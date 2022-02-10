https://ria.ru/20220210/smi-1772102608.html

Посол в Лондоне рассказал о трудностях в общении с британскими СМИ

Посол в Лондоне рассказал о трудностях в общении с британскими СМИ - РИА Новости, 10.02.2022

Посол в Лондоне рассказал о трудностях в общении с британскими СМИ

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин сказал, что британские средства массовой информации часто вырезают из его интервью объяснения российской позиции по ситуации на... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T15:52

2022-02-10T15:52

2022-02-10T16:08

сергей лавров

россия

лиз трасс

сша

киев

нато

в мире

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564671272_0:144:1512:995_1920x0_80_0_0_93fb3c2e2c4f31ceb8fcd4487e475b13.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин сказал, что британские средства массовой информации часто вырезают из его интервью объяснения российской позиции по ситуации на Украине и расширения НАТО.Ранее в Москве состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс."Это не просто. И не просто продвинуть наши позиции. Даю довольно-таки часто телевизионное интервью, стараюсь давать интервью для газет, но вот который раз уже сталкиваюсь с тем, что наиболее важные, ключевые моменты, когда объясняю ситуацию на Украине, расширение НАТО, их просто вырезают оттуда, оставляя менее значительные, но, возможно, более воспринимаемые публикой моменты", - сказал Келин в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, как ему работается в условиях жесткого информационного давления.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.

https://ria.ru/20220210/korabli-1772082684.html

https://ria.ru/20220210/razgovor-1772063203.html

россия

сша

киев

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей лавров, россия, лиз трасс, сша, киев, нато, в мире, великобритания, андрей келин