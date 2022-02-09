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Туризм
https://ria.ru/20220209/turtsiya-1771871140.html
Российские туристы смогут путешествовать между Турцией и Грецией на паромах
Российские туристы смогут путешествовать между Турцией и Грецией на паромах - РИА Новости, 09.02.2022
Российские туристы смогут путешествовать между Турцией и Грецией на паромах
После двухлетнего перерыва у российских туристов, отдыхающих в Турции, снова появилась возможность отправиться на пароме на греческие острова в Эгейском море,... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T15:41
2022-02-09T15:41
туризм
туризм
новости - туризм
бодрум
греция
эгейское море
ассоциация туроператоров россии (атор)
шенгенская зона
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. После двухлетнего перерыва у российских туристов, отдыхающих в Турции, снова появилась возможность отправиться на пароме на греческие острова в Эгейском море, сообщает АТОР.Согласно информации в турецких СМИ, власти разрешили возобновление прерванного из-за пандемии регулярного морского пассажирского сообщения. С 7 февраля все суда смогут заходить в греческие порты Кавала, Лесбос, Хиос, Вафи и Пифагорейо, Самос, Мирина, Лемнос, Сими, Скала, Патмос, Мейс, а также Кос и Родос.Путешествующим по морю между двумя странами, независимо от гражданства и статуса вакцинации туристов, потребуется отрицательный результат ПЦР-анализа не старше 72 часов или экспресс-теста, который действителен 24 часа.Греция с 7 февраля 2022 года разрешила въезд гражданам всех стран, независимо от того, привиты они или нет.До пандемии пассажирам паромов из Турции на греческих островах оформляли по упрощенной схеме краткосрочную визу стоимостью 35 евро. Она не давала права посещать материковую часть страны и другие государства Шенгенской зоны. Эксперты АТОР предполагают, что упрощенная визовая схема будет действовать и в 2022 году.Таким образом, российским туристам, которые захотят из Мармариса или Бодрума отправиться на пароме в Грецию, потребуется только загранпаспорт, результат теста и 35 евро на "островную" визу (если нет шенгена), которую поставят прямо в греческом порту.
https://ria.ru/20210827/rodos-1747002537.html
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туризм, новости - туризм, бодрум, греция, эгейское море, ассоциация туроператоров россии (атор), шенгенская зона, виза, куда можно лететь, куда поехать, родос
15:41 09.02.2022
 
Российские туристы смогут путешествовать между Турцией и Грецией на паромах

Турция и Греция планируют восстановить паромное сообщение

© Pixabay / pasja1000Встреча пассажиров круизного лайнера
Встреча пассажиров круизного лайнера - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© Pixabay / pasja1000
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. После двухлетнего перерыва у российских туристов, отдыхающих в Турции, снова появилась возможность отправиться на пароме на греческие острова в Эгейском море, сообщает АТОР.
Согласно информации в турецких СМИ, власти разрешили возобновление прерванного из-за пандемии регулярного морского пассажирского сообщения. С 7 февраля все суда смогут заходить в греческие порты Кавала, Лесбос, Хиос, Вафи и Пифагорейо, Самос, Мирина, Лемнос, Сими, Скала, Патмос, Мейс, а также Кос и Родос.
Путешествующим по морю между двумя странами, независимо от гражданства и статуса вакцинации туристов, потребуется отрицательный результат ПЦР-анализа не старше 72 часов или экспресс-теста, который действителен 24 часа.
Греция с 7 февраля 2022 года разрешила въезд гражданам всех стран, независимо от того, привиты они или нет.
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До пандемии пассажирам паромов из Турции на греческих островах оформляли по упрощенной схеме краткосрочную визу стоимостью 35 евро. Она не давала права посещать материковую часть страны и другие государства Шенгенской зоны. Эксперты АТОР предполагают, что упрощенная визовая схема будет действовать и в 2022 году.
Таким образом, российским туристам, которые захотят из Мармариса или Бодрума отправиться на пароме в Грецию, потребуется только загранпаспорт, результат теста и 35 евро на "островную" визу (если нет шенгена), которую поставят прямо в греческом порту.
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