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Путин оценил экономические отношения России с Казахстаном
Путин оценил экономические отношения России с Казахстаном - РИА Новости, 10.02.2022
Путин оценил экономические отношения России с Казахстаном
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что Россия и Казахстан будут использовать свой потенциал взаимодействия на экономическом треке, об этом он заявил на... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T15:13
2022-02-10T15:13
россия
казахстан
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что Россия и Казахстан будут использовать свой потенциал взаимодействия на экономическом треке, об этом он заявил на переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Кремле."Надеюсь, что мы как и в предыдущие годы будем использовать потенциал взаимодействия между Россией и Казахстаном, прежде всего, конечно, на экономическом треке. Мне приятно констатировать, что Россия является самым крупным торгово-экономическим партнером Казахстана. За прошлый год товарооборот вырос более чем на 34%", - сказал Путин.Он напомнил, что в 2022 году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами, намечен ряд мероприятий, которые пойдут на пользу развитию различных связей."Здесь есть над чем поработать. Есть крупные проекты и в космосе, и в энергетике, и в машиностроении", - сказал Путин, отметив, что общий объем проектов - 18 миллиардов долларов.
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россия, казахстан, владимир путин, экономика
15:13 10.02.2022
 
Путин оценил экономические отношения России с Казахстаном

Президент Путин надеется, что Россия и Казахстан укрепят экономические связи

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что Россия и Казахстан будут использовать свой потенциал взаимодействия на экономическом треке, об этом он заявил на переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Кремле.
"Надеюсь, что мы как и в предыдущие годы будем использовать потенциал взаимодействия между Россией и Казахстаном, прежде всего, конечно, на экономическом треке. Мне приятно констатировать, что Россия является самым крупным торгово-экономическим партнером Казахстана. За прошлый год товарооборот вырос более чем на 34%", - сказал Путин.
Он напомнил, что в 2022 году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами, намечен ряд мероприятий, которые пойдут на пользу развитию различных связей.
"Здесь есть над чем поработать. Есть крупные проекты и в космосе, и в энергетике, и в машиностроении", - сказал Путин, отметив, что общий объем проектов - 18 миллиардов долларов.
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РоссияКазахстанВладимир ПутинЭкономика
 
 
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