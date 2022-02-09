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Поставки вооружения на Украину направлены на усиление обороны, заявил Киев
Поставки вооружения на Украину направлены на усиление обороны, заявил Киев - РИА Новости, 09.02.2022
Поставки вооружения на Украину направлены на усиление обороны, заявил Киев
Поставки военной помощи Украине от международных партнеров осуществляются исключительно в оборонительных целях и для сдерживания РФ, заявил глава украинского... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T18:29
2022-02-09T18:29
в мире
россия
дмитрий песков
чехия
франция
нато
javelin (птрк)
мид украины
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КИЕВ, 9 фев - РИА Новости. Поставки военной помощи Украине от международных партнеров осуществляются исключительно в оборонительных целях и для сдерживания РФ, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в среду."Вы видите, что продолжают прилетать самолеты с поддержкой для вооруженных сил с оружием, с военным оборудованием. Ряд государств находятся в процессе принятия решений по предоставлению такой поддержки вооруженным силам и сектору безопасности и обороны. Мы делаем это все с целью сдерживания России", - заявил Кулеба.По его словам, сейчас Киев вместе с партнерами сосредоточенно работают над укреплением обороноспособности Украины."Это касается и экономики, и политики, и дипломатии, и вооруженных сил. Базовый сценарий наших действий – заставить Россию снизить напряжение, отвести войска к границам и со временно оккупированных территорий, и разблокировать работу трехсторонней контактной группы", - добавил Кулеба.С 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.США поставляют Украине небольшими партиями противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20220209/ssha-1771924442.html
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в мире, россия, дмитрий песков, чехия, франция, нато, javelin (птрк), мид украины, дмитрий кулеба
18:29 09.02.2022
 
Поставки вооружения на Украину направлены на усиление обороны, заявил Киев

Глава МИД Украины Кулеба: поставки вооружения на Украину направлены на усиление обороны

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Читать ria.ru в
КИЕВ, 9 фев - РИА Новости. Поставки военной помощи Украине от международных партнеров осуществляются исключительно в оборонительных целях и для сдерживания РФ, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в среду.
"Вы видите, что продолжают прилетать самолеты с поддержкой для вооруженных сил с оружием, с военным оборудованием. Ряд государств находятся в процессе принятия решений по предоставлению такой поддержки вооруженным силам и сектору безопасности и обороны. Мы делаем это все с целью сдерживания России", - заявил Кулеба.
По его словам, сейчас Киев вместе с партнерами сосредоточенно работают над укреплением обороноспособности Украины.
"Это касается и экономики, и политики, и дипломатии, и вооруженных сил. Базовый сценарий наших действий – заставить Россию снизить напряжение, отвести войска к границам и со временно оккупированных территорий, и разблокировать работу трехсторонней контактной группы", - добавил Кулеба.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
Вчера, 17:31
СМИ: США одобрили план помощи американцам, которые уедут в Польшу с Украины
С 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.
США поставляют Украине небольшими партиями противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Американский инструктор обучает украинского военного работе с гранатометом M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), поставленным из США - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
Вчера, 17:37
Захарова назвала условия деэскалации вокруг Украины
 
В миреРоссияДмитрий ПесковЧехияФранцияНАТОJavelin (ПТРК)МИД УкраиныДмитрий Кулеба
 
 
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