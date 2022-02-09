https://ria.ru/20220209/zhirinovskiy-1771869806.html

Жириновского госпитализировали в ЦКБ в Москве, сообщил источник

Жириновского госпитализировали в ЦКБ в Москве, сообщил источник - РИА Новости, 09.02.2022

Жириновского госпитализировали в ЦКБ в Москве, сообщил источник

В Москве госпитализировали лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T13:48

2022-02-09T13:48

2022-02-09T14:05

владимир жириновский

политика

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В Москве госпитализировали лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Да, он сейчас в ЦКБ (Центральной клинической больнице. — Прим. ред.)", — отметил собеседник агентства.При этом он не уточнил, с каким диагнозом политика доставили в учреждение.ЦКБ находится в ведении управделами президента России, однако там комментировать информацию РИА Новости отказались.Ранее сообщения о госпитализации Жириновского появились в СМИ, однако в ЛДПР эту информацию опровергли — в пресс-службе партии заявили, что политик чувствует себя хорошо и продолжает работать.

https://ria.ru/20220127/oruzhie-1769759676.html

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2022

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владимир жириновский, политика