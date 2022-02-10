https://ria.ru/20220210/bezopasnost-1772061260.html

Контуры ответа по гарантиям безопасности готовы, заявил Песков

Контуры ответа по гарантиям безопасности готовы, заявил Песков - РИА Новости, 10.02.2022

Контуры ответа по гарантиям безопасности готовы, заявил Песков

Основные контуры ответа России на реакцию США и НАТО по предложенным гарантиям безопасности уже готовы, президент РФ Владимир Путин сформулирует их в нужное... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T13:23

2022-02-10T13:23

2022-02-10T13:37

безопасность

сша

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дмитрий песков

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Основные контуры ответа России на реакцию США и НАТО по предложенным гарантиям безопасности уже готовы, президент РФ Владимир Путин сформулирует их в нужное время, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Основные контуры уже готовы и, собственно, президент сам сказал на пресс-конференции, что он информировал господина (президента Франции Эммануэля) Макрона об основном видении нашем", - сказал он журналистам в четверг."Также Путин неоднократно уже публично говорил о том, что есть рациональные зерна, но они носят второстепенный характер. По критическим вопросам в нашей постановке пока, к сожалению, проблемы были проигнорированы. Поэтому общее понимание есть, но, когда это будет сформулировано государством, тогда он посчитает это необходимым (озвучить – ред.)", - заявил Песков.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. Позднее США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.

https://ria.ru/20220210/bezopasnost-1771999023.html

https://ria.ru/20220208/otvet-1771582941.html

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безопасность, сша, москва, россия, нато, дмитрий песков