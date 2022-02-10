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Информации о новых встречах по гарантиям безопасности нет, заявил Гатилов
Информации о новых встречах по гарантиям безопасности нет, заявил Гатилов - РИА Новости, 10.02.2022
Информации о новых встречах по гарантиям безопасности нет, заявил Гатилов
Информации о новых российско-американских встречах по безопасности в Женеве пока нет, но Москва готова к диалогу, заявил в интервью РИА Новости постоянный... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T08:34
2022-02-10T09:25
в мире
москва
женева (город)
украина
оон
геннадий гатилов
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ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Информации о новых российско-американских встречах по безопасности в Женеве пока нет, но Москва готова к диалогу, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов."Мы всегда готовы к диалогу, пускай и тяжёлому. На текущий ‎момент информации об очередных запланированных в Женеве очных ‎российско-американских встречах у нас нет. Однако очевидно, что ‎переговоры по гарантиям безопасности далеко не исчерпали себя, ‎поэтому мы морально и организационно готовы к проведению новых ‎раундов, если такие потребуются", - сказал дипломат.При этом, по его словам, Москва пока не видит необходимости задействовать потенциал женевского отделения ООН и его организационные ‎возможности для проведения дискуссий по гарантиям безопасности или диалога по ситуации вокруг Украины на территории организации."Каким-либо мандатом на это ‎Отделение ООН, в задачи которого входит оказание административной ‎и конференционной поддержки находящимся здесь организациям и ‎подразделениям ООН, не обладает", - пояснил постпред.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20220209/konferentsiya-1771932233.html
https://ria.ru/20220209/bezopasnost-1771906717.html
москва
женева (город)
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в мире, москва, женева (город), украина, оон, геннадий гатилов
08:34 10.02.2022 (обновлено: 09:25 10.02.2022)
 
Информации о новых встречах по гарантиям безопасности нет, заявил Гатилов

Постпред Гатилов: информации о новых встречах по гарантиям безопасности в Женеве нет

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен проводят переноворы в Женеве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен проводят переноворы в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен проводят переноворы в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Информации о новых российско-американских встречах по безопасности в Женеве пока нет, но Москва готова к диалогу, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
"Мы всегда готовы к диалогу, пускай и тяжёлому. На текущий ‎момент информации об очередных запланированных в Женеве очных ‎российско-американских встречах у нас нет. Однако очевидно, что ‎переговоры по гарантиям безопасности далеко не исчерпали себя, ‎поэтому мы морально и организационно готовы к проведению новых ‎раундов, если такие потребуются", - сказал дипломат.
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
Вчера, 18:14
Россия не примет участия в Мюнхенской конференции по безопасности
При этом, по его словам, Москва пока не видит необходимости задействовать потенциал женевского отделения ООН и его организационные ‎возможности для проведения дискуссий по гарантиям безопасности или диалога по ситуации вокруг Украины на территории организации.
"Каким-либо мандатом на это ‎Отделение ООН, в задачи которого входит оказание административной ‎и конференционной поддержки находящимся здесь организациям и ‎подразделениям ООН, не обладает", - пояснил постпред.
Читайте полный текст интервью >>
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
Вчера, 16:12
Лавров и Трасс обсудят гарантии безопасности
 
В миреМоскваЖенева (город)УкраинаООНГеннадий Гатилов
 
 
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