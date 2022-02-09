https://ria.ru/20220209/ukrainy-1771854482.html

Ситуация вокруг Украины провоцирует повышенную волатильность, заявил Песков

Ситуация вокруг Украины провоцирует повышенную волатильность, заявил Песков - РИА Новости, 09.02.2022

Ситуация вокруг Украины провоцирует повышенную волатильность, заявил Песков

Напряженность из-за ситуации вокруг Украины провоцирует повышенную волатильность на рынках, проецируется на настроения бирж, сказал пресс-секретарь президента... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T12:49

2022-02-09T12:49

2022-02-09T13:05

в мире

украина

европа

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Напряженность из-за ситуации вокруг Украины провоцирует повышенную волатильность на рынках, проецируется на настроения бирж, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в среду."Экономические риски, с которыми сталкиваются все. Потому что вот эта напряжённость проецируется на настроение и на рынках, и на биржах и нашей страны, и других. Биржевые рынки везде в Европе реагируют весьма и весьма четко. Эти падения сменяются подъемами и так далее. То есть, такая повышенная волатильность - она, наверное, является таким нежеланным спутником. То есть, напряженности, с которыми нам сейчас приходится сталкиваться", - ответил Песков на вопрос журналистов о возможности нанесения ущерба экономике страны из-за напряженной ситуации с Украиной.Пресс-секретарь также отметил, что в случае предотвращения упадка экономики в стране действует набор программ развития и национальных планов развития. Также есть те меры, которые нацелены на поддержку темпов развития экономики.

https://ria.ru/20220130/ukraina-1770187511.html

украина

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в мире, украина, европа, дмитрий песков