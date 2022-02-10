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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220210/epivakkorona-1772130712.html
Минздрав разрешил тестирование "ЭпиВакКороны-Н" с участием пожилых
Минздрав разрешил тестирование "ЭпиВакКороны-Н" с участием пожилых - РИА Новости, 10.02.2022
Минздрав разрешил тестирование "ЭпиВакКороны-Н" с участием пожилых
Минздрав России разрешил проведение клинических исследований "ЭпиВакКороны-Н" с участием добровольцев старше 60 лет, а также исследований возможности... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T17:36
2022-02-10T17:44
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
россия
здоровье - общество
вакцина "эпиваккорона"
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Минздрав России разрешил проведение клинических исследований "ЭпиВакКороны-Н" с участием добровольцев старше 60 лет, а также исследований возможности однократного бустерного применения препарата, следует из данных реестра разрешений на проведение клинических исследований."Исследование показателей безопасности, переносимости и иммуногенности при двукратном и трехкратном введении вакцины ЭпиВакКорона-Н с участием добровольцев в возрасте от 60 лет и старше, а также исследование возможности однократного (бустерного) применения вакцины ЭпиВакКорона-Н после перенесенного заболевания у добровольцев в возрасте от 60 лет и старше, перенесших COVID-19 шесть и 12 месяцев назад, а также у добровольцев, вакцинированных шесть месяцев назад", - говорится в документе.Вакцина "ЭпиВакКорона-Н" разработана ГНЦ "Вектор" и отличается от созданной ранее "ЭпиВакКороны" только особенностями технологического производства.
https://ria.ru/20220210/kovivak-1772050470.html
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, здоровье - общество, вакцина "эпиваккорона"
17:36 10.02.2022 (обновлено: 17:44 10.02.2022)
 
Минздрав разрешил тестирование "ЭпиВакКороны-Н" с участием пожилых

Минздрав разрешил тестирование "ЭпиВакКороны-Н" с участием добровольцев старше 60 лет

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Минздрав России разрешил проведение клинических исследований "ЭпиВакКороны-Н" с участием добровольцев старше 60 лет, а также исследований возможности однократного бустерного применения препарата, следует из данных реестра разрешений на проведение клинических исследований.
"Исследование показателей безопасности, переносимости и иммуногенности при двукратном и трехкратном введении вакцины ЭпиВакКорона-Н с участием добровольцев в возрасте от 60 лет и старше, а также исследование возможности однократного (бустерного) применения вакцины ЭпиВакКорона-Н после перенесенного заболевания у добровольцев в возрасте от 60 лет и старше, перенесших COVID-19 шесть и 12 месяцев назад, а также у добровольцев, вакцинированных шесть месяцев назад", - говорится в документе.
Вакцина "ЭпиВакКорона-Н" разработана ГНЦ "Вектор" и отличается от созданной ранее "ЭпиВакКороны" только особенностями технологического производства.
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