https://ria.ru/20220209/ukraina-1771894534.html

СМИ: Зеленский считает "вторжение" России на Украину маловероятным

СМИ: Зеленский считает "вторжение" России на Украину маловероятным - РИА Новости, 09.02.2022

СМИ: Зеленский считает "вторжение" России на Украину маловероятным

Президент Украины Владимир Зеленский считает "вторжение" в страну со стороны России маловероятным, сообщает в среду газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T15:25

2022-02-09T15:25

2022-02-09T15:25

в мире

украина

владимир зеленский

россия

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает "вторжение" в страну со стороны России маловероятным, сообщает в среду газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.Газета отмечает со ссылкой на американских чиновников, что в телефонном разговоре с Зеленским президент США Джо Байден предупреждал, что угроза безопасности со стороны России якобы возросла. Зеленский при этом ответил, что угроза существует с 2014 года, на что Байден указал, что российские войска находятся на юге Белоруссии, "что может потенциально изменить правила игры", пишет газета."По словам людей, знакомых с его мышлением, Зеленский по-прежнему считает вторжение маловероятным и обеспокоен тем, что мрачные публичные предупреждения со стороны США о возможном вторжении служат расширению усилий России по дестабилизации Украины и ее экономики", - говорится в сообщении газеты.Газета подчеркивает, что подход Зеленского по отношению к Москве ужесточился с момента его прихода к власти в 2019 году, однако он всегда оставляет возможность для дипломатии и призывает сохранять спокойствие, чтобы сохранить Украину и ее экономику в безопасности.Ссылаясь на высокопоставленных украинских чиновников, газета пишет, что власти Украины были особенно раздосадованы решением США вывезти семьи дипломатов и неосновной персонал из Киева, создав впечатление, что "столица вот-вот падет, как Кабул несколькими месяцами ранее". В конце января Зеленский утверждал, что перед важными встречами вроде "нормандского формата" специально нагнетаются сообщения о якобы вторжении со стороны РФ.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220208/sanktsii-1771667788.html

https://ria.ru/20220209/mid-1771820083.html

https://ria.ru/20220120/otvet-1768657769.html

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в мире, украина, владимир зеленский, россия, ситуация в днр и лнр