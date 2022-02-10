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ЛНР обвинила ОБСЕ в сокрытии нарушений со стороны ВСУ
ЛНР обвинила ОБСЕ в сокрытии нарушений со стороны ВСУ - РИА Новости, 10.02.2022
ЛНР обвинила ОБСЕ в сокрытии нарушений со стороны ВСУ
Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Антон Микужис обвинил наблюдателей Специальной мониторинговой миссии... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T11:11
2022-02-10T11:40
в мире
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
киев
донбасс
смм обсе
обсе
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ЛУГАНСК, 10 фев - РИА Новости. Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Антон Микужис обвинил наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в сокрытии от руководства миссии фактов размещения тяжелого вооружения ВС Украины у линии соприкосновения в Донбассе.Ранее в ЛНР заявляли, что Киев разместил несколько реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" близ линии соприкосновения в Донбассе."Нам достоверно известно, что факт нахождения в данном районе украинских РСЗО был зафиксирован беспилотным летательным аппаратом СММ ОБСЕ, но в отчете отражен так и не был. К сожалению, это не первый случай, когда некоторые наблюдатели ОБСЕ скрывают от своего руководства зафиксированное тяжелое украинское вооружение. Такое преступное содействие отдельных рядовых членов миссии идет во вред всему процессу мирного урегулирования конфликта на Донбассе", - сказал Микужис.
https://ria.ru/20220209/donbass-1771824702.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, киев, донбасс, смм обсе, обсе
11:11 10.02.2022 (обновлено: 11:40 10.02.2022)
 
ЛНР обвинила ОБСЕ в сокрытии нарушений со стороны ВСУ

ЛНР обвинила ОБСЕ в сокрытии фактов размещения тяжелого вооружения ВСУ в Донбассе

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 фев - РИА Новости. Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Антон Микужис обвинил наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в сокрытии от руководства миссии фактов размещения тяжелого вооружения ВС Украины у линии соприкосновения в Донбассе.
Ранее в ЛНР заявляли, что Киев разместил несколько реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" близ линии соприкосновения в Донбассе.
"Нам достоверно известно, что факт нахождения в данном районе украинских РСЗО был зафиксирован беспилотным летательным аппаратом СММ ОБСЕ, но в отчете отражен так и не был. К сожалению, это не первый случай, когда некоторые наблюдатели ОБСЕ скрывают от своего руководства зафиксированное тяжелое украинское вооружение. Такое преступное содействие отдельных рядовых членов миссии идет во вред всему процессу мирного урегулирования конфликта на Донбассе", - сказал Микужис.
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