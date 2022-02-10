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Наука
https://ria.ru/20220210/samarskiy_universitet-1772013128.html
Ученые разрабатывают модель горения для снижения расхода топлива
Ученые разрабатывают модель горения для снижения расхода топлива - РИА Новости, 10.02.2022
Ученые разрабатывают модель горения для снижения расхода топлива
Ученые Самарского университета разрабатывают универсальную модель горения метано-водородного топлива, использование которой поможет создавать более эффективные... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T10:42
2022-02-10T10:42
наука
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самарский университет
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САМАРА, 10 фев — РИА Новости. Ученые Самарского университета разрабатывают универсальную модель горения метано-водородного топлива, использование которой поможет создавать более эффективные и экологичные газотурбинные установки, сообщает пресс-служба вуза.По мнению разработчиков, использование этой модели поможет создавать более эффективные и экологичные ГТУ, а также снизить затраты и время, необходимые для проведения конструкторских работ."В Научно-образовательном центре газодинамических исследований (НОЦ ГДИ) Самарского университета проведена серия экспериментов по изучению процессов горения метано-водородных смесей с повышенным содержанием водорода — до 50% включительно. Подобные эксперименты в России ранее не проводились. По их результатам разрабатывается детальный кинетический механизм процесса окисления метано-водородного топлива. Этот механизм поможет конструкторам более точно рассчитывать различные параметры разрабатываемых камер сгорания ГТУ, не затрачивая дополнительное время и ресурсы на экспериментальную доводку изделия. Можно будет заранее просчитать ожидаемые объемы вредных выбросов, прежде всего, это касается эмиссии опасных окислов азота NOx, и принять меры по их уменьшению", — цитирует пресс-служба вуза старшего научного сотрудника НОЦ ГДИ Сергея Матвеева.Эксперименты с горением метано-водородных смесей различного состава проходили на созданной в Самарском университете установке Heat Flux, с помощью которой можно измерять фундаментальный параметр процесса горения — скорость распространения пламени. По данным вуза, в мире существует всего несколько подобных установок.По информации пресс-службы, в настоящее время в мире в качестве экологичного топлива применяются метано-водородные смеси с содержанием водорода, как правило, от 5 до максимум 20%. Как показывают расчеты самарских ученых, использование метано-водородной смеси с долей водорода в объеме порядка 40-50% может увеличить мощность газотурбинной установки примерно на 10%. Добавление водорода в топливо снижает общее количество атомов углерода, способствует более полному сгоранию топлива и увеличивает тепловыделение при процессе горения, благодаря чему появляется возможность снизить расход топлива и, соответственно, общий выброс СО2.
https://ria.ru/20220209/samarskiy_universitet-1771706262.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, технологии, россия, швеция, самарский университет, самара
10:42 10.02.2022
 

Ученые разрабатывают модель горения для снижения расхода топлива

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛаборатория Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева
Лаборатория Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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САМАРА, 10 фев — РИА Новости. Ученые Самарского университета разрабатывают универсальную модель горения метано-водородного топлива, использование которой поможет создавать более эффективные и экологичные газотурбинные установки, сообщает пресс-служба вуза.

"Ученые Самарского национального исследовательского университета <…> совместно с коллегами из Лундского университета (Швеция) провели экспериментальные исследования по использованию в перспективных газотурбинных установках (ГТУ) в качестве топлива метано-водородных смесей с повышенным содержанием водорода. В ходе исследований разрабатывается универсальная кинетическая модель процессов горения метано-водородного топлива", — говорится в сообщении.

По мнению разработчиков, использование этой модели поможет создавать более эффективные и экологичные ГТУ, а также снизить затраты и время, необходимые для проведения конструкторских работ.
"В Научно-образовательном центре газодинамических исследований (НОЦ ГДИ) Самарского университета проведена серия экспериментов по изучению процессов горения метано-водородных смесей с повышенным содержанием водорода — до 50% включительно. Подобные эксперименты в России ранее не проводились. По их результатам разрабатывается детальный кинетический механизм процесса окисления метано-водородного топлива. Этот механизм поможет конструкторам более точно рассчитывать различные параметры разрабатываемых камер сгорания ГТУ, не затрачивая дополнительное время и ресурсы на экспериментальную доводку изделия. Можно будет заранее просчитать ожидаемые объемы вредных выбросов, прежде всего, это касается эмиссии опасных окислов азота NOx, и принять меры по их уменьшению", — цитирует пресс-служба вуза старшего научного сотрудника НОЦ ГДИ Сергея Матвеева.
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Эксперименты с горением метано-водородных смесей различного состава проходили на созданной в Самарском университете установке Heat Flux, с помощью которой можно измерять фундаментальный параметр процесса горения — скорость распространения пламени. По данным вуза, в мире существует всего несколько подобных установок.
По информации пресс-службы, в настоящее время в мире в качестве экологичного топлива применяются метано-водородные смеси с содержанием водорода, как правило, от 5 до максимум 20%. Как показывают расчеты самарских ученых, использование метано-водородной смеси с долей водорода в объеме порядка 40-50% может увеличить мощность газотурбинной установки примерно на 10%. Добавление водорода в топливо снижает общее количество атомов углерода, способствует более полному сгоранию топлива и увеличивает тепловыделение при процессе горения, благодаря чему появляется возможность снизить расход топлива и, соответственно, общий выброс СО2.
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