https://ria.ru/20220210/tokaev-1772086651.html

Токаев назвал январские митинги операцией международных террористов

Токаев назвал январские митинги операцией международных террористов - РИА Новости, 10.02.2022

Токаев назвал январские митинги операцией международных террористов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле заявил, что январские митинги в республике были тщательно РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T14:49

2022-02-10T14:49

2022-02-10T14:49

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле заявил, что январские митинги в республике были тщательно подготовленной операцией международных террористов, их цель заключалась в подрыве конституционного строя и госперевороте."Действительно, была тщательно подготовленная операция международных террористов, бандитов, которые напали на Казахстан с целью прежде всего подрыва конституционного строя и, конечно же, совершения госпереворота", - сказал Токаев.Он отметил, что, к сожалению, во время митингов было очень много жертв."По каждому случаю ведется расследование, следствие. Конечно же, виновные будут наказаны, обнаружены и самое главное привлечены к ответственности", - добавил Токаев.В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.

https://ria.ru/20220210/mirotvortsy-1772077844.html

https://ria.ru/20220210/kazakhstan-1772084118.html

жанаозен

актау

казахстан

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в мире, жанаозен, актау, казахстан, оон, касым-жомарт токаев