Турция показала себя надежным партнером НАТО, заявил глава МИД
Глава МИД Чавушоглу: Турция показала себя надежным партнером НАТО
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
АНКАРА, 10 фев – РИА Новости. Анкара показала себя надежным партнером НАТО, но для нее важны хорошие отношения и с Россией, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Позиция Анкары по российско-украинскому кризису состоит в том, чтобы не было боестолкновений, предпринимаются шаги по снижению напряженности. Есть открытые контакты, есть и закулисные переговоры. Главное снизить напряженность и достичь продолжительной стабильности", - заявил Чавушоглу в интервью телеканалу TRT Haber.
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По его словам, "некоторые западные страны слишком демонизировали напряженность между РФ и Украиной, но напряженность существует".
"Некоторые старания по снижению напряженности между Москвой и Киевом неискренни, направлены на то, чтобы указать, что "мы тут есть". На данный момент, как известно, господин президент (Турции Тайип Эрдоган – ред.) выступает с посреднической ролью, Киев готов к переговорам с Москвой в Турции, ведутся переговоры с российской стороной. Думаю, мы показали себя надежным партнером НАТО, но для Турции важны хорошие отношения с Россией", - сказал глава МИД Турции.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.