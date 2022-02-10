https://ria.ru/20220210/abkhaziya-1772010962.html

Власти Абхазии закрыли для туристов Рицинский парк

Власти Абхазии закрыли для туристов Рицинский парк - РИА Новости, 10.02.2022

Власти Абхазии закрыли для туристов Рицинский парк

Рицинский реликтовый национальный парк (РРНП) Абхазии закрыт из-за сошедшей лавины, сообщает пресс-служба объекта. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T10:34

2022-02-10T10:34

2022-02-10T10:34

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СУХУМ, 10 фев — РИА Новости. Рицинский реликтовый национальный парк (РРНП) Абхазии закрыт из-за сошедшей лавины, сообщает пресс-служба объекта."Из-за наступившего потепления и обильных осадков на территории РРНП сошла лавина на участке Голубого озера. В течении следующих суток сохраняется опасность повторного схода и камнепадов", — говорится в сообщении.В целях безопасности гостей парк не будет работать для туристов до 10 февраля. Сотрудники круглосуточно расчищают дороги к озеру Рица, уточнили в пресс-службе.Ранее парк закрывался из-за угрозы схода лавин.

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