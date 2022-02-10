Токаев назвал январские митинги операцией международных террористов
Глава Казахстана Токаев назвал январские митинги операцией террористов с целью переворота
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле заявил, что январские митинги в республике были тщательно подготовленной операцией международных террористов, их цель заключалась в подрыве конституционного строя и госперевороте.
"Действительно, была тщательно подготовленная операция международных террористов, бандитов, которые напали на Казахстан с целью прежде всего подрыва конституционного строя и, конечно же, совершения госпереворота", - сказал Токаев.
Он отметил, что, к сожалению, во время митингов было очень много жертв.
"По каждому случаю ведется расследование, следствие. Конечно же, виновные будут наказаны, обнаружены и самое главное привлечены к ответственности", - добавил Токаев.
В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.