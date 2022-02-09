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Украина хочет считать себя главной занозой в теле России, заявил Грызлов
Украина хочет считать себя главной занозой в теле России, заявил Грызлов - РИА Новости, 09.02.2022
Украина хочет считать себя главной занозой в теле России, заявил Грызлов
Киев не выполняет Минские соглашения почти по всем пунктам, заявил посол России в Белоруссии, полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T13:01
2022-02-09T13:09
в мире
украина
россия
борис грызлов
нато
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Киев не выполняет Минские соглашения почти по всем пунктам, заявил посол России в Белоруссии, полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Борис Грызлов."Киев нарушает минские соглашения практически по всем пунктам", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".Грызлов уточнил, что, в частности нарушены договоренности об отводе тяжелых вооружений и разведении сил, на Украину поступает оружие из стран НАТО."В нарушение Минских соглашений присутствуют натовские инструкторы. Не в единичном количестве, а сотни и даже уже тысячи", - отметил он.При этом, по его словам, Украина почему-то считает, что поддерживать свою экономику и свой статус она может только на фоне антироссийских заявлений."То есть они хотят себя считать главной занозой в теле России", - сказал посол.
https://ria.ru/20220208/berbok-1771759077.html
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в мире, украина, россия, борис грызлов, нато
13:01 09.02.2022 (обновлено: 13:09 09.02.2022)
 
Украина хочет считать себя главной занозой в теле России, заявил Грызлов

Посол в Белоруссии Грызлов: Украина хочет считать себя главной занозой в теле России

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Борис Грызлов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Киев не выполняет Минские соглашения почти по всем пунктам, заявил посол России в Белоруссии, полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Борис Грызлов.
"Киев нарушает минские соглашения практически по всем пунктам", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
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Грызлов уточнил, что, в частности нарушены договоренности об отводе тяжелых вооружений и разведении сил, на Украину поступает оружие из стран НАТО.
"В нарушение Минских соглашений присутствуют натовские инструкторы. Не в единичном количестве, а сотни и даже уже тысячи", - отметил он.
При этом, по его словам, Украина почему-то считает, что поддерживать свою экономику и свой статус она может только на фоне антироссийских заявлений.
"То есть они хотят себя считать главной занозой в теле России", - сказал посол.
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