https://ria.ru/20220210/safronov-1772081261.html

Суд признал продление ареста Сафронову законным

Суд признал продление ареста Сафронову законным - РИА Новости, 10.02.2022

Суд признал продление ареста Сафронову законным

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление до апреля ареста советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, которого обвиняют в... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T14:34

2022-02-10T14:34

2022-02-10T14:34

происшествия

сирия

сша

африка

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

московский городской суд

роскосмос

иван сафронов

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление до апреля ареста советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, которого обвиняют в госизмене, передает корреспондент РИА Новости."Постановление Московского городского суда оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - огласил решение судья.Судебное заседание проходило в закрытом от публики и прессы режиме, слушателей допустили лишь до оглашения резолютивной части решения.Мосгорсуд в конце декабря продлил молодому человеку арест до 7 апреля.Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США.Кроме того, по данным защиты, в окончательном обвинении следствие вменило Сафронову еще один эпизод – передачу политологу Демури Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии, которую тот уже переслал представителям Цюрихского университета и разведке ФРГ.Расследование этого дела было завершено, защиту ограничили в сроках ознакомления с его материалами до 11 февраля. Сафронов не согласен ни с одним из пунктов обвинения и считает свое преследование незаконным.

https://ria.ru/20211028/rozysk-1756749614.html

https://ria.ru/20211209/safronov-1762921876.html

сирия

сша

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происшествия, сирия, сша, африка, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московский городской суд, роскосмос, иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса"