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Ленинградская область
https://ria.ru/20220209/stroymaterialy-1771918922.html
Ленобласть увеличит выпуск стройматериалов
Ленобласть увеличит выпуск стройматериалов - РИА Новости, 09.02.2022
Ленобласть увеличит выпуск стройматериалов
Ленинградская область увеличит выпуск стройматериалов в целях обеспечения высоких темпов строительства в регионе, сообщил глава региона Александр Дрозденко в... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T17:08
2022-02-09T17:08
ленинградская область
жилье
тосненский район
ленинградская область
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев — РИА Новости. Ленинградская область увеличит выпуск стройматериалов в целях обеспечения высоких темпов строительства в регионе, сообщил глава региона Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки в Тосненский район.Глава региона посетил завод в городском поселке Рябово Тосненского района, где производится керамический кирпич. На предприятии трудятся 147 человек. В 2021 году комплекс произвел 84,5 миллиона штук кирпичей и отгрузил собственной продукции на 1,1 миллиарда рублей. Основные направления сбыта – Ленинградская область, Санкт-Петербург и Московская область.В 2021 году Ленинградская область успешно выполнила национальный проект "Жилье и городская среда", достигнув ввода в эксплуатацию около 3,5 миллионов квадратных метров жилья к концу января. Показатель ввода на одного человека достиг 1,8 квадратного метра. По данным Петростата за 2021 год объем работ по строительству достиг 227 миллиардов рублей", — сказали в пресс-службе.
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тосненский район
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жилье, тосненский район, ленинградская область, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), александр дрозденко
17:08 09.02.2022
 

Ленобласть увеличит выпуск стройматериалов

© Фото : правительство Ленинградской областиНа заводе по производству керамического кирпича в городском поселке Рябово Тосненского района
На заводе по производству керамического кирпича в городском поселке Рябово Тосненского района - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© Фото : правительство Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев — РИА Новости. Ленинградская область увеличит выпуск стройматериалов в целях обеспечения высоких темпов строительства в регионе, сообщил глава региона Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки в Тосненский район.
Глава региона посетил завод в городском поселке Рябово Тосненского района, где производится керамический кирпич. На предприятии трудятся 147 человек. В 2021 году комплекс произвел 84,5 миллиона штук кирпичей и отгрузил собственной продукции на 1,1 миллиарда рублей. Основные направления сбыта – Ленинградская область, Санкт-Петербург и Московская область.
"Ленинградская область не только наращивает темпы строительства, но и обеспечивает строительными материалами соседние регионы. Именно благодаря таким предприятиям в Ленинградской области удается ежегодно поддерживать высокие объемы ввода жилья и лидировать в рейтингах Минстроя России", ― отметил Дрозденко.
В 2021 году Ленинградская область успешно выполнила национальный проект "Жилье и городская среда", достигнув ввода в эксплуатацию около 3,5 миллионов квадратных метров жилья к концу января. Показатель ввода на одного человека достиг 1,8 квадратного метра. По данным Петростата за 2021 год объем работ по строительству достиг 227 миллиардов рублей", — сказали в пресс-службе.
Крепость Корела в городе Приозерск - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
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В Приозерске Ленобласти модернизируют причальный комплекс
 
Ленинградская областьЖильеТосненский районЛенинградская областьМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Александр Дрозденко
 
 
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