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Отношения России и Британии оставляют желать лучшего, заявил Лавров

Отношения России и Британии оставляют желать лучшего, заявил Лавров - РИА Новости, 10.02.2022

Отношения России и Британии оставляют желать лучшего, заявил Лавров

Отношения России и Британии оставляют желать лучшего, это происходит не по вине Москвы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T13:10

2022-02-10T13:10

2022-02-10T13:19

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

лиз трасс

великобритания

россия

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Отношения России и Британии оставляют желать лучшего, это происходит не по вине Москвы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Лавров сообщил, что провел с британской коллегой Лиз Трасс первый и основной этап переговоров."Конечно, отношения между Россией и Великобританией оставляют желать лучше. Наверное, находятся на самой низкой отметке за многие-многие годы. Это происходит не по нашей вине", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.Он сообщил, что Москва выступает за нормализацию отношений с Лондоном, возвращение их в русло конструктивного развития, что возможно на основе принципов равноправия и учете интересов друг друга – без навязывания условий и ультиматумов.

https://ria.ru/20220210/velikobritaniya-1771938884.html

великобритания

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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, лиз трасс, великобритания, россия