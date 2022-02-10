https://ria.ru/20220210/pogoda-1771993101.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 10.02.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Облачная погода, мокрый снег и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T07:59
2022-02-10T07:59
2022-02-10T07:59
общество
московская область (подмосковье)
москва
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771712243_0:0:3585:2018_1920x0_80_0_0_2d9848616cc4ccfab801516aac117813.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Облачная погода, мокрый снег и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Ожидается облачная погода, кратковременные осадки, преимущественно в виде мокрого снега - наибольшая интенсивность и "самая сложная" погода ожидается в период полудня с 12 до 15 часов. Ветер юго-западный, западный, 4-9 метров в секунду. Температура в Москве днём - от 0 до плюс 2 градусов, в Подмосковье - от минус 2 до плюс 3 градусов, а это на 5 градусов теплее, чем должно быть по многолетним климатическим нормам февраля. Атмосферное давление немного подрастёт и составит 741 миллиметр ртутного столба", - рассказал Тишковец.Синоптик также отметил , что сегодня высока вероятность слабых магнитных бурь, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.
https://radiosputnik.ria.ru/20220209/pogoda-1771863785.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771712243_854:0:3585:2048_1920x0_80_0_0_00cc9e9e21b90f8bee8a4c3d858643c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), москва, погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Москвичей в четверг ожидают облачная погода, мокрый снег и до плюс двух градусов