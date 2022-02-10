https://ria.ru/20220210/bezopasnost-1772061260.html
Контуры ответа по гарантиям безопасности готовы, заявил Песков
Контуры ответа по гарантиям безопасности готовы, заявил Песков - РИА Новости, 10.02.2022
Контуры ответа по гарантиям безопасности готовы, заявил Песков
Основные контуры ответа России на реакцию США и НАТО по предложенным гарантиям безопасности уже готовы, президент РФ Владимир Путин сформулирует их в нужное... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T13:23
2022-02-10T13:23
2022-02-10T13:37
безопасность
сша
москва
россия
нато
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Основные контуры ответа России на реакцию США и НАТО по предложенным гарантиям безопасности уже готовы, президент РФ Владимир Путин сформулирует их в нужное время, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Основные контуры уже готовы и, собственно, президент сам сказал на пресс-конференции, что он информировал господина (президента Франции Эммануэля) Макрона об основном видении нашем", - сказал он журналистам в четверг."Также Путин неоднократно уже публично говорил о том, что есть рациональные зерна, но они носят второстепенный характер. По критическим вопросам в нашей постановке пока, к сожалению, проблемы были проигнорированы. Поэтому общее понимание есть, но, когда это будет сформулировано государством, тогда он посчитает это необходимым (озвучить – ред.)", - заявил Песков.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. Позднее США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
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безопасность, сша, москва, россия, нато, дмитрий песков
13:23 10.02.2022 (обновлено: 13:37 10.02.2022)
Контуры ответа по гарантиям безопасности готовы, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: контуры ответа по гарантиям безопасности готовы
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Основные контуры ответа России на реакцию США и НАТО по предложенным гарантиям безопасности уже готовы, президент РФ Владимир Путин сформулирует их в нужное время, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Основные контуры уже готовы и, собственно, президент сам сказал на пресс-конференции, что он информировал господина (президента Франции Эммануэля) Макрона об основном видении нашем", - сказал он журналистам в четверг.
"Также Путин неоднократно уже публично говорил о том, что есть рациональные зерна, но они носят второстепенный характер. По критическим вопросам в нашей постановке пока, к сожалению, проблемы были проигнорированы. Поэтому общее понимание есть, но, когда это будет сформулировано государством, тогда он посчитает это необходимым (озвучить – ред.)", - заявил Песков.
В конце 2021 года Россия
опубликовала проекты договора с США
и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва
, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО
на восток, от присоединения к блоку Украины
и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе
на позиции 1997 года. Позднее США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.