Турции Тайип Эрдоган – ред.) выступает с посреднической ролью, Киев готов к переговорам с Москвой в Турции, ведутся переговоры с российской стороной. Думаю, мы показали себя надежным партнером НАТО, но для Турции важны хорошие отношения с Россией", - сказал глава МИД Турции.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220208/putin-1771665154.html

https://ria.ru/20220208/krym-1771605352.html

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в мире, россия, дмитрий песков, киев, анкара, нато, мид турции, мевлют чавушоглу