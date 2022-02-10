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Экс-глава МИД Австрии согласилась с Путиным, что ОБСЕ действует однобоко
Экс-глава МИД Австрии согласилась с Путиным, что ОБСЕ действует однобоко - РИА Новости, 10.02.2022
Экс-глава МИД Австрии согласилась с Путиным, что ОБСЕ действует однобоко
Президент России Владимир Путин в Мюнхенской речи 2007 года был прав насчет ОБСЕ, организация действует однобоко в том, что касается ее миссий, сказала в... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T12:29
2022-02-10T12:29
в мире
мюнхенская конференция по безопасности
карин кнайсль
владимир путин
обсе
австрия
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ВЕНА, 10 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Президент России Владимир Путин в Мюнхенской речи 2007 года был прав насчет ОБСЕ, организация действует однобоко в том, что касается ее миссий, сказала в интервью РИА Новости бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.Десятого февраля исполняется 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. В частности, он предостерегал от попыток превратить ОБСЕ в "вульгарный инструмент обеспечения внешнеполитических интересов одной или группы стран в отношении других стран"."К сожалению, ОБСЕ проявила очень сильную однобокость в том, что касается ее миссий. Миссии ОБСЕ всегда проводились "к востоку от Вены", а не "к западу от Вены". Не было миссий ОБСЕ по ситуации в Каталонии, Шотландии, Канаде и местным коренным народам. Это вопрос, который я сама неоднократно публично критиковала, поскольку с таким подходом вредишь самому себе", - сказала Кнайсль.Можно говорить о достоверности только в том случае, если все измерять и действовать по одним стандартам везде, но в ОБСЕ давно этого нет, отметила собеседница агентства."Я не знаю точно, что Путин понимал под термином "вульгарный инструмент", но то, что ОБСЕ очень однобоко подходит к своим миссиям, является фактом, и, к сожалению, это факт с 1990-х годов", - заключила Кнайсль.Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.
https://ria.ru/20220210/myunkhen-1771864203.html
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в мире, мюнхенская конференция по безопасности, карин кнайсль, владимир путин, обсе, австрия
12:29 10.02.2022
 
Экс-глава МИД Австрии согласилась с Путиным, что ОБСЕ действует однобоко

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Путин был прав на Мюнхенской конференции по поводу ОБСЕ

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции
Министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции
Читать ria.ru в
ВЕНА, 10 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Президент России Владимир Путин в Мюнхенской речи 2007 года был прав насчет ОБСЕ, организация действует однобоко в том, что касается ее миссий, сказала в интервью РИА Новости бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
Десятого февраля исполняется 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. В частности, он предостерегал от попыток превратить ОБСЕ в "вульгарный инструмент обеспечения внешнеполитических интересов одной или группы стран в отношении других стран".
"К сожалению, ОБСЕ проявила очень сильную однобокость в том, что касается ее миссий. Миссии ОБСЕ всегда проводились "к востоку от Вены", а не "к западу от Вены". Не было миссий ОБСЕ по ситуации в Каталонии, Шотландии, Канаде и местным коренным народам. Это вопрос, который я сама неоднократно публично критиковала, поскольку с таким подходом вредишь самому себе", - сказала Кнайсль.
Можно говорить о достоверности только в том случае, если все измерять и действовать по одним стандартам везде, но в ОБСЕ давно этого нет, отметила собеседница агентства.
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"Все сбылось": о чем Путин предупреждал 15 лет назад
"Я не знаю точно, что Путин понимал под термином "вульгарный инструмент", но то, что ОБСЕ очень однобоко подходит к своим миссиям, является фактом, и, к сожалению, это факт с 1990-х годов", - заключила Кнайсль.
Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.
Президент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности в отеле Байришер Хоф - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
00:17
Мюнхенская речь Владимира Путина (2007)
 
В миреМюнхенская конференция по безопасностиКарин КнайсльВладимир ПутинОБСЕАвстрия
 
 
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