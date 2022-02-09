https://ria.ru/20220209/sosedi-1771948863.html
В США соседи рассказали об арестованном по делу о биткоинах россиянине
В США соседи рассказали об арестованном по делу о биткоинах россиянине - РИА Новости, 09.02.2022
В США соседи рассказали об арестованном по делу о биткоинах россиянине
Продавец бейглов и кофе на Уолл-стрит в Нью-Йорке рассказал РИА Новости о россиянине Илье Лихтенштейне, у которого изъяли 3,6 миллиарда долларов в биткоинах: он РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T19:24
2022-02-09T19:24
2022-02-09T19:27
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НЬЮ-ЙОРК, 9 фев - РИА Новости. Продавец бейглов и кофе на Уолл-стрит в Нью-Йорке рассказал РИА Новости о россиянине Илье Лихтенштейне, у которого изъяли 3,6 миллиарда долларов в биткоинах: он жил на этой улице и был его клиентом.Корреспондент РИА Новости сегодня побывал у элитного дома, где живет Лихтенштейн. Стоимость продаваемых квартир там варьируется от 645 тысяч до 7 миллионов долларов.Соседи Ильи Лихтенштейна по элитному дому на Уолл-стрит говорят, что никогда не видели и не встречались с ним."Я не знаю их, никогда не видел. Квартиры тут дорогие. Это элитное здание", - сказал собеседник агентства, посмотревший фотографии Лихтенштейна и его жены.Как передает корреспондент РИА Новости, стоимость продаваемых сейчас квартир в доме варьируется от 645 тысяч до 7 миллионов долларов.Жительница дома Сара также сообщила, что никогда не видела Лихтенштейна и его жену. "Это самое дорогое жилье на Уолл-стрит... Так что вполне допускаю, что такие люди тут могли жить", - сказала она.Еще трое жителей дома также заявили РИА Новости, что никогда не видели Лихтенштейна и Морган и не слышали о них."Он классный парень. Ни за что бы не подумал, что такое будет. Говорят, у них нашли 3,6 миллиарда... Это правда?" - рассказал продавец, пожелавший остаться анонимным."Охранник сказал вчера мне, что полиция забрала его", - добавил он.Что касается вкусовых предпочтений россиянина, то, по словам собеседника агентства, "обычно он брал просто черный кофе"."Но он не особо говорливый. Последний раз я его видел где-то месяц назад", - добавил продавец.Американский Минюст сообщил накануне, что правоохранители арестовали супружескую пару и изъяли у них 3,6 миллиарда долларов в биткоинах, связанных с кибервзломом криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году. Речь идет об Илье Лихтенштейне и его жене Хизер Морган. Согласно докладу спецагента при налоговой службе США, опубликованном на сайте минюста, у Лихтенштейна двойное гражданство - российско-американское. По версии обвинения, они пытались "отмыть" более 119 тысяч краденых биткоинов.Позднее стало известно, что суд разрешил Лихтенштейну и Морган выйти из тюрьмы под залог в размере 8 миллионов долларов – 5 миллионов за него и 3 за нее. Оба также должны были оставаться в своем доме в Нью-Йорке и носить электронные браслеты. Однако сегодня суд приостановил свое решение о залоге.
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сша, нью-йорк (город), в мире, криптовалюта, биткоин
19:24 09.02.2022 (обновлено: 19:27 09.02.2022)
В США соседи рассказали об арестованном по делу о биткоинах россиянине
В США соседи рассказали об арестованном по делу о биткоинах россиянине Лихтенштейне
НЬЮ-ЙОРК, 9 фев - РИА Новости. Продавец бейглов и кофе на Уолл-стрит в Нью-Йорке рассказал РИА Новости о россиянине Илье Лихтенштейне, у которого изъяли 3,6 миллиарда долларов в биткоинах: он жил на этой улице и был его клиентом.
Корреспондент РИА Новости сегодня побывал у элитного дома, где живет Лихтенштейн. Стоимость продаваемых квартир там варьируется от 645 тысяч до 7 миллионов долларов.
Соседи Ильи Лихтенштейна по элитному дому на Уолл-стрит говорят, что никогда не видели и не встречались с ним.
"Я не знаю их, никогда не видел. Квартиры тут дорогие. Это элитное здание", - сказал собеседник агентства, посмотревший фотографии Лихтенштейна и его жены.
Как передает корреспондент РИА Новости, стоимость продаваемых сейчас квартир в доме варьируется от 645 тысяч до 7 миллионов долларов.
Жительница дома Сара также сообщила, что никогда не видела Лихтенштейна и его жену. "Это самое дорогое жилье на Уолл-стрит... Так что вполне допускаю, что такие люди тут могли жить", - сказала она.
Еще трое жителей дома также заявили РИА Новости, что никогда не видели Лихтенштейна и Морган и не слышали о них.
"Он классный парень. Ни за что бы не подумал, что такое будет. Говорят, у них нашли 3,6 миллиарда... Это правда?" - рассказал продавец, пожелавший остаться анонимным.
"Охранник сказал вчера мне, что полиция забрала его", - добавил он.
Что касается вкусовых предпочтений россиянина, то, по словам собеседника агентства, "обычно он брал просто черный кофе".
"Но он не особо говорливый. Последний раз я его видел где-то месяц назад", - добавил продавец.
Американский Минюст сообщил накануне, что правоохранители арестовали супружескую пару и изъяли у них 3,6 миллиарда долларов в биткоинах, связанных с кибервзломом криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году. Речь идет об Илье Лихтенштейне и его жене Хизер Морган. Согласно докладу спецагента при налоговой службе США
, опубликованном на сайте минюста, у Лихтенштейна двойное гражданство - российско-американское. По версии обвинения, они пытались "отмыть" более 119 тысяч краденых биткоинов.
Позднее стало известно, что суд разрешил Лихтенштейну и Морган выйти из тюрьмы под залог в размере 8 миллионов долларов – 5 миллионов за него и 3 за нее. Оба также должны были оставаться в своем доме в Нью-Йорке
и носить электронные браслеты. Однако сегодня суд приостановил свое решение о залоге.