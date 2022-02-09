https://ria.ru/20220209/yaponiya-1771930674.html
МИД отметил желание Токио включить шахты на острове Садо в список ЮНЕСКО
МИД отметил желание Токио включить шахты на острове Садо в список ЮНЕСКО - РИА Новости, 09.02.2022
МИД отметил желание Токио включить шахты на острове Садо в список ЮНЕСКО
Российская сторона обратила внимание на ситуацию вокруг желания Токио включить шахты на острове Садо в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T18:05
2022-02-09T18:05
2022-02-09T18:05
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российская сторона обратила внимание на ситуацию вокруг желания Токио включить шахты на острове Садо в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.1 февраля правительство Японии приняло решение направить заявку на внесение бывшей шахты Садо, на которой в годы Второй мировой войны применялся принудительный труд, в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Японская заявка не первый раз встретила негативную реакцию у соседних стран, в частности, у республики Корея. Комментируя в ходе брифинга по просьбе РИА Новости ситуацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что в Москве обратили на нее внимание."Мы обратили внимание… Мы понимаем реакцию южнокорейской стороны. Япония, судя по всему, предпринимает последовательные шаги не только в отношении Кореи, чтобы стереть из памяти человечества преступления, преступные деяния, которые совершали руководители этой страны в ходе Второй Мировой войны. Сложно представить вообще в принципе как можно отрицать исторические факты, тем более когда речь идет о зверствах японских милитаристов в те годы, привлечение к каторжному труду на золотых рудниках множества людей с территорий, которая милитаристская Япония сделала просто своей колонией", - сказала она .По словам Захаровой, "мы придерживаемся последовательной линии на деполитизацию ЮНЕСКО и комитета Всемирного наследия"."Мы исходим из необходимости исключения из повестки дня организации политизированных и не входящих в ее мандат вопросов", - заключила она.
https://ria.ru/20220208/sovet-1771620754.html
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в мире, мария захарова, япония, москва, россия, юнеско
МИД отметил желание Токио включить шахты на острове Садо в список ЮНЕСКО
МИД отметил желание Токио включить шахты на острове Садо в список наследия ЮНЕСКО
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости.
Российская сторона обратила
внимание на ситуацию вокруг желания Токио включить шахты на острове Садо в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
1 февраля правительство Японии
приняло решение направить заявку на внесение бывшей шахты Садо, на которой в годы Второй мировой войны применялся принудительный труд, в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
. Японская заявка не первый раз встретила негативную реакцию у соседних стран, в частности, у республики Корея. Комментируя в ходе брифинга по просьбе РИА Новости ситуацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
указала, что в Москве
обратили на нее внимание.
"Мы обратили внимание… Мы понимаем реакцию южнокорейской стороны. Япония, судя по всему, предпринимает последовательные шаги не только в отношении Кореи, чтобы стереть из памяти человечества преступления, преступные деяния, которые совершали руководители этой страны в ходе Второй Мировой войны. Сложно представить вообще в принципе как можно отрицать исторические факты, тем более когда речь идет о зверствах японских милитаристов в те годы, привлечение к каторжному труду на золотых рудниках множества людей с территорий, которая милитаристская Япония сделала просто своей колонией", - сказала она .
По словам Захаровой, "мы придерживаемся последовательной линии на деполитизацию ЮНЕСКО и комитета Всемирного наследия".
"Мы исходим из необходимости исключения из повестки дня организации политизированных и не входящих в ее мандат вопросов", - заключила она.