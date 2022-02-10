https://ria.ru/20220210/korchunov-1772047103.html

Николай Корчунов: военные учения НАТО в Арктике увеличивают риски

Николай Корчунов: военные учения НАТО в Арктике увеличивают риски - РИА Новости, 10.02.2022

Николай Корчунов: военные учения НАТО в Арктике увеличивают риски

Посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов в День дипломатического работника... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T15:00

2022-02-10T15:00

2022-02-10T15:00

интервью

арктический совет

николай корчунов

саули ниинисте

сергей лавров

финляндия

россия

мурманская область

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Посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов в День дипломатического работника рассказал корреспонденту РИА Новости Александре Дибижевой о том, как российская сторона относится к идее запретить добычу нефти и газа в Арктике, какие риски несут предстоящие военные учения НАТО за Полярным кругом, и как в Москве видят перспективы развития Северного морского пути.– Как бы вы оценили российское председательство в Арктическом совете к настоящему времени? Есть ли существенные трудности и проблемы? Не пытаются ли другие страны cовета мешать работе России в качестве председателя? Какие ближайшие мероприятия запланированы российской стороной?– Начавшееся в мае 2021 года двухлетнее председательство России в Арктическом совете осуществляется успешно в соответствии с целями и задачами, поставленными президентом Российской Федерации и закрепленными в соответствующих документах, в том числе стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Планомерно реализуется утвержденная председателем правительства Российской Федерации комплексная программа российского председательства, включающая более 100 мероприятий, призванная обеспечить продвижение во всех основных сферах взаимодействия в рамках совета.Сквозным приоритетом председательства России в АС является обеспечение устойчивого развития Арктики, что подразумевает укрепление коллективного лидерства стран-членов АС в управлении Заполярьем при сбалансированном сочетании социального, экономического и экологического измерений. Этот приоритет зафиксирован в принятых на министерской сессии АС в Рейкьявике в мае 2021 года декларации и стратегическом плане – первом документе перспективного планирования, определяющем главные направления сотрудничества в Арктическом регионе на период до 2030 года. Все партнеры в совете поддерживают линию российского председательства. Каких-либо проблем с ее реализацией, либо попыток других стран-членов АС препятствовать работе председательства не фиксируем.Хотел бы отметить, что 29-30 июня 2021 года в Москве успешно прошло заседание Комитета старших должностных лиц Арктического совета, а 30 ноября – 2 декабря 2021 года в Салехарде – заседание КСДЛ и пленарная сессия совета с очным участием более 80 представителей стран-членов АС, постоянных участников (представителей коренных народов Севера) и наблюдателей. Следующее заседание – в мае 2022 года в Архангельске.– Глава МИД России Сергей Лавров высказался за возобновление практики встреч северных форматов на политическом уровне. Обсуждалось ли подобное с соседями?– Россия последовательно выступает за развитие конструктивного сотрудничества в северных широтах со всеми заинтересованными партнерами в различных форматах и на всех уровнях. В этом контексте, в частности, поддерживаем идею, выдвинутую президентом Финляндии Саули Ниинистё в период председательства этой страны в АС в 2017-2019 годах, о проведении саммита арктических государств. Полагаем, что такая встреча могла бы стать значимым событием в определении долгосрочных стратегических задач развития Арктического региона. Кроме этого мы выступаем за возобновление существовавшей до 2014 года практики ежегодных встреч начальников генеральных штабов вооруженных сил государств-членов Арктического совета, рассматриваем такой формат в качестве эффективного механизма укрепления доверия и безопасности в Арктике. К сожалению, США и некоторые другие западные партнеры пока не готовы к реализации этих и ряда других, на наш взгляд, весьма полезных инициатив в Арктике, мотивируя свою позицию общим неудовлетворительным состоянием отношений между Россией и Западом.– США и НАТО планируют в начале марта 2022 года провести крупнейшие учения блока НАТО Cold Response за Полярным кругом. Как вы прокомментируете предстоящие учения? Несут ли они угрозы России и ее интересам в Арктике?