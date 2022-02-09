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Жириновского госпитализировали в ЦКБ в Москве, сообщил источник
Жириновского госпитализировали в ЦКБ в Москве, сообщил источник - РИА Новости, 09.02.2022
Жириновского госпитализировали в ЦКБ в Москве, сообщил источник
В Москве госпитализировали лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T13:48
2022-02-09T14:05
владимир жириновский
политика
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В Москве госпитализировали лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Да, он сейчас в ЦКБ (Центральной клинической больнице. — Прим. ред.)", — отметил собеседник агентства.При этом он не уточнил, с каким диагнозом политика доставили в учреждение.ЦКБ находится в ведении управделами президента России, однако там комментировать информацию РИА Новости отказались.Ранее сообщения о госпитализации Жириновского появились в СМИ, однако в ЛДПР эту информацию опровергли — в пресс-службе партии заявили, что политик чувствует себя хорошо и продолжает работать.
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владимир жириновский, политика
13:48 09.02.2022 (обновлено: 14:05 09.02.2022)
 
Жириновского госпитализировали в ЦКБ в Москве, сообщил источник

Источник: лидера ЛДПР Жириновского госпитализировали в ЦКБ в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛидер партии ЛДПР Владимир Жириновский
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В Москве госпитализировали лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Да, он сейчас в ЦКБ (Центральной клинической больнице. — Прим. ред.)", — отметил собеседник агентства.
При этом он не уточнил, с каким диагнозом политика доставили в учреждение.
ЦКБ находится в ведении управделами президента России, однако там комментировать информацию РИА Новости отказались.
Ранее сообщения о госпитализации Жириновского появились в СМИ, однако в ЛДПР эту информацию опровергли — в пресс-службе партии заявили, что политик чувствует себя хорошо и продолжает работать.
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