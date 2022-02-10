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Госсекретарь при МИД Франции назвал "Конвой свободы" конвоем эгоизма
Госсекретарь при МИД Франции назвал "Конвой свободы" конвоем эгоизма - РИА Новости, 10.02.2022
Госсекретарь при МИД Франции назвал "Конвой свободы" конвоем эгоизма
Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон назвал "Конвой свободы" против коронавирусных ограничений конвоем стыда и эгоизма. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T15:11
2022-02-10T15:11
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ПАРИЖ, 10 фев - РИА Новости. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон назвал "Конвой свободы" против коронавирусных ограничений конвоем стыда и эгоизма.Полиция Парижа в четверг запретила проведение в столице "Конвоя свободы" после появления информации о том, что в ряде французских городов готовятся автоколонны, которые намерены отправиться в столицу Франции, чтобы провести акции протеста против ковидных ограничений, а также роста цен на топливо и общего подорожания жизни."Это не конвой свободы - то, что мы видим, это конвой стыда и эгоизма. Это не патриоты, а безответственные люди. Это очередной выпад антиваксеров, которые считают, что вакцины - мировой сговор... Это могло бы вызвать улыбку, если бы ситуация не была настолько тяжелой, если бы речь не шла о госпитализациях и летальных исходах, о жизнях, которые в опасности", - сказал Бон в эфире телеканала LCI.Во многих городах Канады, в том числе в столице, с 29 января продолжаются масштабные акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками, организовавшими "Конвой свободы". В понедельник мэр Оттавы Джим Уотсон объявил режим чрезвычайного положения в городе в связи с протестами.
https://radiosputnik.ria.ru/20210911/frantsiya-1749672633.html
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в мире, париж, франция, канада
15:11 10.02.2022
 
Госсекретарь при МИД Франции назвал "Конвой свободы" конвоем эгоизма

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон назвал "Конвой свободы" конвоем стыда и эгоизма

© РИА Новости / Флоренс Галле / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Париже
Участники акции протеста в Париже - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Флоренс Галле
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Участники акции протеста в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 10 фев - РИА Новости. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон назвал "Конвой свободы" против коронавирусных ограничений конвоем стыда и эгоизма.
Полиция Парижа в четверг запретила проведение в столице "Конвоя свободы" после появления информации о том, что в ряде французских городов готовятся автоколонны, которые намерены отправиться в столицу Франции, чтобы провести акции протеста против ковидных ограничений, а также роста цен на топливо и общего подорожания жизни.
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"Это не конвой свободы - то, что мы видим, это конвой стыда и эгоизма. Это не патриоты, а безответственные люди. Это очередной выпад антиваксеров, которые считают, что вакцины - мировой сговор... Это могло бы вызвать улыбку, если бы ситуация не была настолько тяжелой, если бы речь не шла о госпитализациях и летальных исходах, о жизнях, которые в опасности", - сказал Бон в эфире телеканала LCI.
Во многих городах Канады, в том числе в столице, с 29 января продолжаются масштабные акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками, организовавшими "Конвой свободы". В понедельник мэр Оттавы Джим Уотсон объявил режим чрезвычайного положения в городе в связи с протестами.
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