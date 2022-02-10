https://ria.ru/20220210/pogoda-1771993101.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 10.02.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Облачная погода, мокрый снег и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T07:59

2022-02-10T07:59

2022-02-10T07:59

общество

московская область (подмосковье)

москва

погода

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Облачная погода, мокрый снег и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Ожидается облачная погода, кратковременные осадки, преимущественно в виде мокрого снега - наибольшая интенсивность и "самая сложная" погода ожидается в период полудня с 12 до 15 часов. Ветер юго-западный, западный, 4-9 метров в секунду. Температура в Москве днём - от 0 до плюс 2 градусов, в Подмосковье - от минус 2 до плюс 3 градусов, а это на 5 градусов теплее, чем должно быть по многолетним климатическим нормам февраля. Атмосферное давление немного подрастёт и составит 741 миллиметр ртутного столба", - рассказал Тишковец.Синоптик также отметил , что сегодня высока вероятность слабых магнитных бурь, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220209/pogoda-1771863785.html

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общество, московская область (подмосковье), москва, погода