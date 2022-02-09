СМИ: Зеленский считает "вторжение" России на Украину маловероятным
WSJ: президент Украины Зеленский считает "вторжение" России маловероятным
Президент Украины Владимир Зеленский
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает "вторжение" в страну со стороны России маловероятным, сообщает в среду газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Газета отмечает со ссылкой на американских чиновников, что в телефонном разговоре с Зеленским президент США Джо Байден предупреждал, что угроза безопасности со стороны России якобы возросла. Зеленский при этом ответил, что угроза существует с 2014 года, на что Байден указал, что российские войска находятся на юге Белоруссии, "что может потенциально изменить правила игры", пишет газета.
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Газета подчеркивает, что подход Зеленского по отношению к Москве ужесточился с момента его прихода к власти в 2019 году, однако он всегда оставляет возможность для дипломатии и призывает сохранять спокойствие, чтобы сохранить Украину и ее экономику в безопасности.
Ссылаясь на высокопоставленных украинских чиновников, газета пишет, что власти Украины были особенно раздосадованы решением США вывезти семьи дипломатов и неосновной персонал из Киева, создав впечатление, что "столица вот-вот падет, как Кабул несколькими месяцами ранее". В конце января Зеленский утверждал, что перед важными встречами вроде "нормандского формата" специально нагнетаются сообщения о якобы вторжении со стороны РФ.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.