– Исходим из того, в Арктике нет вопросов, требующих военного решения. Россия не раз выражала обеспокоенность по поводу попыток включения Арктического региона в зону военного планирования и ответственности НАТО, превращения региона в театр военных действий альянса. В условиях отсутствия в Арктике многостороннего диалога по военной линии проведение столь масштабных учений НАТО будет усиливать напряженность, увеличивать риски возможных просчётов и неверной интерпретации намерений, случайных инцидентов и непреднамеренной эскалации. Следствием этого является ослабление региональной безопасности, нарастание конфликтности, сужение повестки конструктивного взаимодействия, предполагающего атмосферу доверия и сотрудничества.Хотел бы напомнить о зафиксированной в министерской декларации АС в Рейкьявике 20 мая 2021 года приверженности всех арктических государств сохранению Арктики как территории мира, стабильности и конструктивного сотрудничества.– Были ли к настоящему моменту прямые контакты внешнеполитических ведомств России и США по Арктике при администрации Байдена? Остаются ли между странами сферы взаимодействия в Арктике, учитывая постоянные угрозы санкций со стороны Вашингтона и рост активности США и НАТО в Арктическом регионе?– Арктическая тематика регулярно обсуждается в рамках российско-американского политдиалога, в том числе, на уровне президентов и министров иностранных дел, а также по линии спецпредставителей глав государств по вопросам климата. Практическое – в целом конструктивное – взаимодействие между Россией и США по данной проблематике развивается в рамках Арктического совета. При этом следует учитывать, что совет не занимается проблематикой военной безопасности.– Стратегия ЕС в Арктике среди прочего фиксирует требование Брюсселя установить полный запрет на добычу угля, нефти и газа в Заполярье и критикует действия России по укреплению инфраструктуры обеспечения своей безопасности в Арктическом регионе. Будет ли рассматриваться вопрос о запрете или ограничениях углеводородов в Арктическом совете?– Обратили внимание на обнародованный Еврокомиссией 13 октября 2021 года проект обновленной Арктической стратегии ЕС, в которой заявляется о намерении добиваться введения моратория на добычу нефти, природного газа и угля в Арктике, а также о планах работать со своими партнерами над многосторонним юридическим обязательством не допускать дальнейшего освоения арктический месторождений и не приобретать такие углеводороды, если они будут добываться.Россия является крупнейшим арктическим государством, на котором, как и на других прибрежных арктических странах, лежит особая ответственность за судьбу этого региона. Нас ничуть не меньше ЕС, не являющегося к тому же наблюдателем в Арктическом совете, беспокоит будущее Арктики, происходящие там климатические изменения и их последствия. Мы рассматриваем устойчивое развитие Арктики комплексно – не только в его природоохранном, но и социальном и экономическом измерениях. Очевидно, что упомянутые планы ЕС создают риски для работы российских экономических операторов в данном регионе, для развития устойчивой грузовой базы для Северного морского пути. При этом Арктика – это не только неотъемлемая, интегрированная часть экономики нашей страны, но также важная составляющая глобальных цепочек поставок и производств. Высока роль региона и в контексте глобального энергоперехода. Речь в этом случае идет о поставках металлов, редкоземельных элементов, СПГ и природного газа, столь необходимого для производства "зеленых" видов топлива (водород, аммиак, метанол), а также об эффективных транспортных решениях в области судоходства, которые будут способствовать снижению глобальной антропогенной нагрузки, декарбонизации уязвимых экосистем, выполнению целей и задач Парижского соглашения 2015 года.Очевидно, что попытки решения глобальных климатических вызовов за счет искусственного ограничения экономической деятельности в Арктике не выдерживает никакой критики, в том числе, в контексте реализации принципов ESG. Говоря о каких-либо запретах, нужно понимать, что последствия таких решений затронут в первую очередь конкретных потребителей, в данном случае – европейских. Негативно они отразятся и на населении Арктики, включая ее коренных жителей, для которых устойчивая экономическая деятельность является основополагающей предпосылкой улучшения своего благосостояния. Отказ от добываемых в Арктике нефтегазовых ресурсов – вместо нацеленности на совместную работу по разработке комплекса мер по снижению выбросов парниковых газов через внедрение наилучших доступных технологий – чреват подрывом устойчивости глобального энергетического рынка. Поэтому нас не могут не настораживать столь напористые попытки Евросоюза утвердить свои политические амбиции в арктическом регионе, распространить на него свое влияние и ослабить перспективы его устойчивого развития.