https://ria.ru/20220210/lavrov-1772058710.html

Лавров обсудил с главой МИД Британии совместные учения с Белоруссией

Лавров обсудил с главой МИД Британии совместные учения с Белоруссией - РИА Новости, 10.02.2022

Лавров обсудил с главой МИД Британии совместные учения с Белоруссией

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с главой МИД Великобритании Лиз Трасс тему совместных учений России и Белоруссии, подчеркнул, что Москве... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T13:15

2022-02-10T13:15

2022-02-10T13:46

в мире

сергей лавров

белоруссия

лондон

лиз трасс

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с главой МИД Великобритании Лиз Трасс тему совместных учений России и Белоруссии, подчеркнул, что Москве непонятна тревога Запада по поводу учений и размещения российских войск на собственной территории."Рассказали мы и о наших отношениях с республикой Беларусь, в том числе и о подготовке и проведении тех учений, которые в эти дни буквально стартуют и которые вызывают озабоченность в Лондоне и на Западе, как и собственно говоря положение размещения российских войск на нашей собственной территории вызывает непонятную тревогу и весьма острые эмоции и у наших британских коллег, и у других западных представителей", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с Трасс.

https://ria.ru/20220210/ucheniya-1772019243.html

белоруссия

лондон

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в мире, сергей лавров, белоруссия, лондон, лиз трасс