https://ria.ru/20220210/ekonomika-1772093647.html

Путин оценил экономические отношения России с Казахстаном

Путин оценил экономические отношения России с Казахстаном - РИА Новости, 10.02.2022

Путин оценил экономические отношения России с Казахстаном

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что Россия и Казахстан будут использовать свой потенциал взаимодействия на экономическом треке, об этом он заявил на... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T15:13

2022-02-10T15:13

2022-02-10T15:13

россия

казахстан

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что Россия и Казахстан будут использовать свой потенциал взаимодействия на экономическом треке, об этом он заявил на переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Кремле."Надеюсь, что мы как и в предыдущие годы будем использовать потенциал взаимодействия между Россией и Казахстаном, прежде всего, конечно, на экономическом треке. Мне приятно констатировать, что Россия является самым крупным торгово-экономическим партнером Казахстана. За прошлый год товарооборот вырос более чем на 34%", - сказал Путин.Он напомнил, что в 2022 году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами, намечен ряд мероприятий, которые пойдут на пользу развитию различных связей."Здесь есть над чем поработать. Есть крупные проекты и в космосе, и в энергетике, и в машиностроении", - сказал Путин, отметив, что общий объем проектов - 18 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20220210/mirotvortsy-1772077844.html

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россия, казахстан, владимир путин, экономика