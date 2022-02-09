https://ria.ru/20220209/zanoza-1771857125.html

Украина хочет считать себя главной занозой в теле России, заявил Грызлов

Украина хочет считать себя главной занозой в теле России, заявил Грызлов - РИА Новости, 09.02.2022

Украина хочет считать себя главной занозой в теле России, заявил Грызлов

Киев не выполняет Минские соглашения почти по всем пунктам, заявил посол России в Белоруссии, полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T13:01

2022-02-09T13:01

2022-02-09T13:09

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Киев не выполняет Минские соглашения почти по всем пунктам, заявил посол России в Белоруссии, полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Борис Грызлов."Киев нарушает минские соглашения практически по всем пунктам", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".Грызлов уточнил, что, в частности нарушены договоренности об отводе тяжелых вооружений и разведении сил, на Украину поступает оружие из стран НАТО."В нарушение Минских соглашений присутствуют натовские инструкторы. Не в единичном количестве, а сотни и даже уже тысячи", - отметил он.При этом, по его словам, Украина почему-то считает, что поддерживать свою экономику и свой статус она может только на фоне антироссийских заявлений."То есть они хотят себя считать главной занозой в теле России", - сказал посол.

https://ria.ru/20220208/berbok-1771759077.html

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в мире, украина, россия, борис грызлов, нато