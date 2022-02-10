18:45 10.02.2022 (обновлено: 18:48 10.02.2022)
Глава МИД Британии пригласила Лаврова посетить Лондон
Глава МИД Британии Трасс пригласила Лаврова посетить Лондон в ближайшие месяцы
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Великобритании Элизабет Трасс
ЛОНДОН, 10 фев - РИА Новости. Глава британского МИД Лиз Трасс пригласила российского коллегу Сергея Лаврова посетить Великобританию в ближайшие месяцы, сообщило британское внешнеполитическое ведомство по итогам переговоров министров в Москве.
"Министр иностранных дел отметила, что наши разногласия были связаны с агрессивной политикой российского правительства в отношении Украины, а не с российским народом. Она подчеркнула культурные и образовательные связи между Россией и Великобританией и пригласила министра иностранных дел Лаврова посетить Великобританию в ближайшие месяцы. Великобритания хотела видеть улучшение двусторонних отношений, но это зависит от того, выберет ли Россия деэскалацию и встанет ли на путь дипломатии", - сказано в сообщении.
Трасс 10 февраля находится в визитом в Москве, где она провела переговоры с Лавровым, который охарактеризовал диалог как "разговор немого с глухим". До сегодняшнего дня Трасс встречалась с Лавровым 22 сентября 2021 года на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и 2 декабря 2021 года в Стокгольме на полях СМИД ОБСЕ. Нынешний двухдневный визит – первый за более чем четыре года визит главы внешнеполитического ведомства Британии в Россию. В последний раз с визитом в России побывал в декабре 2017 года нынешний премьер-министр Борис Джонсон, который тогда занимал должность главы МИД.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.