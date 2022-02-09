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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220209/vaktsinatsiya-1771872731.html
ВОЗ призвала обеспечить бедные страны вакцинами от COVID-19
ВОЗ призвала обеспечить бедные страны вакцинами от COVID-19 - РИА Новости, 09.02.2022
ВОЗ призвала обеспечить бедные страны вакцинами от COVID-19
Для приобретения вакцин от COVID-19, тестов и индивидуальных защитных средств для стран с низким и средним уровнем дохода населения богатые страны должны... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T14:00
2022-02-09T14:00
распространение коронавируса
в мире
сша
воз
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ЖЕНЕВА, 9 фев – РИА Новости. Для приобретения вакцин от COVID-19, тестов и индивидуальных защитных средств для стран с низким и средним уровнем дохода населения богатые страны должны выделить дополнительно 16 миллиардов долларов США, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения, распространенном в среду.Финансовые вливания требуются для обеспечения работы программы ACT-Accelerator, которая объединяет ведущие агентства, обеспечивающие страны с низким и средним уровнем дохода тестами, медикаментами, вакцинами и средствами индивидуальной защиты от COVID-19."Поскольку значительная часть населения планеты все еще не может пройти вакцинацию, тестирование или лечение, правительствам срочно требуется 16 миллиардов долларов США в виде грантов для финансирования работы агентств ACT-Accelerator. Эти инвестиции позволят им закупить необходимые средства для борьбы с COVID-19 и предоставить их странам с низким и средним уровнем дохода", - говорится в заявлении.ACT-Accelerator предлагает новую схему финансирования, согласно которой более богатые страны должны выделить деньги на работу международной программы по справедливому распределению вакцин. При этом сумма взноса каждой страны будет рассчитываться "исходя из размера национальной экономики и того, что эта страна выиграет от более быстрого восстановления мировой экономики и торговли".Требуемое финансирование в размере 16 миллиардов долларов позволит ACT-Accelerator создать пул вакцин в количестве 600 миллионов доз для бедных стран, закупить 700 миллионов тестов, а также лекарств от коронавируса для 120 миллионов пациентов, предоставить 1,7 миллионам медицинских работников индивидуальные средства защиты, а также покрыть дополнительные расходы по достижению цели вакцинации 70% населения мира к середине 2022 года.По оценкам ВОЗ, с начала пандемии во всем мире было проведено более 4,7 миллиарда тестов на COVID-19. Из них лишь около 22 миллионов тестов было проведено в странах с низким уровнем дохода, что составляет всего 0,4% от общего числа тестов в мире. При этом только 10% людей в странах с низким уровнем дохода получили хотя бы одну дозу вакцины.В ВОЗ подчеркивают, что подобное массовое неравенство в распределении вакцин и средств борьбы с COVID-19 не только уносит жизни людей, но и наносит ущерб экономике, а также создает риск появления новых, более опасных вариантов, которые будут устойчивы к существующим вакцинам.
https://radiosputnik.ria.ru/20210909/1749380749.html
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в мире, сша, воз, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:00 09.02.2022
 
ВОЗ призвала обеспечить бедные страны вакцинами от COVID-19

ВОЗ призвала выделить средства для обеспечения бедных стран вакцинами от COVID-19

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 9 фев – РИА Новости. Для приобретения вакцин от COVID-19, тестов и индивидуальных защитных средств для стран с низким и средним уровнем дохода населения богатые страны должны выделить дополнительно 16 миллиардов долларов США, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения, распространенном в среду.
Финансовые вливания требуются для обеспечения работы программы ACT-Accelerator, которая объединяет ведущие агентства, обеспечивающие страны с низким и средним уровнем дохода тестами, медикаментами, вакцинами и средствами индивидуальной защиты от COVID-19.
Вакцинный эгоизм: Запад провалил прививочную кампанию в бедных странах - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября 2021, 16:19Прямой эфир
Вакцинный эгоизм: Запад провалил прививочную кампанию в бедных странах
"Поскольку значительная часть населения планеты все еще не может пройти вакцинацию, тестирование или лечение, правительствам срочно требуется 16 миллиардов долларов США в виде грантов для финансирования работы агентств ACT-Accelerator. Эти инвестиции позволят им закупить необходимые средства для борьбы с COVID-19 и предоставить их странам с низким и средним уровнем дохода", - говорится в заявлении.
ACT-Accelerator предлагает новую схему финансирования, согласно которой более богатые страны должны выделить деньги на работу международной программы по справедливому распределению вакцин. При этом сумма взноса каждой страны будет рассчитываться "исходя из размера национальной экономики и того, что эта страна выиграет от более быстрого восстановления мировой экономики и торговли".
Требуемое финансирование в размере 16 миллиардов долларов позволит ACT-Accelerator создать пул вакцин в количестве 600 миллионов доз для бедных стран, закупить 700 миллионов тестов, а также лекарств от коронавируса для 120 миллионов пациентов, предоставить 1,7 миллионам медицинских работников индивидуальные средства защиты, а также покрыть дополнительные расходы по достижению цели вакцинации 70% населения мира к середине 2022 года.
По оценкам ВОЗ, с начала пандемии во всем мире было проведено более 4,7 миллиарда тестов на COVID-19. Из них лишь около 22 миллионов тестов было проведено в странах с низким уровнем дохода, что составляет всего 0,4% от общего числа тестов в мире. При этом только 10% людей в странах с низким уровнем дохода получили хотя бы одну дозу вакцины.
В ВОЗ подчеркивают, что подобное массовое неравенство в распределении вакцин и средств борьбы с COVID-19 не только уносит жизни людей, но и наносит ущерб экономике, а также создает риск появления новых, более опасных вариантов, которые будут устойчивы к существующим вакцинам.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
27 января, 14:20Распространение коронавируса
ВОЗ сообщила о планах нарастить поставки вакцины в малообеспеченные страны
 
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