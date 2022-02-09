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https://ria.ru/20220209/vaktsinatsiya-1771968484.html
ВОЗ не смогла назвать необходимое число бустерных доз для защиты от вируса
ВОЗ не смогла назвать необходимое число бустерных доз для защиты от вируса - РИА Новости, 09.02.2022
ВОЗ не смогла назвать необходимое число бустерных доз для защиты от вируса
ВОЗ продолжает рекомендовать вакцинацию от COVID-19, так как она может быть эффективной против "длинного ковида", однако пока нет четких данных о том, сколько... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T21:45
2022-02-09T21:45
распространение коронавируса
воз
коронавирус covid-19
в мире
вакцинация
омикрон-штамм коронавируса
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ЖЕНЕВА, 9 фев – РИА Новости. ВОЗ продолжает рекомендовать вакцинацию от COVID-19, так как она может быть эффективной против "длинного ковида", однако пока нет четких данных о том, сколько бустерных доз может понадобиться для защиты организма от вируса, заявила директор ВОЗ по подготовке к глобальным эпидемическим угрозам Сильви Бранд на брифинге для Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН."Мы на знаем, приведет ли "омикрон" к "длинному ковиду". Мы надеемся, что нет, так как мы наблюдаем менее опасные осложнения, чем при заражении другими штаммами. Надеемся, что вирус стал более адаптированным к человеку. Но мы точно не знаем. Поэтому мы продолжаем рекомендовать вакцинацию от COVID-19, потому что она может влиять на снижение эффекта "длинного ковида", и есть исследования, которые показывают, что аналогично прививка может действовать и в отношении "омикрона", - сказала она.В то же время, Бранд отметила, что в ВОЗ не знают, сколько бустерных доз прививок необходимо, чтобы полностью защитить человека от вируса."Мы не знаем, сколько бустеров нам потребуется, потому что у нас мало истории наблюдений. Есть теоретическая модель, что чем больше вы даете вакцин, тем вы повышаете нейтрализующие антитела. Но то, повлияет ли это в значительной степени на увеличение вашей защиты, все еще обсуждается", - сказала она.По ее словам, пандемия динамична и еще не завершена, так что возможны новые волны заражений, а также появление новых штаммов. В этой связи ВОЗ рассматривает три возможных сценария развития ситуации в мире. Первый вариант предполагает, что вирус продолжит оставаться крайне заразным, но менее опасным, и люди без дополнительных заболеваний будут легко его переносить. Второй сценарий предполагает, что мир разработает эффективные вакцины против Sars-CoV-2 и его штамма, как это сделано в отношении обычного гриппа. Третий сценарий предусматривает появление новых вариантов при общем низком иммунитете к нему у людей, и мир будет отброшен на уровень 2020 года.
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воз, коронавирус covid-19, в мире, вакцинация, омикрон-штамм коронавируса
21:45 09.02.2022
 
ВОЗ не смогла назвать необходимое число бустерных доз для защиты от вируса

Эксперт ВОЗ Бранд: пока неизвестно сколько нужно бустерных доз для защиты от COVID-19

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения
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ЖЕНЕВА, 9 фев – РИА Новости. ВОЗ продолжает рекомендовать вакцинацию от COVID-19, так как она может быть эффективной против "длинного ковида", однако пока нет четких данных о том, сколько бустерных доз может понадобиться для защиты организма от вируса, заявила директор ВОЗ по подготовке к глобальным эпидемическим угрозам Сильви Бранд на брифинге для Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН.
"Мы на знаем, приведет ли "омикрон" к "длинному ковиду". Мы надеемся, что нет, так как мы наблюдаем менее опасные осложнения, чем при заражении другими штаммами. Надеемся, что вирус стал более адаптированным к человеку. Но мы точно не знаем. Поэтому мы продолжаем рекомендовать вакцинацию от COVID-19, потому что она может влиять на снижение эффекта "длинного ковида", и есть исследования, которые показывают, что аналогично прививка может действовать и в отношении "омикрона", - сказала она.
В то же время, Бранд отметила, что в ВОЗ не знают, сколько бустерных доз прививок необходимо, чтобы полностью защитить человека от вируса.
"Мы не знаем, сколько бустеров нам потребуется, потому что у нас мало истории наблюдений. Есть теоретическая модель, что чем больше вы даете вакцин, тем вы повышаете нейтрализующие антитела. Но то, повлияет ли это в значительной степени на увеличение вашей защиты, все еще обсуждается", - сказала она.
По ее словам, пандемия динамична и еще не завершена, так что возможны новые волны заражений, а также появление новых штаммов. В этой связи ВОЗ рассматривает три возможных сценария развития ситуации в мире. Первый вариант предполагает, что вирус продолжит оставаться крайне заразным, но менее опасным, и люди без дополнительных заболеваний будут легко его переносить. Второй сценарий предполагает, что мир разработает эффективные вакцины против Sars-CoV-2 и его штамма, как это сделано в отношении обычного гриппа. Третий сценарий предусматривает появление новых вариантов при общем низком иммунитете к нему у людей, и мир будет отброшен на уровень 2020 года.
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Распространение коронавирусаВОЗКоронавирус COVID-19В миреВакцинацияОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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