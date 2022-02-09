12:49 09.02.2022 (обновлено: 13:05 09.02.2022)
Ситуация вокруг Украины провоцирует повышенную волатильность, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: ситуация вокруг Украины провоцирует повышенную волатильность
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Напряженность из-за ситуации вокруг Украины провоцирует повышенную волатильность на рынках, проецируется на настроения бирж, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в среду.
"Экономические риски, с которыми сталкиваются все. Потому что вот эта напряжённость проецируется на настроение и на рынках, и на биржах и нашей страны, и других. Биржевые рынки везде в Европе реагируют весьма и весьма четко. Эти падения сменяются подъемами и так далее. То есть, такая повышенная волатильность - она, наверное, является таким нежеланным спутником. То есть, напряженности, с которыми нам сейчас приходится сталкиваться", - ответил Песков на вопрос журналистов о возможности нанесения ущерба экономике страны из-за напряженной ситуации с Украиной.
Пресс-секретарь также отметил, что в случае предотвращения упадка экономики в стране действует набор программ развития и национальных планов развития. Также есть те меры, которые нацелены на поддержку темпов развития экономики.