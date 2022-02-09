https://ria.ru/20220209/ukrzaliznytsya-1771793041.html

Журналист прокатился на украинском поезде и пришел в ужас

Журналист пришел в ужас от украинского поезда - РИА Новости, 09.02.2022

Журналист прокатился на украинском поезде и пришел в ужас

Поезда "Укрзализныци" находятся в ужасном состоянии, об этом написал на своей странице в Facebook украинский журналист Егор Череринда. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T02:47

2022-02-09T02:47

2022-02-09T03:03

укрзализныця

украинская железная дорога

в мире

украина

ситуация на украине

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Поезда "Укрзализныци" находятся в ужасном состоянии, об этом написал на своей странице в Facebook украинский журналист Егор Череринда.Череринда поделился впечатлениями от путешествия в купе в новом вагоне-трансформере в составе фирменного поезда номер 38, курсирующего из Запорожья в Киев. Билет обошелся Череринде в 770 гривен (2063 рубля)."Невозможно было помыть руки, потому что не было воды в туалетах, и невозможно было пописать, потому что в модных современных унитазах и так до краев было мочи, которая просто не смывалась. Но туалет при этом не закрывали", - пожаловался журналист.Череринда также обратил внимание, что несмотря на наличие вагонах розеток, пользоваться ими невозможно, так как не было электричества.Ранее украинская актриса Ольга Сумская пожаловалась на "сущий ад" в поездах "Укрзализныци", в которых в летнюю жару нет кондиционеров.Сотрудники государственной компании "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця"), в свою очередь, ранее сообщали, что работают в "средневековых" условиях. Так, члены локомотивной бригады пожаловались, что из-за отсутствия стеклообогрева вынуждены растапливать лед на окнах кабины электровоза c помощью огня. На опубликованных в Сети кадрах видно, как один из участников съемки поджигает бумагу и держит возле стекла со стороны машиниста, чтобы хоть как-то его очистить ото льда.Украинские поезда страдают от серьезного износа, большинство подвижного состава, возраст которого составляет от 30 до 53 лет, произведено в советские времена. Подавляющее количество поездов давно подлежит списанию и утилизации. Общий показатель износа превышает 90 процентов.

https://ria.ru/20210708/gordon-1740371285.html

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укрзализныця, украинская железная дорога, в мире, украина, ситуация на украине