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Отношения России и Британии оставляют желать лучшего, заявил Лавров
Отношения России и Британии оставляют желать лучшего, заявил Лавров - РИА Новости, 10.02.2022
Отношения России и Британии оставляют желать лучшего, заявил Лавров
Отношения России и Британии оставляют желать лучшего, это происходит не по вине Москвы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T13:10
2022-02-10T13:19
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
лиз трасс
великобритания
россия
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Отношения России и Британии оставляют желать лучшего, это происходит не по вине Москвы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Лавров сообщил, что провел с британской коллегой Лиз Трасс первый и основной этап переговоров."Конечно, отношения между Россией и Великобританией оставляют желать лучше. Наверное, находятся на самой низкой отметке за многие-многие годы. Это происходит не по нашей вине", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.Он сообщил, что Москва выступает за нормализацию отношений с Лондоном, возвращение их в русло конструктивного развития, что возможно на основе принципов равноправия и учете интересов друг друга – без навязывания условий и ультиматумов.
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, лиз трасс, великобритания, россия
13:10 10.02.2022 (обновлено: 13:19 10.02.2022)
 
Отношения России и Британии оставляют желать лучшего, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: отношения России и Британии оставляют желать лучшего

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Великобритании Элизабет Трасс во время переговоров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Великобритании Элизабет Трасс во время переговоров - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Великобритании Элизабет Трасс во время переговоров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Отношения России и Британии оставляют желать лучшего, это происходит не по вине Москвы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров сообщил, что провел с британской коллегой Лиз Трасс первый и основной этап переговоров.
"Конечно, отношения между Россией и Великобританией оставляют желать лучше. Наверное, находятся на самой низкой отметке за многие-многие годы. Это происходит не по нашей вине", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
Он сообщил, что Москва выступает за нормализацию отношений с Лондоном, возвращение их в русло конструктивного развития, что возможно на основе принципов равноправия и учете интересов друг друга – без навязывания условий и ультиматумов.
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
08:00
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В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровЛиз ТрассВеликобританияРоссия
 
 
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