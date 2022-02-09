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СМИ: США одобрили план помощи американцам, которые уедут в Польшу с Украины
СМИ: США одобрили план помощи американцам, которые уедут в Польшу с Украины - РИА Новости, 09.02.2022
СМИ: США одобрили план помощи американцам, которые уедут в Польшу с Украины
Белый дом США одобрил план помощи Пентагона американцам, которые будут уезжать с Украины в Польшу в случае обострения ситуации, сообщает газета Wall Street... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T17:31
2022-02-09T17:31
в мире
дмитрий песков
сша
россия
киев
нато
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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Белый дом США одобрил план помощи Пентагона американцам, которые будут уезжать с Украины в Польшу в случае обострения ситуации, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц.По данным издания, войскам США не разрешено входить на территорию Украины, они не будут эвакуировать американцев с территории страны. Вместо этого они будут оказывать "материально-техническую поддержку", чтобы помочь координировать эвакуацию американцев из Польши, куда они прибудут с Украины.Согласно должностным лицам, около 30 тысяч американцев сейчас находятся на территории Украины.Ряд командующих, которые принимали участие в эвакуации из Афганистана, внесли вклад в планы по Украине, отмечает газета.&nbsp;Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20220208/pereezd-1771582609.html
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сша
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в мире, дмитрий песков, сша, россия, киев, нато
17:31 09.02.2022
 
СМИ: США одобрили план помощи американцам, которые уедут в Польшу с Украины

WSJ: США одобрили план помощи Пентагона американцам, которые приедут в Польшу с Украины

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Белый дом США одобрил план помощи Пентагона американцам, которые будут уезжать с Украины в Польшу в случае обострения ситуации, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц.
По данным издания, войскам США не разрешено входить на территорию Украины, они не будут эвакуировать американцев с территории страны. Вместо этого они будут оказывать "материально-техническую поддержку", чтобы помочь координировать эвакуацию американцев из Польши, куда они прибудут с Украины.
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции после встречи в Вашингтоне. 7 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 02:37
Байден призвал американцев покинуть Украину
Согласно должностным лицам, около 30 тысяч американцев сейчас находятся на территории Украины.
Ряд командующих, которые принимали участие в эвакуации из Афганистана, внесли вклад в планы по Украине, отмечает газета.
 Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 19:22В мире
Посольство США призвало американцев покинуть Украину
 
В миреДмитрий ПесковСШАРоссияКиевНАТО
 
 
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