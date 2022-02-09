https://ria.ru/20220209/ssha-1771924442.html

СМИ: США одобрили план помощи американцам, которые уедут в Польшу с Украины

СМИ: США одобрили план помощи американцам, которые уедут в Польшу с Украины - РИА Новости, 09.02.2022

СМИ: США одобрили план помощи американцам, которые уедут в Польшу с Украины

Белый дом США одобрил план помощи Пентагона американцам, которые будут уезжать с Украины в Польшу в случае обострения ситуации, сообщает газета Wall Street... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T17:31

2022-02-09T17:31

2022-02-09T17:31

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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Белый дом США одобрил план помощи Пентагона американцам, которые будут уезжать с Украины в Польшу в случае обострения ситуации, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц.По данным издания, войскам США не разрешено входить на территорию Украины, они не будут эвакуировать американцев с территории страны. Вместо этого они будут оказывать "материально-техническую поддержку", чтобы помочь координировать эвакуацию американцев из Польши, куда они прибудут с Украины.Согласно должностным лицам, около 30 тысяч американцев сейчас находятся на территории Украины.Ряд командующих, которые принимали участие в эвакуации из Афганистана, внесли вклад в планы по Украине, отмечает газета. Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220208/pereezd-1771582609.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220126/ssha-1769677936.html

сша

россия

киев

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в мире, дмитрий песков, сша, россия, киев, нато