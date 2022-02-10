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Курс евро упал до 85 рублей впервые с 12 января
Курс евро упал до 85 рублей впервые с 12 января - РИА Новости, 10.02.2022
Курс евро упал до 85 рублей впервые с 12 января
Рубль усиливает рост, европейская валюта уже тестирует психологически значимую отметку в 85 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T16:01
2022-02-10T16:01
2022-02-10T17:49
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
евро
экономика
россия
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Рубль усиливает рост, европейская валюта уже тестирует психологически значимую отметку в 85 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 16:04 мск снижался на 37 копеек, до 74,37 рубля, евро — на 25 копеек, до 85,06 рубля. Минутами ранее евро опускался до 85 рублей — минимума с 12 января.С утра рубль незначительно колебался, после чего начал укрепляться на новостях о дипломатических встречах, посвященных разрешению напряженности в Восточной Европе.Кроме того, некоторые эксперты рассчитывают на повышение ключевой ставки в пятницу.Топливо сегодня тоже дорожает на опубликованных ОПЕК данных. Организация сохранила прогноз по добыче нефти и конденсата в России, а также по росту спроса в мире.
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евро, экономика, россия
16:01 10.02.2022 (обновлено: 17:49 10.02.2022)
Курс евро упал до 85 рублей впервые с 12 января
Курс евро упал до 85 рублей впервые с 12 января
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
Рубль усиливает рост, европейская валюта уже тестирует психологически значимую отметку в 85 рублей, следует из данных
Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16:04 мск снижался на 37 копеек, до 74,37 рубля, евро — на 25 копеек, до 85,06 рубля. Минутами ранее евро опускался до 85 рублей — минимума с 12 января.
С утра рубль незначительно колебался, после чего начал укрепляться на новостях о дипломатических встречах, посвященных разрешению напряженности в Восточной Европе.
Кроме того, некоторые эксперты рассчитывают на повышение ключевой ставки в пятницу.
Топливо сегодня тоже дорожает на опубликованных ОПЕК данных. Организация сохранила прогноз по добыче нефти и конденсата в России, а также по росту спроса в мире.