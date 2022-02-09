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МИД отметил желание Токио включить шахты на острове Садо в список ЮНЕСКО
МИД отметил желание Токио включить шахты на острове Садо в список ЮНЕСКО - РИА Новости, 09.02.2022
МИД отметил желание Токио включить шахты на острове Садо в список ЮНЕСКО
Российская сторона обратила внимание на ситуацию вокруг желания Токио включить шахты на острове Садо в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T18:05
2022-02-09T18:05
в мире
мария захарова
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россия
юнеско
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российская сторона обратила внимание на ситуацию вокруг желания Токио включить шахты на острове Садо в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.1 февраля правительство Японии приняло решение направить заявку на внесение бывшей шахты Садо, на которой в годы Второй мировой войны применялся принудительный труд, в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Японская заявка не первый раз встретила негативную реакцию у соседних стран, в частности, у республики Корея. Комментируя в ходе брифинга по просьбе РИА Новости ситуацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что в Москве обратили на нее внимание."Мы обратили внимание… Мы понимаем реакцию южнокорейской стороны. Япония, судя по всему, предпринимает последовательные шаги не только в отношении Кореи, чтобы стереть из памяти человечества преступления, преступные деяния, которые совершали руководители этой страны в ходе Второй Мировой войны. Сложно представить вообще в принципе как можно отрицать исторические факты, тем более когда речь идет о зверствах японских милитаристов в те годы, привлечение к каторжному труду на золотых рудниках множества людей с территорий, которая милитаристская Япония сделала просто своей колонией", - сказала она .По словам Захаровой, "мы придерживаемся последовательной линии на деполитизацию ЮНЕСКО и комитета Всемирного наследия"."Мы исходим из необходимости исключения из повестки дня организации политизированных и не входящих в ее мандат вопросов", - заключила она.
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в мире, мария захарова, япония, москва, россия, юнеско
18:05 09.02.2022
 
МИД отметил желание Токио включить шахты на острове Садо в список ЮНЕСКО

МИД отметил желание Токио включить шахты на острове Садо в список наследия ЮНЕСКО

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российская сторона обратила внимание на ситуацию вокруг желания Токио включить шахты на острове Садо в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
1 февраля правительство Японии приняло решение направить заявку на внесение бывшей шахты Садо, на которой в годы Второй мировой войны применялся принудительный труд, в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Японская заявка не первый раз встретила негативную реакцию у соседних стран, в частности, у республики Корея. Комментируя в ходе брифинга по просьбе РИА Новости ситуацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что в Москве обратили на нее внимание.
"Мы обратили внимание… Мы понимаем реакцию южнокорейской стороны. Япония, судя по всему, предпринимает последовательные шаги не только в отношении Кореи, чтобы стереть из памяти человечества преступления, преступные деяния, которые совершали руководители этой страны в ходе Второй Мировой войны. Сложно представить вообще в принципе как можно отрицать исторические факты, тем более когда речь идет о зверствах японских милитаристов в те годы, привлечение к каторжному труду на золотых рудниках множества людей с территорий, которая милитаристская Япония сделала просто своей колонией", - сказала она .
По словам Захаровой, "мы придерживаемся последовательной линии на деполитизацию ЮНЕСКО и комитета Всемирного наследия".
"Мы исходим из необходимости исключения из повестки дня организации политизированных и не входящих в ее мандат вопросов", - заключила она.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 10:34
В МИД дали совет послу США в Японии после его слов о Курилах
 
В миреМария ЗахароваЯпонияМоскваРоссияЮНЕСКО
 
 
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