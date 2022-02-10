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Курс евро упал до 85 рублей впервые с 12 января

Курс евро упал до 85 рублей впервые с 12 января - РИА Новости, 10.02.2022

Курс евро упал до 85 рублей впервые с 12 января

Рубль усиливает рост, европейская валюта уже тестирует психологически значимую отметку в 85 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T16:01

2022-02-10T16:01

2022-02-10T17:49

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

евро

экономика

россия

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Рубль усиливает рост, европейская валюта уже тестирует психологически значимую отметку в 85 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 16:04 мск снижался на 37 копеек, до 74,37 рубля, евро — на 25 копеек, до 85,06 рубля. Минутами ранее евро опускался до 85 рублей — минимума с 12 января.С утра рубль незначительно колебался, после чего начал укрепляться на новостях о дипломатических встречах, посвященных разрешению напряженности в Восточной Европе.Кроме того, некоторые эксперты рассчитывают на повышение ключевой ставки в пятницу.Топливо сегодня тоже дорожает на опубликованных ОПЕК данных. Организация сохранила прогноз по добыче нефти и конденсата в России, а также по росту спроса в мире.

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2022

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евро, экономика, россия