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Ситуация вокруг Украины провоцирует повышенную волатильность, заявил Песков
Ситуация вокруг Украины провоцирует повышенную волатильность, заявил Песков - РИА Новости, 09.02.2022
Ситуация вокруг Украины провоцирует повышенную волатильность, заявил Песков
Напряженность из-за ситуации вокруг Украины провоцирует повышенную волатильность на рынках, проецируется на настроения бирж, сказал пресс-секретарь президента... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T12:49
2022-02-09T13:05
в мире
украина
европа
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Напряженность из-за ситуации вокруг Украины провоцирует повышенную волатильность на рынках, проецируется на настроения бирж, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в среду."Экономические риски, с которыми сталкиваются все. Потому что вот эта напряжённость проецируется на настроение и на рынках, и на биржах и нашей страны, и других. Биржевые рынки везде в Европе реагируют весьма и весьма четко. Эти падения сменяются подъемами и так далее. То есть, такая повышенная волатильность - она, наверное, является таким нежеланным спутником. То есть, напряженности, с которыми нам сейчас приходится сталкиваться", - ответил Песков на вопрос журналистов о возможности нанесения ущерба экономике страны из-за напряженной ситуации с Украиной.Пресс-секретарь также отметил, что в случае предотвращения упадка экономики в стране действует набор программ развития и национальных планов развития. Также есть те меры, которые нацелены на поддержку темпов развития экономики.
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в мире, украина, европа, дмитрий песков
12:49 09.02.2022 (обновлено: 13:05 09.02.2022)
 
Ситуация вокруг Украины провоцирует повышенную волатильность, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: ситуация вокруг Украины провоцирует повышенную волатильность

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Напряженность из-за ситуации вокруг Украины провоцирует повышенную волатильность на рынках, проецируется на настроения бирж, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в среду.
"Экономические риски, с которыми сталкиваются все. Потому что вот эта напряжённость проецируется на настроение и на рынках, и на биржах и нашей страны, и других. Биржевые рынки везде в Европе реагируют весьма и весьма четко. Эти падения сменяются подъемами и так далее. То есть, такая повышенная волатильность - она, наверное, является таким нежеланным спутником. То есть, напряженности, с которыми нам сейчас приходится сталкиваться", - ответил Песков на вопрос журналистов о возможности нанесения ущерба экономике страны из-за напряженной ситуации с Украиной.
Пресс-секретарь также отметил, что в случае предотвращения упадка экономики в стране действует набор программ развития и национальных планов развития. Также есть те меры, которые нацелены на поддержку темпов развития экономики.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
30 января, 13:28
Экономика Украины пострадала из-за паники вокруг эскалации, заявил Кулеба
 
В миреУкраинаЕвропаДмитрий Песков
 
 
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