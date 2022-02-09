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Назван опасный диагноз Жириновского
СМИ назвали диагноз госпитализированного Жириновского - РИА Новости, 09.02.2022
Назван опасный диагноз Жириновского
Владимира Жириновского госпитализировали в Москве из-за заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщил портал Ura.ru со ссылкой на источники. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T14:20
2022-02-09T14:20
здоровье - общество
лдпр
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского госпитализировали в Москве из-за заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщил портал Ura.ru со ссылкой на источники.Источник РИА Новости подтвердил, что политик находится в Центральной клинической больнице, однако диагноз он не уточнил.При этом в ЛДПР информацию СМИ о госпитализации Жириновского ранее опровергали, заявив, что он чувствует себя хорошо и продолжает работать.
РИА Новости
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здоровье - общество, лдпр
14:20 09.02.2022
 
СМИ назвали диагноз госпитализированного Жириновского

Ura.ru: лидера ЛДПР Жириновского госпитализировали из-за заражения "омикроном"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского госпитализировали в Москве из-за заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщил портал Ura.ru со ссылкой на источники.
Источник РИА Новости подтвердил, что политик находится в Центральной клинической больнице, однако диагноз он не уточнил.
При этом в ЛДПР информацию СМИ о госпитализации Жириновского ранее опровергали, заявив, что он чувствует себя хорошо и продолжает работать.
 
Здоровье - ОбществоЛДПР
 
 
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