https://ria.ru/20220210/revaktsinatsiya-1772020456.html

Посол России во Франции рассказал о ревакцинации дипломатов

Посол России во Франции рассказал о ревакцинации дипломатов - РИА Новости, 10.02.2022

Посол России во Франции рассказал о ревакцинации дипломатов

Российским дипломатам, работающим во Франции, пришлось ревакцинироваться от COVID-19 западными препаратами, чтобы иметь возможность продолжать работу, заявил в... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T10:54

2022-02-10T10:54

2022-02-10T11:05

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

франция

россия

алексей мешков

вакцина "спутник v"

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ПАРИЖ, 10 фев - РИА Новости. Российским дипломатам, работающим во Франции, пришлось ревакцинироваться от COVID-19 западными препаратами, чтобы иметь возможность продолжать работу, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Париже Алексей Мешков.С 24 января во Франции введены вакцинные пропуска, предполагающие прохождение полного цикла вакцинации от COVID-19. Без вакцинного пропуска невозможно попасть в рестораны, кафе, театры, кино, поезда дальнего следования. С лета во Франции действовала система санитарных пропусков."Когда началась пандемия, мы вместе с другими посольствами обратились за поддержкой в санитарные органы Франции в плане прививок. Не встретили понимания. Но к нам быстро и эффективно пришло на помощь министерство иностранных дел России вместе с министерством здравоохранения. И мы получили не только на коллектив посольства, но и на всех российских представителей, работающих во Франции, прививку "Спутник V", которой вакцинировались. Скажу откровенно – и это не какое-то чисто патриотическое заявление - она оказалась очень эффективной и позволила нам пик эпидемии пройти безболезненно", - рассказал Мешков."Но, к сожалению, из-за этих пропусков, для того, чтобы мы могли работать, пришлось ревакцинироваться западными вакцинами", - отметил он.По его словам, для ревакцинации в посольство РФ направили партию российской вакцины "Спутник Лайт". "Мы бы с удовольствием провели всю компанию по ревакцинации "Спутником Лайт", но пришлось прививаться другими вакцинами (одобренными в ЕС – ред.). Целая часть сотрудников очень тяжело переносила ревакцинацию. Как ни странно, и болеть стали больше", - добавил российский посол.Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" с 4 марта 2021 года проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.

https://ria.ru/20220210/sputnik-1772019104.html

https://ria.ru/20220209/sputnik-1771810059.html

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коронавирус covid-19, франция, россия, алексей мешков, вакцина "спутник v"