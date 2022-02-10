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https://ria.ru/20220210/lavrov-1772058710.html
Лавров обсудил с главой МИД Британии совместные учения с Белоруссией
Лавров обсудил с главой МИД Британии совместные учения с Белоруссией - РИА Новости, 10.02.2022
Лавров обсудил с главой МИД Британии совместные учения с Белоруссией
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с главой МИД Великобритании Лиз Трасс тему совместных учений России и Белоруссии, подчеркнул, что Москве... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T13:15
2022-02-10T13:46
в мире
сергей лавров
белоруссия
лондон
лиз трасс
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с главой МИД Великобритании Лиз Трасс тему совместных учений России и Белоруссии, подчеркнул, что Москве непонятна тревога Запада по поводу учений и размещения российских войск на собственной территории."Рассказали мы и о наших отношениях с республикой Беларусь, в том числе и о подготовке и проведении тех учений, которые в эти дни буквально стартуют и которые вызывают озабоченность в Лондоне и на Западе, как и собственно говоря положение размещения российских войск на нашей собственной территории вызывает непонятную тревогу и весьма острые эмоции и у наших британских коллег, и у других западных представителей", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с Трасс.
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в мире, сергей лавров, белоруссия, лондон, лиз трасс
13:15 10.02.2022 (обновлено: 13:46 10.02.2022)
 
Лавров обсудил с главой МИД Британии совместные учения с Белоруссией

Глава МИД Лавров обсудил с Лиз Трасс совместные учения с Белоруссией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с главой МИД Великобритании Лиз Трасс тему совместных учений России и Белоруссии, подчеркнул, что Москве непонятна тревога Запада по поводу учений и размещения российских войск на собственной территории.
"Рассказали мы и о наших отношениях с республикой Беларусь, в том числе и о подготовке и проведении тех учений, которые в эти дни буквально стартуют и которые вызывают озабоченность в Лондоне и на Западе, как и собственно говоря положение размещения российских войск на нашей собственной территории вызывает непонятную тревогу и весьма острые эмоции и у наших британских коллег, и у других западных представителей", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с Трасс.
Бронетехника вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений на полигоне Брестский - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10:48
Страны Балтии запросили подробности об учениях России и Белоруссии
 
В миреСергей ЛавровБелоруссияЛондонЛиз Трасс
 
 
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