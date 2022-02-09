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https://ria.ru/20220209/soglasheniya-1771907565.html
Захарова призвала Запад побудить Украину соблюдать Минские соглашения
Захарова призвала Запад побудить Украину соблюдать Минские соглашения - РИА Новости, 09.02.2022
Захарова призвала Запад побудить Украину соблюдать Минские соглашения
В Москве будут рады, если те, кто является авторитетом для Киева, побудят его выполнять минские соглашения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T16:16
2022-02-09T16:16
в мире
владимир зеленский
хельга шмид
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обсе
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В Москве будут рады, если те, кто является авторитетом для Киева, побудят его выполнять минские соглашения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы будем рады, если те, кто является кураторами, вдохновителями киевского режима, авторитетами для них, использует свое влияние... для того чтобы употребить это влияние и побудить выполнить минские договоренности", - сказала она в эфире "России 24".По ее словам, за последние годы ни один политик так и не смог придумать решение конфликта на Украине лучше, чем то, которое сформулировано в минских соглашениях.Ранее французский лидер Эммануэль Макрон по итогам переговоров в Киеве заявил, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил желание выполнять минские соглашения.Западные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку минских соглашений. Байден по итогам переговоров с президентом России в Женеве в июне 2021 года заявил, что договорился на встрече с Путиным поддерживать минские соглашения - "будем продолжать дипломатию по линии минских соглашений".Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил позднее, что Байден на саммите в Женеве сам сказал российскому президенту, что хочет помочь с реализацией минских соглашений по Донбассу, в том числе с автономным статусом региона. Кроме того, по словам Лаврова, замгоссекретаря США Виктория Нуланд и директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе контактов с российским руководством прямо подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса.Генсек ОБСЕ Хельга Шмид приветствовала заявления Путина и Байдена по итогам саммита в Женеве о необходимости выполнения минских соглашений для решения украинского кризиса.Байден еще в 2015 году, будучи вице-президентом, заявил в ходе визита в Киев, что альтернативы минским соглашениям нет, и только придерживаясь их, можно добиться урегулирования конфликта в Донбассе. При этом он призвал стороны выполнить обязательства, взятые на себя в рамках минских договоренностей.Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул в январе 2022 года, что минские соглашения включают ряд очевидных шагов, которые должны предпринять обе стороны. Он заявил, что Украина выполнила или начала выполнять многие из них, но есть и такие, за которые она еще не взялась.
https://ria.ru/20220209/soglasheniya-1771895229.html
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в мире, владимир зеленский, хельга шмид, энтони блинкен, сша, киев, россия, обсе, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, минские соглашения
16:16 09.02.2022
 
Захарова призвала Запад побудить Украину соблюдать Минские соглашения

Захарова: Россия будет рада, если Запад побудит Украину выполнять Минские соглашения

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В Москве будут рады, если те, кто является авторитетом для Киева, побудят его выполнять минские соглашения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы будем рады, если те, кто является кураторами, вдохновителями киевского режима, авторитетами для них, использует свое влияние... для того чтобы употребить это влияние и побудить выполнить минские договоренности", - сказала она в эфире "России 24".
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
Инфографика
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По ее словам, за последние годы ни один политик так и не смог придумать решение конфликта на Украине лучше, чем то, которое сформулировано в минских соглашениях.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон по итогам переговоров в Киеве заявил, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил желание выполнять минские соглашения.
Западные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку минских соглашений. Байден по итогам переговоров с президентом России в Женеве в июне 2021 года заявил, что договорился на встрече с Путиным поддерживать минские соглашения - "будем продолжать дипломатию по линии минских соглашений".
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
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В Германии отметили необходимость прогресса в реализации Минских соглашений
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил позднее, что Байден на саммите в Женеве сам сказал российскому президенту, что хочет помочь с реализацией минских соглашений по Донбассу, в том числе с автономным статусом региона. Кроме того, по словам Лаврова, замгоссекретаря США Виктория Нуланд и директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе контактов с российским руководством прямо подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса.
Генсек ОБСЕ Хельга Шмид приветствовала заявления Путина и Байдена по итогам саммита в Женеве о необходимости выполнения минских соглашений для решения украинского кризиса.
Байден еще в 2015 году, будучи вице-президентом, заявил в ходе визита в Киев, что альтернативы минским соглашениям нет, и только придерживаясь их, можно добиться урегулирования конфликта в Донбассе. При этом он призвал стороны выполнить обязательства, взятые на себя в рамках минских договоренностей.
Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул в январе 2022 года, что минские соглашения включают ряд очевидных шагов, которые должны предпринять обе стороны. Он заявил, что Украина выполнила или начала выполнять многие из них, но есть и такие, за которые она еще не взялась.
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
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В США заявили, что Минские соглашения могут решить конфликт в Донбассе
 
В миреВладимир ЗеленскийХельга ШмидЭнтони БлинкенСШАКиевРоссияОБСЕСитуация в ДНР и ЛНРМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваМинские соглашения
 
 
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