https://ria.ru/20220209/soglasheniya-1771907565.html

Захарова призвала Запад побудить Украину соблюдать Минские соглашения

Захарова призвала Запад побудить Украину соблюдать Минские соглашения - РИА Новости, 09.02.2022

Захарова призвала Запад побудить Украину соблюдать Минские соглашения

В Москве будут рады, если те, кто является авторитетом для Киева, побудят его выполнять минские соглашения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T16:16

2022-02-09T16:16

2022-02-09T16:16

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В Москве будут рады, если те, кто является авторитетом для Киева, побудят его выполнять минские соглашения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы будем рады, если те, кто является кураторами, вдохновителями киевского режима, авторитетами для них, использует свое влияние... для того чтобы употребить это влияние и побудить выполнить минские договоренности", - сказала она в эфире "России 24".По ее словам, за последние годы ни один политик так и не смог придумать решение конфликта на Украине лучше, чем то, которое сформулировано в минских соглашениях.Ранее французский лидер Эммануэль Макрон по итогам переговоров в Киеве заявил, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил желание выполнять минские соглашения.Западные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку минских соглашений. Байден по итогам переговоров с президентом России в Женеве в июне 2021 года заявил, что договорился на встрече с Путиным поддерживать минские соглашения - "будем продолжать дипломатию по линии минских соглашений".Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил позднее, что Байден на саммите в Женеве сам сказал российскому президенту, что хочет помочь с реализацией минских соглашений по Донбассу, в том числе с автономным статусом региона. Кроме того, по словам Лаврова, замгоссекретаря США Виктория Нуланд и директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе контактов с российским руководством прямо подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса.Генсек ОБСЕ Хельга Шмид приветствовала заявления Путина и Байдена по итогам саммита в Женеве о необходимости выполнения минских соглашений для решения украинского кризиса.Байден еще в 2015 году, будучи вице-президентом, заявил в ходе визита в Киев, что альтернативы минским соглашениям нет, и только придерживаясь их, можно добиться урегулирования конфликта в Донбассе. При этом он призвал стороны выполнить обязательства, взятые на себя в рамках минских договоренностей.Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул в январе 2022 года, что минские соглашения включают ряд очевидных шагов, которые должны предпринять обе стороны. Он заявил, что Украина выполнила или начала выполнять многие из них, но есть и такие, за которые она еще не взялась.

https://ria.ru/20220209/soglasheniya-1771895229.html

https://ria.ru/20220205/minsk-1771190540.html

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