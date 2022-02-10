https://ria.ru/20220210/diplomatiya-1771996791.html
Информации о новых встречах по гарантиям безопасности нет, заявил Гатилов
Информации о новых встречах по гарантиям безопасности нет, заявил Гатилов - РИА Новости, 10.02.2022
Информации о новых встречах по гарантиям безопасности нет, заявил Гатилов
Информации о новых российско-американских встречах по безопасности в Женеве пока нет, но Москва готова к диалогу, заявил в интервью РИА Новости постоянный... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T08:34
2022-02-10T08:34
2022-02-10T09:25
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ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Информации о новых российско-американских встречах по безопасности в Женеве пока нет, но Москва готова к диалогу, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов."Мы всегда готовы к диалогу, пускай и тяжёлому. На текущий момент информации об очередных запланированных в Женеве очных российско-американских встречах у нас нет. Однако очевидно, что переговоры по гарантиям безопасности далеко не исчерпали себя, поэтому мы морально и организационно готовы к проведению новых раундов, если такие потребуются", - сказал дипломат.При этом, по его словам, Москва пока не видит необходимости задействовать потенциал женевского отделения ООН и его организационные возможности для проведения дискуссий по гарантиям безопасности или диалога по ситуации вокруг Украины на территории организации."Каким-либо мандатом на это Отделение ООН, в задачи которого входит оказание административной и конференционной поддержки находящимся здесь организациям и подразделениям ООН, не обладает", - пояснил постпред.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20220209/konferentsiya-1771932233.html
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в мире, москва, женева (город), украина, оон, геннадий гатилов
08:34 10.02.2022 (обновлено: 09:25 10.02.2022)
Информации о новых встречах по гарантиям безопасности нет, заявил Гатилов
Постпред Гатилов: информации о новых встречах по гарантиям безопасности в Женеве нет