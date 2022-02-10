https://ria.ru/20220210/forumchanochka-1772071190.html
Суд отказался назвать слово "форумчаночка" оскорблением после иска к Собчак
Суд отказался назвать слово "форумчаночка" оскорблением после иска к Собчак - РИА Новости, 10.02.2022
Суд отказался назвать слово "форумчаночка" оскорблением после иска к Собчак
"Форумчаночка" и "охотница за випами" - оценочные суждения, а не оскорбления, указывается в мотивировочной части решения Кунцевского суда Москвы по иску юриста... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T14:01
2022-02-10T14:01
2022-02-10T14:01
москва
происшествия
ксения собчак
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. "Форумчаночка" и "охотница за випами" - оценочные суждения, а не оскорбления, указывается в мотивировочной части решения Кунцевского суда Москвы по иску юриста Элеоноры Троицкой к Ксении Собчак.Кунцевский суд Москвы в начале февраля отклонил иск Троицкой, которая просила обязать Собчак удалить фрагмент видео, где та, по мнению истицы, намекает на ее принадлежность к "охотницам за випами". Троицкая заявила РИА Новости, что обжалует решение суда."Оценочные суждения ответчика, выражения автора "форумчаночка" и "охотницы за випами" не могут быть признаны несоответствующими действительности, а равно порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца, поскольку не могут быть проверены на предмет соответствия действительности", - сказано в решении.Суд отметил, что Собчак, подойдя к истцу, представилась и сообщила, что снимает репортаж, Троицкая не отказывалась от съемки и вступила в беседу. "Согласно сложившейся прецедентной практике Европейского суда журналистская свобода допускает возможность прибегнуть к некоторой степени преувеличения или даже провокации, оценочное суждение, не имеющее под собой никакой фактической основы, может быть чрезмерным", - напомнил суд. Он критически отнесся к доводам истца о нравственных страданиях и моральном ущербе.На Петербургском экономическом форуме-2021 Собчак снимала в перерывах участников и посетителей, подойдя среди прочих к Троицкой с вопросом: "А вы на какую панель пришли?". Та увидела в этой фразе оскорбительный смысл и подала в суд. Она требовала удалить видео с разговором с Собчак, ссылаясь на то, что ее согласие не было получено надлежащим образом. По данным СМИ, Троицкая требовала в качестве компенсации 50 миллионов рублей.
https://ria.ru/20220202/sobchak-1770653109.html
https://ria.ru/20220110/sobchak-1767198837.html
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москва, происшествия, ксения собчак
Суд отказался назвать слово "форумчаночка" оскорблением после иска к Собчак
Суд объяснил, почему слово "форумчаночка" не является оскорблением после иска к Собчак
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. "Форумчаночка" и "охотница за випами" - оценочные суждения, а не оскорбления, указывается в мотивировочной части решения Кунцевского суда Москвы по иску юриста Элеоноры Троицкой к Ксении Собчак.
Кунцевский суд Москвы в начале февраля отклонил иск Троицкой, которая просила обязать Собчак удалить фрагмент видео, где та, по мнению истицы, намекает на ее принадлежность к "охотницам за випами". Троицкая заявила РИА Новости, что обжалует решение суда.
"Оценочные суждения ответчика, выражения автора "форумчаночка" и "охотницы за випами" не могут быть признаны несоответствующими действительности, а равно порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца, поскольку не могут быть проверены на предмет соответствия действительности", - сказано в решении.
Суд отметил, что Собчак, подойдя к истцу, представилась и сообщила, что снимает репортаж, Троицкая не отказывалась от съемки и вступила в беседу. "Согласно сложившейся прецедентной практике Европейского суда
журналистская свобода допускает возможность прибегнуть к некоторой степени преувеличения или даже провокации, оценочное суждение, не имеющее под собой никакой фактической основы, может быть чрезмерным", - напомнил суд. Он критически отнесся к доводам истца о нравственных страданиях и моральном ущербе.
На Петербургском экономическом форуме-2021 Собчак снимала в перерывах участников и посетителей, подойдя среди прочих к Троицкой с вопросом: "А вы на какую панель пришли?". Та увидела в этой фразе оскорбительный смысл и подала в суд. Она требовала удалить видео с разговором с Собчак, ссылаясь на то, что ее согласие не было получено надлежащим образом. По данным СМИ, Троицкая требовала в качестве компенсации 50 миллионов рублей.