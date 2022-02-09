https://ria.ru/20220209/stroymaterialy-1771918922.html

Ленобласть увеличит выпуск стройматериалов

Ленобласть увеличит выпуск стройматериалов - РИА Новости, 09.02.2022

Ленобласть увеличит выпуск стройматериалов

Ленинградская область увеличит выпуск стройматериалов в целях обеспечения высоких темпов строительства в регионе, сообщил глава региона Александр Дрозденко в... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T17:08

2022-02-09T17:08

2022-02-09T17:08

ленинградская область

жилье

тосненский район

ленинградская область

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев — РИА Новости. Ленинградская область увеличит выпуск стройматериалов в целях обеспечения высоких темпов строительства в регионе, сообщил глава региона Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки в Тосненский район.Глава региона посетил завод в городском поселке Рябово Тосненского района, где производится керамический кирпич. На предприятии трудятся 147 человек. В 2021 году комплекс произвел 84,5 миллиона штук кирпичей и отгрузил собственной продукции на 1,1 миллиарда рублей. Основные направления сбыта – Ленинградская область, Санкт-Петербург и Московская область.В 2021 году Ленинградская область успешно выполнила национальный проект "Жилье и городская среда", достигнув ввода в эксплуатацию около 3,5 миллионов квадратных метров жилья к концу января. Показатель ввода на одного человека достиг 1,8 квадратного метра. По данным Петростата за 2021 год объем работ по строительству достиг 227 миллиардов рублей", — сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20220203/priozersk-1770921630.html

тосненский район

ленинградская область

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жилье, тосненский район, ленинградская область, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), александр дрозденко