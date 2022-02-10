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Посол в Лондоне рассказал о трудностях в общении с британскими СМИ
Посол в Лондоне рассказал о трудностях в общении с британскими СМИ - РИА Новости, 10.02.2022
Посол в Лондоне рассказал о трудностях в общении с британскими СМИ
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин сказал, что британские средства массовой информации часто вырезают из его интервью объяснения российской позиции по ситуации на... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T15:52
2022-02-10T16:08
сергей лавров
россия
лиз трасс
сша
киев
нато
в мире
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин сказал, что британские средства массовой информации часто вырезают из его интервью объяснения российской позиции по ситуации на Украине и расширения НАТО.Ранее в Москве состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс."Это не просто. И не просто продвинуть наши позиции. Даю довольно-таки часто телевизионное интервью, стараюсь давать интервью для газет, но вот который раз уже сталкиваюсь с тем, что наиболее важные, ключевые моменты, когда объясняю ситуацию на Украине, расширение НАТО, их просто вырезают оттуда, оставляя менее значительные, но, возможно, более воспринимаемые публикой моменты", - сказал Келин в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, как ему работается в условиях жесткого информационного давления.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.
https://ria.ru/20220210/korabli-1772082684.html
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россия
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сергей лавров, россия, лиз трасс, сша, киев, нато, в мире, великобритания, андрей келин
15:52 10.02.2022 (обновлено: 16:08 10.02.2022)
 
Посол в Лондоне рассказал о трудностях в общении с британскими СМИ

Посол Келин: британские СМИ часто вырезают объяснения российской позиции из интервью

© РИА Новости / Мария ТабакПосол РФ в Лондоне Андрей Келин
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Мария Табак
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин сказал, что британские средства массовой информации часто вырезают из его интервью объяснения российской позиции по ситуации на Украине и расширения НАТО.
Ранее в Москве состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
Корабль Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
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"Это не просто. И не просто продвинуть наши позиции. Даю довольно-таки часто телевизионное интервью, стараюсь давать интервью для газет, но вот который раз уже сталкиваюсь с тем, что наиболее важные, ключевые моменты, когда объясняю ситуацию на Украине, расширение НАТО, их просто вырезают оттуда, оставляя менее значительные, но, возможно, более воспринимаемые публикой моменты", - сказал Келин в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, как ему работается в условиях жесткого информационного давления.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.
Разговор немного с глухим – Лавров о встрече с главой британского МИД - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
13:30
Лавров сравнил встречу с главой МИД Британии с разговором немого с глухим
 
Сергей ЛавровРоссияЛиз ТрассСШАКиевНАТОВ миреВеликобританияАндрей Келин
 
 
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