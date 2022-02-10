https://ria.ru/20220210/peregovory-1772153025.html
Мишустин и Токаев провели переговоры
Мишустин и Токаев провели переговоры - РИА Новости, 10.02.2022
Мишустин и Токаев провели переговоры
Премьер министр РФ Михаил Мишустин провел рабочую встречу с главой республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T19:20
2022-02-10T19:20
2022-02-10T19:52
михаил мишустин
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Премьер министр РФ Михаил Мишустин провел рабочую встречу с главой республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.Ранее в Кремле прошли переговоры Токаева с президентом РФ Владимиром Путиным."Добро пожаловать в дом правительства РФ, и прежде всего хотел бы вас поздравить с днем дипломатического работника: это международный день. Значительная часть вашей государственной и профессиональной деятельности была прямо связана с дипломатией", - сказал Мишустин, открывая встречу.Он пожелал Токаеву новых дипломатических успехов и повышения авторитета Казахстана на международной арене.По словам премьера, визит президента Казахстана в Москву имеет большое значение для укрепления двусторонних отношений.
https://ria.ru/20220210/kazakhstan-1772136445.html
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михаил мишустин, касым-жомарт токаев, казахстан, россия, в мире, москва, владимир путин
19:20 10.02.2022 (обновлено: 19:52 10.02.2022)
Мишустин и Токаев провели переговоры
Премьер Мишустин и президент Казахстана Токаев провели переговоры