https://ria.ru/20220210/abkhaziya-1772010962.html
Власти Абхазии закрыли для туристов Рицинский парк
Власти Абхазии закрыли для туристов Рицинский парк - РИА Новости, 10.02.2022
Власти Абхазии закрыли для туристов Рицинский парк
Рицинский реликтовый национальный парк (РРНП) Абхазии закрыт из-за сошедшей лавины, сообщает пресс-служба объекта. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T10:34
2022-02-10T10:34
2022-02-10T10:34
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СУХУМ, 10 фев — РИА Новости. Рицинский реликтовый национальный парк (РРНП) Абхазии закрыт из-за сошедшей лавины, сообщает пресс-служба объекта."Из-за наступившего потепления и обильных осадков на территории РРНП сошла лавина на участке Голубого озера. В течении следующих суток сохраняется опасность повторного схода и камнепадов", — говорится в сообщении.В целях безопасности гостей парк не будет работать для туристов до 10 февраля. Сотрудники круглосуточно расчищают дороги к озеру Рица, уточнили в пресс-службе.Ранее парк закрывался из-за угрозы схода лавин.
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туризм, абхазия, новости - туризм, сухум
Власти Абхазии закрыли для туристов Рицинский парк
В Абхазии закрыли для туристов Рицинский парк из-за сошедшей лавины у Голубого озера
СУХУМ, 10 фев — РИА Новости. Рицинский реликтовый национальный парк (РРНП) Абхазии закрыт из-за сошедшей лавины, сообщает пресс-служба объекта.
"Из-за наступившего потепления и обильных осадков на территории РРНП сошла лавина на участке Голубого озера. В течении следующих суток сохраняется опасность повторного схода и камнепадов", — говорится в сообщении.
В целях безопасности гостей парк не будет работать для туристов до 10 февраля. Сотрудники круглосуточно расчищают дороги к озеру Рица, уточнили в пресс-службе.
Ранее парк закрывался из-за угрозы схода лавин.