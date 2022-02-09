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Назван опасный диагноз Жириновского
СМИ назвали диагноз госпитализированного Жириновского - РИА Новости, 09.02.2022
Назван опасный диагноз Жириновского
Владимира Жириновского госпитализировали в Москве из-за заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщил портал Ura.ru со ссылкой на источники. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T14:20
2022-02-09T14:20
2022-02-09T14:20
здоровье - общество
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского госпитализировали в Москве из-за заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщил портал Ura.ru со ссылкой на источники.Источник РИА Новости подтвердил, что политик находится в Центральной клинической больнице, однако диагноз он не уточнил.При этом в ЛДПР информацию СМИ о госпитализации Жириновского ранее опровергали, заявив, что он чувствует себя хорошо и продолжает работать.
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здоровье - общество, лдпр
СМИ назвали диагноз госпитализированного Жириновского
Ura.ru: лидера ЛДПР Жириновского госпитализировали из-за заражения "омикроном"