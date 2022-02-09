https://ria.ru/20220209/zhirinovskiy-1771876877.html

Назван опасный диагноз Жириновского

СМИ назвали диагноз госпитализированного Жириновского - РИА Новости, 09.02.2022

Назван опасный диагноз Жириновского

Владимира Жириновского госпитализировали в Москве из-за заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщил портал Ura.ru со ссылкой на источники. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T14:20

2022-02-09T14:20

2022-02-09T14:20

здоровье - общество

лдпр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771873713_0:172:3090:1910_1920x0_80_0_0_678705e2f109fea812c5b05acc806cb7.jpg

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского госпитализировали в Москве из-за заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщил портал Ura.ru со ссылкой на источники.Источник РИА Новости подтвердил, что политик находится в Центральной клинической больнице, однако диагноз он не уточнил.При этом в ЛДПР информацию СМИ о госпитализации Жириновского ранее опровергали, заявив, что он чувствует себя хорошо и продолжает работать.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, лдпр