https://ria.ru/20220210/forumchanochka-1772071190.html

Суд отказался назвать слово "форумчаночка" оскорблением после иска к Собчак

Суд отказался назвать слово "форумчаночка" оскорблением после иска к Собчак - РИА Новости, 10.02.2022

Суд отказался назвать слово "форумчаночка" оскорблением после иска к Собчак

"Форумчаночка" и "охотница за випами" - оценочные суждения, а не оскорбления, указывается в мотивировочной части решения Кунцевского суда Москвы по иску юриста... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T14:01

2022-02-10T14:01

2022-02-10T14:01

москва

происшествия

ксения собчак

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. "Форумчаночка" и "охотница за випами" - оценочные суждения, а не оскорбления, указывается в мотивировочной части решения Кунцевского суда Москвы по иску юриста Элеоноры Троицкой к Ксении Собчак.Кунцевский суд Москвы в начале февраля отклонил иск Троицкой, которая просила обязать Собчак удалить фрагмент видео, где та, по мнению истицы, намекает на ее принадлежность к "охотницам за випами". Троицкая заявила РИА Новости, что обжалует решение суда."Оценочные суждения ответчика, выражения автора "форумчаночка" и "охотницы за випами" не могут быть признаны несоответствующими действительности, а равно порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца, поскольку не могут быть проверены на предмет соответствия действительности", - сказано в решении.Суд отметил, что Собчак, подойдя к истцу, представилась и сообщила, что снимает репортаж, Троицкая не отказывалась от съемки и вступила в беседу. "Согласно сложившейся прецедентной практике Европейского суда журналистская свобода допускает возможность прибегнуть к некоторой степени преувеличения или даже провокации, оценочное суждение, не имеющее под собой никакой фактической основы, может быть чрезмерным", - напомнил суд. Он критически отнесся к доводам истца о нравственных страданиях и моральном ущербе.На Петербургском экономическом форуме-2021 Собчак снимала в перерывах участников и посетителей, подойдя среди прочих к Троицкой с вопросом: "А вы на какую панель пришли?". Та увидела в этой фразе оскорбительный смысл и подала в суд. Она требовала удалить видео с разговором с Собчак, ссылаясь на то, что ее согласие не было получено надлежащим образом. По данным СМИ, Троицкая требовала в качестве компенсации 50 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220202/sobchak-1770653109.html

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москва, происшествия, ксения собчак