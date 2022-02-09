https://ria.ru/20220209/vooruzhenie-1771936233.html

Поставки вооружения на Украину направлены на усиление обороны, заявил Киев

Поставки вооружения на Украину направлены на усиление обороны, заявил Киев - РИА Новости, 09.02.2022

Поставки вооружения на Украину направлены на усиление обороны, заявил Киев

Поставки военной помощи Украине от международных партнеров осуществляются исключительно в оборонительных целях и для сдерживания РФ, заявил глава украинского... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T18:29

2022-02-09T18:29

2022-02-09T18:29

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мид украины

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КИЕВ, 9 фев - РИА Новости. Поставки военной помощи Украине от международных партнеров осуществляются исключительно в оборонительных целях и для сдерживания РФ, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в среду."Вы видите, что продолжают прилетать самолеты с поддержкой для вооруженных сил с оружием, с военным оборудованием. Ряд государств находятся в процессе принятия решений по предоставлению такой поддержки вооруженным силам и сектору безопасности и обороны. Мы делаем это все с целью сдерживания России", - заявил Кулеба.По его словам, сейчас Киев вместе с партнерами сосредоточенно работают над укреплением обороноспособности Украины."Это касается и экономики, и политики, и дипломатии, и вооруженных сил. Базовый сценарий наших действий – заставить Россию снизить напряжение, отвести войска к границам и со временно оккупированных территорий, и разблокировать работу трехсторонней контактной группы", - добавил Кулеба.С 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.США поставляют Украине небольшими партиями противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220209/ssha-1771924442.html

https://ria.ru/20220209/deeskalatsiya-1771925278.html

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чехия

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в мире, россия, дмитрий песков, чехия, франция, нато, javelin (птрк), мид украины, дмитрий кулеба