https://ria.ru/20220210/sobor-1772118706.html

Мэрия Петербурга назвала срок завершения реставрации Смольного собора

Мэрия Петербурга назвала срок завершения реставрации Смольного собора - РИА Новости, 10.02.2022

Мэрия Петербурга назвала срок завершения реставрации Смольного собора

Комплексную реставрацию собора Воскресения Словущего (Смольный собор) предполагается завершить к маю 2022 года, сообщает в четверг комитет по государственному... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T16:59

2022-02-10T16:59

2022-02-10T16:59

религия

кгиоп

кпсс

ленинград

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152910/58/1529105817_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_95ef6a4cb0199485c81da1aa15db08c5.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Комплексную реставрацию собора Воскресения Словущего (Смольный собор) предполагается завершить к маю 2022 года, сообщает в четверг комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга."Мы завершаем работы по реставрации штукатурной отделки, лепного декора и металлических оконных заполнений барабана центрального купола, после чего будут демонтированы неинвентарные леса… Все работы будут завершены к маю 2022 года", - сказал председатель КГИОП Сергей Макаров, слова которого приводятся в сообщении.Реставрация фасадов Смольного собора, который является объектом культурного наследия федерального значения, проводилась в 2015-2016 годах. Стоимость работ составила около 481 миллиона рублей.Затем началась реставрация интерьеров храма. Затраты городского бюджета на ее проведение в 2017-2021 годах составили около 423 миллионов рублей. В настоящее время заключен госконтракт для завершения соответствующих работ стоимостью около 40 миллионов рублей.Собор Воскресения Словущего входит в состав объекта культурного наследия федерального значения "Смольный монастырь". Изначально от строился по проекту архитектора Франческо Бартоломео Растрелли, но в 1756 году финансирование строительства стало сокращаться в связи с начавшейся Семилетней войной. Отделочные работы были завершены в 1768 году, однако вскоре монастырь был упразднен и собор остался неосвященным.К 1820-м годам собор начал разрушаться, в сводах появились трещины. Указом Николая I от 1828 года собор был достроен и освящен как Собор всех учебных заведений. Восстановление храма велось по проекту и под руководством архитектора Василия Стасова.Храм был закрыт решением Петросовета в 1923 году. Долгие годы в здании размещался склад, а в 1969 году собор передали музею истории Ленинграда. В помещениях церквей, расположенных в угловых башнях корпусов, разместился архив Ленинградского обкома КПСС, что спасло уникальные интерьеры от уничтожения. Смольный собор передали Русской православной церкви в январе 2016 года.

https://ria.ru/20220202/khram-1770726732.html

https://ria.ru/20211228/raka-1765791859.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кгиоп, кпсс, ленинград