В рамках Арктического совета предложения о введении запрета на добычу углеводородов в Арктике не рассматривались и не планируются к рассмотрению. Отмечу, что принятом в мае 2021 года стратегическом плане АС на период до 2030 года в качестве одной из приоритетных целей работы указывается обеспечение устойчивого экономического развития Заполярья. Для ее достижения предполагается стимулировать инвестиции, продвигать экономическую деятельность с активным вовлечением местного населения, включая представителей коренных народов Севера.– Есть ли отклик стран региона на предложение России по проекту борьбы с вирусами, возникающими из-за таяния весной мерзлоты? Будет ли Москва продвигать его дальше?– В рамках Рабочей группы Арктического совета по устойчивому развитию всеми участниками совета одобрен инициированный Россией проект "Биобезопасность в Арктике", который предусматривает совместную разработку системы оценки, прогнозирования, мониторинга и информирования о рисках, связанных с неконтролируемым трансграничным переносом опасных инфекций и токсичных загрязняющих веществ в Арктическом регионе.– Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа говорил, что Международная арктическая станция "Снежинка" на Ямале будет запущена в 2023 году. Как сейчас обстоит ситуация с ее строительством? Идут ли работы в срок?– В рамках упомянутой рабочей группы АС по устойчивому развитию реализуется еще один предложенный Россией проект – по созданию на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и Мурманской области инфраструктуры Международной арктической научной станции на безуглеродной энергии "Снежинка". В его рамках в июне 2021 года начата фаза проектно-изыскательных работ. Рассчитываем, что станция начнёт функционировать своевременно.– Сообщалось, что Республика Южная Корея планирует принять участие в проекте строительства "Снежинки". Реализовались ли эти планы?– Стратегией Республики Корея в Арктике, принятой в декабре 2021 года, предусматривается подключении Сеула к реализации проекта "Снежинка". Конкретные параметры такого сотрудничества обсуждаются в рамках профильной рабочей группы АС.– Китай также выразил готовность сотрудничать по этому проекту. Взаимодействуют ли Россия и Китай по "Снежинке"? Как именно?– Приветствуем заявленную Пекином готовность принять участие в реализации данного проекта. Готовы обсудить с китайскими партнерами возможные параметры практического взаимодействия в различных форматах.– Индия заявила, что заинтересована в сотрудничестве c Россией по Северному морскому пути. Насколько перспективным может быть такой сотрудничество? Ведутся ли контакты по деталям такого взаимодействия Москвы и Дели? Заинтересованность высказывала и Япония. Кто, кроме этих стран, заинтересован в сотрудничестве по СМП?– Исходим из того, что СМП является одной из самых перспективных транспортных артерий мира, способной удовлетворить растущие потребности в поставках товаров и услуг, в том числе, между Европой и Азией. Приветствуем интерес Индии, Японии, Китая, а также Республики Корея, Сингапура и ряда других наших партнеров в АТР к использованию СМП для реализации своих в первую очередь экономических интересов.Россия как прибрежное государство отвечает за функционирование СМП и будет делать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность судоходства и максимально бережное отношение к хрупкой экосистеме Арктики. Отмечу, что объем грузоперевозок по СМП неуклонно возрастает. В 2021 году он превысил 34,8 миллиона тонн (в 2020 году – 32,9 миллиона тонн), а к 2024 году его планируется увеличить до 80 миллионов тонн. В 2021 году администрацией СМП было выдано 1229 разрешений судам на плавание в акватории данной магистрали, отказано в удовлетворении всего по 35 заявкам (в основном российским).

https://ria.ru/20220210/proekt-1772083311.html

https://ria.ru/20220120/nato-1768703675.html

https://ria.ru/20220120/nato-1768760659.html

https://ria.ru/20211016/arktika-1754842931.html

https://ria.ru/20211015/arktika-1754749962.html

https://ria.ru/20210918/stantsiya-1750647498.html

https://ria.ru/20220128/sevmorput-1769948146.html

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