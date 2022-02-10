https://ria.ru/20220210/diplomatiya-1771996791.html

Информации о новых встречах по гарантиям безопасности нет, заявил Гатилов

Информации о новых встречах по гарантиям безопасности нет, заявил Гатилов - РИА Новости, 10.02.2022

Информации о новых встречах по гарантиям безопасности нет, заявил Гатилов

Информации о новых российско-американских встречах по безопасности в Женеве пока нет, но Москва готова к диалогу, заявил в интервью РИА Новости постоянный... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T08:34

2022-02-10T08:34

2022-02-10T09:25

в мире

москва

женева (город)

украина

оон

геннадий гатилов

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ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Информации о новых российско-американских встречах по безопасности в Женеве пока нет, но Москва готова к диалогу, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов."Мы всегда готовы к диалогу, пускай и тяжёлому. На текущий ‎момент информации об очередных запланированных в Женеве очных ‎российско-американских встречах у нас нет. Однако очевидно, что ‎переговоры по гарантиям безопасности далеко не исчерпали себя, ‎поэтому мы морально и организационно готовы к проведению новых ‎раундов, если такие потребуются", - сказал дипломат.При этом, по его словам, Москва пока не видит необходимости задействовать потенциал женевского отделения ООН и его организационные ‎возможности для проведения дискуссий по гарантиям безопасности или диалога по ситуации вокруг Украины на территории организации."Каким-либо мандатом на это ‎Отделение ООН, в задачи которого входит оказание административной ‎и конференционной поддержки находящимся здесь организациям и ‎подразделениям ООН, не обладает", - пояснил постпред.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220209/konferentsiya-1771932233.html

https://ria.ru/20220209/bezopasnost-1771906717.html

москва

женева (город)

украина

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в мире, москва, женева (город), украина, оон, геннадий гатилов