Экс-глава МИД Австрии согласилась с Путиным, что ОБСЕ действует однобоко
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Путин был прав на Мюнхенской конференции по поводу ОБСЕ
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции
Министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции
ВЕНА, 10 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Президент России Владимир Путин в Мюнхенской речи 2007 года был прав насчет ОБСЕ, организация действует однобоко в том, что касается ее миссий, сказала в интервью РИА Новости бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
Десятого февраля исполняется 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. В частности, он предостерегал от попыток превратить ОБСЕ в "вульгарный инструмент обеспечения внешнеполитических интересов одной или группы стран в отношении других стран".
"К сожалению, ОБСЕ проявила очень сильную однобокость в том, что касается ее миссий. Миссии ОБСЕ всегда проводились "к востоку от Вены", а не "к западу от Вены". Не было миссий ОБСЕ по ситуации в Каталонии, Шотландии, Канаде и местным коренным народам. Это вопрос, который я сама неоднократно публично критиковала, поскольку с таким подходом вредишь самому себе", - сказала Кнайсль.
Можно говорить о достоверности только в том случае, если все измерять и действовать по одним стандартам везде, но в ОБСЕ давно этого нет, отметила собеседница агентства.
"Я не знаю точно, что Путин понимал под термином "вульгарный инструмент", но то, что ОБСЕ очень однобоко подходит к своим миссиям, является фактом, и, к сожалению, это факт с 1990-х годов", - заключила Кнайсль.
Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.