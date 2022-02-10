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Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 10.02.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Облачная погода, мокрый снег и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T07:59
2022-02-10T07:59
общество
московская область (подмосковье)
москва
погода
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Облачная погода, мокрый снег и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Ожидается облачная погода, кратковременные осадки, преимущественно в виде мокрого снега - наибольшая интенсивность и "самая сложная" погода ожидается в период полудня с 12 до 15 часов. Ветер юго-западный, западный, 4-9 метров в секунду. Температура в Москве днём - от 0 до плюс 2 градусов, в Подмосковье - от минус 2 до плюс 3 градусов, а это на 5 градусов теплее, чем должно быть по многолетним климатическим нормам февраля. Атмосферное давление немного подрастёт и составит 741 миллиметр ртутного столба", - рассказал Тишковец.Синоптик также отметил , что сегодня высока вероятность слабых магнитных бурь, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.
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общество, московская область (подмосковье), москва, погода
07:59 10.02.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Москвичей в четверг ожидают облачная погода, мокрый снег и до плюс двух градусов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСнежные фигуры на международном фестивале "Снег и лед в Москве"
Снежные фигуры на международном фестивале Снег и лед в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Снежные фигуры на международном фестивале "Снег и лед в Москве". Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Облачная погода, мокрый снег и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Ожидается облачная погода, кратковременные осадки, преимущественно в виде мокрого снега - наибольшая интенсивность и "самая сложная" погода ожидается в период полудня с 12 до 15 часов. Ветер юго-западный, западный, 4-9 метров в секунду. Температура в Москве днём - от 0 до плюс 2 градусов, в Подмосковье - от минус 2 до плюс 3 градусов, а это на 5 градусов теплее, чем должно быть по многолетним климатическим нормам февраля. Атмосферное давление немного подрастёт и составит 741 миллиметр ртутного столба", - рассказал Тишковец.
Синоптик также отметил , что сегодня высока вероятность слабых магнитных бурь, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваПогода
 
 
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