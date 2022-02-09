Ленобласть увеличит выпуск стройматериалов
© Фото : правительство Ленинградской областиНа заводе по производству керамического кирпича в городском поселке Рябово Тосненского района
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев — РИА Новости. Ленинградская область увеличит выпуск стройматериалов в целях обеспечения высоких темпов строительства в регионе, сообщил глава региона Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки в Тосненский район.
Глава региона посетил завод в городском поселке Рябово Тосненского района, где производится керамический кирпич. На предприятии трудятся 147 человек. В 2021 году комплекс произвел 84,5 миллиона штук кирпичей и отгрузил собственной продукции на 1,1 миллиарда рублей. Основные направления сбыта – Ленинградская область, Санкт-Петербург и Московская область.
"Ленинградская область не только наращивает темпы строительства, но и обеспечивает строительными материалами соседние регионы. Именно благодаря таким предприятиям в Ленинградской области удается ежегодно поддерживать высокие объемы ввода жилья и лидировать в рейтингах Минстроя России", ― отметил Дрозденко.
В 2021 году Ленинградская область успешно выполнила национальный проект "Жилье и городская среда", достигнув ввода в эксплуатацию около 3,5 миллионов квадратных метров жилья к концу января. Показатель ввода на одного человека достиг 1,8 квадратного метра. По данным Петростата за 2021 год объем работ по строительству достиг 227 миллиардов рублей", — сказали в пресс-службе.