https://ria.ru/20220209/slovakiya-1771973400.html
Президент Словакии ратифицировала военное соглашение с США
Президент Словакии ратифицировала военное соглашение с США - РИА Новости, 09.02.2022
Президент Словакии ратифицировала военное соглашение с США
Президент Словакии Зузана Чапутова в среду вечером ратифицировала соглашение о военном сотрудничестве между Словакией и США, сообщил журналистам пресс-секретарь РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T23:18
2022-02-09T23:18
2022-02-09T23:18
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ПРАГА, 9 фев – РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова в среду вечером ратифицировала соглашение о военном сотрудничестве между Словакией и США, сообщил журналистам пресс-секретарь главы республики Мартин Стрижинец."Президент республики своей подписью в среду вечером ратифицировала ранее одобренное парламентом соглашение о военном сотрудничестве между Словакией и США", - сказал пресс-секретарь, выступление которого транслировало Словацкое ТВ.Ранее в среду депутаты Национального совета (парламента) республики одобрили соглашение с США, за это решение проголосовали 79 депутатов, представляющих партии правящей коалиции, против были 60 депутатов от оппозиционных партий. Один депутат воздержался, это был спикер парламента Борис Коллар.Генпрокурор республики Марош Жилинка нашел в документе 35 несоответствий словацкому законодательству. Во вторник он заявил о том, что соглашение с США приведет к нарушению суверенитета и территориальной целостности Словакии, которая переносит часть своих прав на другое государство, и рекомендовал депутатам отвергнуть соглашение.Лидеры оппозиционных партий заявили о намерении немедленно начать сбор подписей сограждан за проведение референдума, который включал бы две темы: проведение внеочередных выборов в парламент и отказ от соглашения о военном сотрудничестве с США.Согласно проведенному в конце января опросу общественности, 64% опрошенных не согласны с возможным размещением американских военнослужащих в Словакии, а 51% респондентов отвергли военное соглашение с США. Согласие с ним выразили 32% опрошенных.Двустороннее соглашение между Братиславой и Вашингтоном, которое ранее одобрил кабмин республики, позволит американской стороне бесплатно использовать военные аэродромы Малацки-Кухиня на востоке республики и Слиач в ее центральной части. Соглашение должно действовать в течение 10 лет с возможностью последующего продления или отказа от него. Документ предусматривает выделение американской стороной 100 миллионов долларов на модернизацию оборонной инфраструктуры Словакии.
https://ria.ru/20220209/nato-1771888953.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, вашингтон (город), сша, братислава, словакия
Президент Словакии ратифицировала военное соглашение с США
Президент Словакии Чапутова ратифицировала соглашение о военном сотрудничестве с США
ПРАГА, 9 фев – РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова в среду вечером ратифицировала соглашение о военном сотрудничестве между Словакией и США, сообщил журналистам пресс-секретарь главы республики Мартин Стрижинец.
"Президент
республики своей подписью в среду вечером ратифицировала ранее одобренное парламентом соглашение о военном сотрудничестве между Словакией
и США", - сказал пресс-секретарь, выступление которого транслировало Словацкое ТВ.
Ранее в среду депутаты Национального совета (парламента) республики одобрили соглашение с США
, за это решение проголосовали 79 депутатов, представляющих партии правящей коалиции, против были 60 депутатов от оппозиционных партий. Один депутат воздержался, это был спикер парламента Борис Коллар.
Генпрокурор республики Марош Жилинка нашел в документе 35 несоответствий словацкому законодательству. Во вторник он заявил о том, что соглашение с США приведет к нарушению суверенитета и территориальной целостности Словакии, которая переносит часть своих прав на другое государство, и рекомендовал депутатам отвергнуть соглашение.
Лидеры оппозиционных партий заявили о намерении немедленно начать сбор подписей сограждан за проведение референдума, который включал бы две темы: проведение внеочередных выборов в парламент и отказ от соглашения о военном сотрудничестве с США.
Согласно проведенному в конце января опросу общественности, 64% опрошенных не согласны с возможным размещением американских военнослужащих в Словакии, а 51% респондентов отвергли военное соглашение с США. Согласие с ним выразили 32% опрошенных.
Двустороннее соглашение между Братиславой
и Вашингтоном
, которое ранее одобрил кабмин республики, позволит американской стороне бесплатно использовать военные аэродромы Малацки-Кухиня на востоке республики и Слиач в ее центральной части. Соглашение должно действовать в течение 10 лет с возможностью последующего продления или отказа от него. Документ предусматривает выделение американской стороной 100 миллионов долларов на модернизацию оборонной инфраструктуры Словакии.