https://ria.ru/20220210/frantsiya-1772093038.html

Госсекретарь при МИД Франции назвал "Конвой свободы" конвоем эгоизма

Госсекретарь при МИД Франции назвал "Конвой свободы" конвоем эгоизма - РИА Новости, 10.02.2022

Госсекретарь при МИД Франции назвал "Конвой свободы" конвоем эгоизма

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон назвал "Конвой свободы" против коронавирусных ограничений конвоем стыда и эгоизма. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T15:11

2022-02-10T15:11

2022-02-10T15:11

в мире

париж

франция

канада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595306716_0:313:3083:2047_1920x0_80_0_0_d00a80c476328fc6bba21731aec0fae6.jpg

ПАРИЖ, 10 фев - РИА Новости. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон назвал "Конвой свободы" против коронавирусных ограничений конвоем стыда и эгоизма.Полиция Парижа в четверг запретила проведение в столице "Конвоя свободы" после появления информации о том, что в ряде французских городов готовятся автоколонны, которые намерены отправиться в столицу Франции, чтобы провести акции протеста против ковидных ограничений, а также роста цен на топливо и общего подорожания жизни."Это не конвой свободы - то, что мы видим, это конвой стыда и эгоизма. Это не патриоты, а безответственные люди. Это очередной выпад антиваксеров, которые считают, что вакцины - мировой сговор... Это могло бы вызвать улыбку, если бы ситуация не была настолько тяжелой, если бы речь не шла о госпитализациях и летальных исходах, о жизнях, которые в опасности", - сказал Бон в эфире телеканала LCI.Во многих городах Канады, в том числе в столице, с 29 января продолжаются масштабные акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками, организовавшими "Конвой свободы". В понедельник мэр Оттавы Джим Уотсон объявил режим чрезвычайного положения в городе в связи с протестами.

https://radiosputnik.ria.ru/20210911/frantsiya-1749672633.html

https://ria.ru/20210821/frantsiya-1746711351.html

париж

франция

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, париж, франция, канада